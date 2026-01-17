Într-un context marcat de scumpirea energiei, instabilitate economică și o orientare tot mai clară spre independență energetică, românii își regândesc modul în care își încălzesc și ventilează locuințele. Experții consultați de „Adevărul” au explicat care sunt diferențele dintre pompele de căldură și recuperatoarele de căldură și cum pot fi folosite acestea cât mai eficient.

Pompele de căldură și recuperatoarele de căldură sunt tot mai des aduse în discuție, adesea comparate sau chiar puse în opoziție, deși îndeplinesc roluri complet diferite într-o locuință modernă.

Confuzia dintre cele două echipamente vine, în mare parte, din dorința firească a oamenilor de a reduce facturile și de a obține confort maxim cu un consum cât mai mic de energie. În realitate însă, pompa de căldură și recuperatorul de căldură nu concurează între ele, ci funcționează cel mai bine împreună, ca părți ale unui sistem energetic integrat, explică specialiștii din domeniu.

„În ultimii ani, interesul românilor pentru soluții eficiente energetic a crescut semnificativ, pe fondul scumpirii energiei, al programelor de finanțare și al dorinței de confort sporit. Două dintre cele mai frecvent menționate echipamente sunt pompele de căldură și recuperatoarele de căldură, adesea puse în opoziție – deși, din punct de vedere tehnic, ele nu concurează direct, ci îndeplinesc funcții diferite”, a declarat pentru „Adevărul” Sorin Lăpădatu, fondatorul unei companii de soluții de energie.

Ce este o pompă de căldură și ce face concret

Pompa de căldură este un sistem activ de încălzire, care extrage energie termică din aer, sol sau apă și o transferă în interiorul locuinței. Practic, produce căldură (și, în multe cazuri, răcire și apă caldă menajeră), fiind o sursă de energie termică, nu doar un element de eficientizare, potrivit specialistului Sorin Lăpădatu, fondator Nexo Group.

Acestea au ca avantaje principale eficiența ridicată (coeficient de performanță COP 3–5), costuri reduse de exploatare pe termen lung și pot funcționa exclusiv cu energie electrică, inclusiv din panouri fotovoltaice.

Totuși, au și limitări, printre care cost inițial ridicat, randament optim doar în clădiri bine izolate și ncesită instalații compatibile (încălzire în pardoseală sau radiatoare supradimensionate).

Ce este un recuperator de căldură și ce nu face

Recuperatorul de căldură este un sistem de ventilație cu recuperare de energie, care introduce aer proaspăt din exterior și evacuează aerul viciat din interior, transferând căldura dintre ele.

Un recuperator de căldură are o serie de avantaje, cum ar fi faptul că reduce pierderile de căldură prin aerisire, asigură aer curat, controlat, fără deschiderea ferestrelor, îmbunătățește confortul și calitatea aerului interior și are un consum electric redus.

Punctele slabe ar fi faptul că nu produce căldură și nu poate încălzi singur o locuință, fiind dependent de o sursă de încălzire existentă. Practic, recuperatorul de căldură nu este un sistem de încălzire, ci un sistem de eficientizare și ventilație.

De ce sunt adesea comparate greșit

Confuzia apare din formulări de tipul „recuperatorul încălzește aerul” – corect tehnic, dar incomplet. Recuperatorul doar recuperează o parte din căldura deja produsă, nu generează energie nouă.

O analogie simplă ar fi astfel: pompa de căldură = motorul mașinii, recuperatorul = sistemul care reduce pierderile.

Pompele de căldură și recuperatoarele de căldură sunt echipamente diferite ca funcție, dar împărtășesc un element esențial: folosesc energie electrică pentru a crește eficiența energetică a locuinței. Din acest motiv, cea mai rentabilă soluție pentru o familie rămâne integrarea lor cu un sistem fotovoltaic. În momentul în care energia este produsă local, costurile scad semnificativ, iar randamentul financiar devine unul foarte ridicat, adaugă specialiștii Livoltek.

„În 2025 vedem clar pe piață o tendință accelerată: tot mai multe zone rezidențiale noi nu mai sunt racordate la gaz, ceea ce face ca pompele de căldură să devină soluția standard în proiectele noi. Vedem deja clienți care caută locuințe fără gaz, echipate cu pompe de căldură și panouri fotovoltaice, pentru că își doresc predictibilitate, confort și independență energetică.

Recuperatoarele de căldură nu înlocuiesc pompele, dar sunt complementare. Ele reduc pierderile de energie prin ventilare și cresc calitatea aerului interior, ceea ce scade necesarul de încălzire și reduce facturile, mai ales când întregul sistem este alimentat din fotovoltaice”, a explicat pentru „Adevărul” Răzvan Iordache, coordonator marketing și comunicare, Livoltek și Hexing Technologies Europe.

La acestea se adaugă un element important în 2025: stocarea energiei. Bateriile de stocare permit folosirea energiei produse ziua pentru consumul serii și nopții, ceea ce crește cu 20–40% gradul de autoconsum. Practic, familia devine mult mai puțin dependentă de prețurile energiei din rețea, o temă tot mai importantă în contextul economic actual.

Tot mai mulți români încep să își dimensioneze sistemele fotovoltaice ținând cont de consumul pompei de căldură, consumul recuperatorului, consumul unei stații de încărcare pentru mașina electrică și posibilitatea de a încărca bateria la capacitate optimă.

Aceasta este direcția în care se mișcă piața: un ecosistem 100% electric, eficient și sustenabil, în care panourile solare, pompele de căldură, recuperatoarele, bateriile de stocare și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice funcționează împreună.

Combinația ideală pentru o locuință modernă este: fotovoltaice + pompă de căldură + recuperator + baterie de stocare + stație de încărcare, o soluție completă care aduce independență energetică și un confort ridicat, mai ales în zonele unde gazul nu mai este disponibil, punctează specialistul în domeniul energiei.

Care este soluția optimă în 2025

Nu există o soluție universală, ci combinații optime, în funcție de tipul locuinței, spune Sorin Lăpădatu.

Pentru o casă nouă, bine izolată se recomandă pompă de căldură și încălzire în pardoseală, recuperator de căldură și, opțional, panouri fotovoltaice.

În schimb, o casă existentă, parțial renovată, este eficientă energetic cu o centrală pe gaz sau sistem hibrid sau doar pompă de căldură, recuperator de căldură (dacă permite structura) și izolație îmbunătățită înainte de schimbarea sursei de căldură.

Pentru un apartament, se recomandată centrală de apartament sau pompă de căldură compactă, recuperator descentralizat (pe camere) și un control atent al consumului.

„Pompele de căldură și recuperatoarele de căldură nu sunt alternative, ci componente complementare într-o locuință eficientă energetic. Pompa produce energia termică, iar recuperatorul o conservă. Creșterea interesului românilor pentru recuperatoare indică o maturizare a pieței: accentul se mută de la „cum încălzim” la „cum pierdem mai puțin”. Viitorul aparține sistemelor integrate, bine proiectate, adaptate fiecărei locuințe – nu soluțiilor universale”, a declarat pentru „Adevărul” specialistul Nexo Group.

Experiența din piață arată că deciziile bune nu pornesc de la echipamente, ci de la nevoile reale ale locuinței și de la un proiect bine gândit. Nu există soluții universale, ci combinații adaptate tipului de construcție, nivelului de izolație și stilului de viață al familiei. Adevărata eficiență nu înseamnă doar câtă energie produci, ci cât de inteligent reușești să o folosești.