Cât de mult „pun la saltea” cetățenii din Europa? Suma diferă drastic de la o națiune la alta

În 2022, gospodăriile din Uniunea Europeană (UE) au economisit aproape o optime din venitul lor anual, adică aproximativ 12,7%, deși au fost puși deoparte mai puțini bani pentru zile negre comparativ cu 2021.

Acest lucru este conform cercetării care examinează „Comportamentul de economisire al gospodăriilor din zona euro”, care a mai spus că economiile de precauție sunt motivul cel mai des raportat în toate țările din zona euro, urmat de economisirea pentru pensie, arată datele publice de EuroNews Business.

Venitul disponibil al gospodăriilor reprezintă ceea ce au la dispoziție gospodăriile pentru cheltuieli și economii după impozite și transferuri. Rata de economisire a gospodăriilor este definită ca fiind economiile brute ale gospodăriilor împărțite la venitul disponibil brut de către Eurostat, biroul oficial de statistică al UE.

Cine sunt cei mai frugali dintre europeni

În 2022, rata brută de economisire a gospodăriilor a variat de la -4% în Grecia la 19,9% în Germania, potrivit Eurostat. Șapte țări din UE aveau rate de economisire a gospodăriilor de peste 15%. Germania a fost urmată de Olanda (19,4%), Luxemburg (18,1%) și Franța (17,1%). Aceste țări au reușit să economisească mai mult deoarece gospodăriile aveau un venit disponibil mai mare.

Grecia (-4%) și Polonia (-0,8%) au înregistrat rate negative de economisire a gospodăriilor. Acest lucru arată că gospodăriile din aceste două țări au cheltuit mai mult decât venitul disponibil brut al familiei, ceea ce sugerează că acestea fie au folosit economiile acumulate în perioadele anterioare, fie s-au împrumutat pentru a-și finanța cheltuielile. Douăsprezece state membre ale UE, inclusiv Grecia și Polonia, au înregistrat rate de economisire sub 10% în 2022.

Ratele de economisire în alte câteva țări europene au fost următoarele: Elveția (23,4%), Suedia (16%), Austria (15,2%), Belgia (12,9%), Italia (9,8%) și Regatul Unit (6,5%, 2019).

Ratele de economisire a gospodăriilor nu sugerează o divizare puternică între diferitele regiuni ale Europei, cum ar fi statele vestice, nordice, sudice și estice, iar doar trei țări baltice au înregistrat rate mai mici, sub 5%.

Dacă ne uităm la ultimele două decenii, ratele de economisire ale gospodăriilor, atât în UE, cât și în zona euro, au crescut dramatic în timpul pandemiei COVID-19, și anume în 2020 și 2021. Rata de economisire în UE a fost relativ stabilă între 11,6 % și 13,5 % în perioada 2002-2019.

Această rată nu a depășit niciodată 13,5% în UE înainte de pandemie. Ea a sărit la 18,5% în 2020 și a fost de 16,4% în 2021. Cifrele din 2022 sugerează că rata de economisire din UE se apropie de nivelurile de dinaintea pandemiei COVID-19.

Unul dintre motivele pentru care economiile au crescut considerabil în timpul crizei COVID-19 este faptul că unele oportunități pentru cheltuielile de consum au fost restricționate. Printre acestea se numără achiziționarea de servicii de ospitalitate, de divertisment și de călătorie; acest lucru a fost deosebit de notabil în 2020, potrivit Eurostat.

Datele Eurostat sugerează, de asemenea, că este de așteptat ca ratele de economisire ale gospodăriilor să crească în perioadele de incertitudine economică, deoarece familiile au tendința de a economisi mai mult atunci când crește riscul de a pierde un loc de muncă și pot amâna cheltuielile pentru unele sau multe bunuri și servicii neesențiale.

Un studiu recent realizat de Can Xu în Economic Analysis and Policy a explicat creșterea din timpul pandemiei COVID-19 prin teoria „economisirii de precauție”. Creșterea incertitudinii afectează în mod pozitiv economiile, deoarece familiile sunt prudente și doresc să caute protecție împotriva incertitudinii, ceea ce are ca rezultat un impact negativ semnificativ asupra consumului curent și un impact pozitiv asupra economiilor.

Pe baza datelor din perioada 2008-2011, un articol academic al Juliei Le Blanc și al colegilor săi a constatat, de asemenea, că economisirea de precauție este cel mai des raportat motiv în toate țările din zona euro, urmat de economisirea pentru pensie. De asemenea, articolul a arătat că variabilele legate de structura sistemului fiscal și de generozitatea sistemelor de securitate socială și de asistență socială sunt factori determinanți importanți pentru economisirea gospodăriilor.