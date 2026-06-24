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Ce alegi să faci cu 75 de lei poate spune multe despre viitorul tău financiar

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Toată lumea are păreri despre bani. Dar mult mai puțini sunt dispuși să-și pună propriii bani în joc pentru ceea ce cred. Nassim Nicholas Taleb numește asta „Skin in the Game” – situația în care nu doar vorbești despre cum va arăta viitorul, ci îți asumi și un risc personal pentru convingerile tale.

Adevarul Ce alegi să faci cu 75 de lei poate spune multe despre viitorul tău financiar png

În investiții, distanța dintre teorie și practică este adesea mai mică decât pare. Uneori, totul începe cu o sumă de bani pe care ai fi putut să o cheltuiești fără să te gândești prea mult la ea. Din acel moment, nu mai ai doar o opinie despre bani, ci un interes real în ceea ce urmează. Astfel, siguranța financiară nu apare atunci când ai suficienți bani, ci când decizi că viitorul merită o parte din banii pe care îi câștigi astăzi.

Poate părea puțin, dar ce se întâmplă atunci când privești 75 de lei nu ca pe o cheltuială, ci ca pe un început?

La prima vedere, nu se schimbă foarte multe. Sunt bani care pot fi cheltuiți rapid pe o comandă de mâncare, câteva produse din supermarket sau o ieșire scurtă în oraș. O sumă suficient de mică pentru a părea nesemnificativă și suficient de mare pentru a dispărea fără să lase urme.

Dar valoarea unei sume nu este dată întotdeauna de ceea ce poți cumpăra cu ea astăzi. Uneori, valoarea este dată de ceea ce poate deveni în timp.

Celebrul investitor Charlie Munger spunea că prima regulă a acumulării este să nu întrerupi procesul de acumulare. Ideea este simplă: progresul financiar nu se construiește prin gesturi spectaculoase, ci prin consecvență. Prin decizii mici, repetate suficient de mult timp.

Aceeași idee se regăsește și în conceptul de skin in the game, popularizat de Nassim Nicholas Taleb. Atunci când ai propriile resurse implicate într-o decizie, chiar și într-o măsură redusă, perspectiva se schimbă. Nu mai privești viitorul ca pe ceva abstract. Începi să participi la construirea lui.

Tocmai de aceea, investițiile periodice au devenit o soluție tot mai populară pentru cei care își doresc să facă primul pas. Nu pentru că promit rezultate rapide, ci pentru că transformă intenția într-o acțiune concretă. O sumă investită astăzi poate fi mai valoroasă decât o sumă mai mare amânată la nesfârșit.

Dacă te gândești să începi să investești, vestea bună este că nu trebuie să fii expert și nici să urmărești piața în fiecare zi. Cu Planurile de Investiții XTB îți poți crea un portofoliu de ETF-uri adaptat obiectivelor tale și poți investi periodic, automatizat, în ritmul care ți se potrivește. Mai mult, portofoliul poate fi reechilibrat automat, astfel încât să rămână aliniat strategiei tale. Iar investițiile realizate prin acest instrument pot beneficia de 0% comision* pentru un rulaj lunar de până la 100.000 EUR.

Desigur, investițiile nu elimină riscul și nu oferă garanții. Valoarea instrumentelor financiare poate fluctua, iar rezultatele nu sunt niciodată certe. Tocmai de aceea, investițiile ar trebui privite ca un proces de construire pe termen lung, nu ca o soluție pentru câștiguri imediate.

Poate că aceasta este și lecția celor 75 de lei. Nu suma în sine contează cel mai mult, ci decizia pe care o iei cu ea. Pentru că siguranța financiară nu apare într-o singură zi și nu începe cu o sumă impresionantă. Începe cu primul pas, iar uneori, acel prim pas poate însemna exact 75 de lei.

Avertisment cu privire la riscuri

*0% comision pentru un rulaj lunar de până la 100.000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0,2% (minimum 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0,5%.

XTB S.A. permite plasarea automată, recurentă, a ordinelor de cumpărare pentru Instrumente Financiare sau Acțiuni Fracționate în conformitate cu Planul de Investiții creat. Deciziile de investiții, precum alocarea fondurilor, frecvența și valoarea pozițiilor și plasarea ordinelor, îți aparțin în mod exclusiv. Investițiile implică riscuri și pot genera pierderi. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare. Investește responsabil.

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