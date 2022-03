Zelenski cere companiilor franceze să iasă de pe piaţa rusă. „Renault, Auchan, Leroy Merlin trebuie să înceteze să mai fie sponsori ai maşinii ruse de război”

„Renault, Auchan, Leroy Merlin trebuie să înceteze să mai fie sponsori ai maşinii ruse de război, să oprească finanţarea uciderii copiilor şi a femeilor şi a violurilor. Companiile franceze trebuie să iasă de pe piaţa rusă", le-a spus Zelenski parlamentarilor francezi, informează Agerpres

Oficialii Renault nu au fost disponibili imediat pentru comentarii. Ei anunţaseră mai devreme miercuri că iau în considerare din nou suspendarea producţiei la fabrica din Moscova din cauza dificultăţilor logistice.

De asemenea, reprezentanţii retailerului Auchan nu au dorit să comenteze.

Săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al companiei a declarat că criticile preşedintelui ucrainean privind continuarea prezenţei Auchan în Rusia sunt „extrem de surprinzătoare".

Nici oficialii Leroy Merlin, care aparţine aceluiaşi grup ca Auchan, nu au dorit să comenteze.

Companiile franceze, inclusiv Total şi Danone, sunt intens criticate că încă operează în Rusia. Zelenski nu le-a numit, dar a cerut în general firmelor franceze să iasă de pe piaţa rusă.

Gigantul alimentar Nestlé a anunţat miercuri că suspendă activitatea mărcilor KitKat şi Nesquik în Rusia, după criticile pe care le-a adus la sfârşitul săptămânii trecute preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la legăturile companiei alimentare cu Rusia, relatează CNN.

„În continuare, suspendăm renumitele mărci Nestlé, precum KitKat şi Nesquik, printre altele. Am oprit deja importurile şi exporturile ale produselor neesenţiale în Rusia şi din Rusia, am oprit orice publicitate şi am suspendat toate investiţiile de capital din ţară. Desigur, respectăm pe deplin toate sancţiunile internaţionale impuse Rusiei”, se arată într-un comunicat Nestlé.

Miercuri la prânz, acţiunile Nestle înregistrau un declin de 1,3%, după o scădere accentuată în urma anunţului privind Rusia.

Potrivit Reuters, aceasta este o decizie fără precedent pentru Nestle, care timp de decenii a continuat să opereze în zone de război din întreaga lume.

De la lansarea invaziei în 24 februarie, peste 400 de companii s-au retras din Rusia, lăsând în urmă active de miliarde de dolari.