Cât de tare poluează Inteligența Artificială

Expansiunea AI ar putea amenința angajamentele de decarbonizare pentru 2050, dacă nu este folosită responsabil și la întregul său potențial pentru a sprijini atingerea obiectivului net zero.

Doar una din șase (16%) dintre cele mai mari companii din lume este, în prezent, pe drumul corect pentru a atinge emisii nete zero până în 2050, în timp ce aproape jumătate (45%) dintre acestea au înregistrat o creștere a emisiilor de carbon, conform unei noi analize realizată de Accenture (NYSE: ACN). Analiza subliniază, de asemenea, nevoia de extindere a utilizării inteligenței artificiale (IA) în reducerea emisiilor în cadrul și între companii, întrucât doar 14% dintre acestea utilizează tehnologia avansată pentru a diminua emisiile de carbon.

Raportul Destination Net Zero al Accenture, ajuns la a patra ediție, analizează angajamentele legate de net zero, activitățile de reducere a carbonului și datele despre emisiile celor mai mari 2.000 de companii la nivel global. Raportul a constatat că, deși stabilirea completă a obiectivelor net zero a stagnat la 37%, peste jumătate (52%) dintre companii și-au redus atât emisiile de carbon, cât și intensitatea emisiilor de la adoptarea Acordului de la Paris din 2016.

„O mare parte a celor mai mari companii din lume își reduc emisiile chiar și în condițiile în care operațiunile și veniturile lor cresc. Deși acesta este un progres important, pentru a ajunge la net zero până în 2050, este nevoie ca toți să accelerăm ritmul, reinventând lanțurile de valoare sustenabile prin colaborare profundă și tehnologii transformative,” a declarat Stephanie Jamison, lider al practicii de resurse globale și servicii de sustenabilitate la Accenture. „AI poate contribui, dar cu doar 22% dintre companiile care utilizează inteligența artificială pentru decarbonizare, este probabil ca, inițial, emisiile produse să depășească beneficiile, până la un punct critic. Creșterea responsabilă și durabilă a inteligenței artificiale înseamnă să ne asigurăm că atingem acest punct cât mai devreme.”

Accenture a calculat creșterea prognozată a utilizării hardware-ului axat pe inteligența artificială în centrele de date la nivel global și a estimat că, în absența unor inovații majore în domeniul energetic și tehnologic, emisiile asociate inteligenței artificiale vor crește de peste 10 ori, de la 68 la 718 milioane tone CO2 până în 2030. Cu toate acestea, majoritatea liderilor sunt optimiști cu privire la potențialul inteligenței artificiale în decarbonizare, 42% așteptând ca inteligența artificială să reducă emisiile în termen scurt (1-3 ani), iar o majoritate clară (65%) preconizând că inteligența artificială va reduce emisiile pe termen lung (10+ ani).

Pe lângă faptul că multe companii încep să își adapteze operațiunile la obiectivele net zero, mai multe metode de decarbonizare au devenit practici standard de afaceri: cinci metode-cheie — eficiența energetică, reducerea deșeurilor, adoptarea energiilor regenerabile, principiile circulare și decarbonizarea clădirilor — sunt adoptate de cel puțin 80% dintre companii, iar 30% dintre acestea folosesc 15 sau mai multe metode.

La nivel regional, aproape jumătate (48%) dintre companiile europene adoptă 15 sau mai multe metode — cu peste 20 de puncte procentuale mai mult decât cele din Asia-Pacific și America de Nord. De asemenea, Europa se remarcă prin dublul proporției de companii cu ținte net zero (64%) și prin adopția inteligenței artificiale, una din cinci companii europene (20%) utilizează IA pentru decarbonizare, comparativ cu 14% în Asia-Pacific și 10% în America de Nord.

„Raportul Draghi subliniază nevoia ca Europa să integreze decarbonizarea cu competitivitatea,” a declarat Mauro Macchi, CEO Accenture pentru EMEA. „Este încurajator să vedem companiile europene luând inițiativa, atât în stabilirea unor obiective ambițioase net zero, cât și în utilizarea noilor tehnologii precum IA pentru a reduce emisiile de carbon, ceea ce va sprijini creșterea și reziliența odată cu intrarea în vigoare a reglementărilor, cum ar fi CSRD.”