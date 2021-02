Românul din spatele panoului publicitar care a făcut înconjurul lumii: „Cred că r/wallstreetbets va fi un fel de câine de pază împotriva companiilor care exagerează manipularea”

Matei Psatta (29 de ani) este co-fondator al companiei TPS Engage, care se ocupă cu distribuirea de reclame digitale pentru parteneri uriaşi, precum Samsung, UberEats sau Coca Cola, iar în ultimele zile a apărut într-o mulţime de publicaţii celebre, precum Business Insider, NY Post sau Daily Mail.

Motivul? Un panou publicitar din Times Square, care susţine mişcarea pornită de grupul de Reddit r/wallstreetbets, cu mesajul „$GME GO BRRR” - referinţă la un meme popular de pe internet. Mesajul apărut în Times Square a rulat pentru prima oară vinerea trecută, timp de aproximativ o oră, suficient însă cât să atragă atenţia întregului internet - devenind a doua postare ca număr de aprecieri (upvotes) pe Reddit şi primind un retweet de la Elon Musk, cel mai bogat om din lume.

Într-o discuţie cu cei de la NYPost , Matei spune că panoul publicitar l-a costat numai 18 dolari, fiind achiziţionat doar pentru o oră prin propria sa companie. „Am făcut-o pentru a susţine mişcarea şi a face oamenii să zâmbească” a continuat acesta.

Am vrut să aflăm mai multe despre acest demers, aşa că l-am contactat pe Matei pentru a-i pune câteva întrebări

Adevărul: În primul rând, cred că putem spune că eşti un susţinător al mişcării de pe r/wallstreetbets, ţinând cont de reclama care a rulat în Times Square. De ce ai decis să susţii mişcarea şi să cumperi acel billboard?

Matei Psatta: E o chestie la nivel personal, de încredere în orice mişcare care este mai democratică şi are la bază cumva aceeaşi filozofie pe care am avut-o şi noi în business - hai să încercăm să democratizăm ceva ce a fost până acum controlat numai de entităţi mari, corporaţii, în cazul acesta hedge funds. Mi s-a părut o mişcare bună, care înclină balanţa puţin. Bineînţeles, nicio extremă nu e bună, nici populism nebun, nici corporatizare maximă, dar mi se pare un wake up call destul de bun, care mai înclină un pic balanţa - chiar dacă va cădea înapoi după aceea, nefiind ceva ce poate fi controlat strict prin voinţa majorităţii, nu e bine nici să fie ceva ce doar 1% controlează.

„Lucrăm la încercarea de a lua billboard-ul NASDAQ”

Adevărul: Le-ai spus celor de la NY Post că te gândeşti să mai pui o reclamă în Times Square, dar că o să iei decizia luni. Deci, te-ai mai gândit?

Matei Psatta: Ne-am gândit şi chiar am pus în continuare pe acelaşi ecran, aceeaşi reclamă, însă acum lucrăm la încercarea de a lua billboard-ul NASDAQ, cel pe care îl folosesc majoritatea companiilor pentru a anunţa că se listează public. Ca idee, noi avem acel billboard conectat la sistemul nostru şi se poate cumpăra pe oră, la un preţ accesibil, însă aici fiind un subiect puţin mai delicat, trebuie abordată cu mănuşi situaţia. Urmează să avem o conversaţie cu ei şi să vedem ce putem face şi în cam ce condiţii.

Adevărul: Ai cumpărat acţiuni GameStop? Dar AMC sau Blackberry?

Matei Psatta: Am cumpărat GameStop şi AMC.

Adevărul: Vezi un final pozitiv pentru comunitatea WallStreetBets în mişcarea aceasta?

Matei Psatta: Ştii cum e, depinde pe cine întrebi, pozitivul e relativ în funcţie de persoana care îţi răspunde la întrebarea asta. Dacă ai suna acum la fonduri de investiţii, ţi-ar explica de ce e negativ, pentru că e haotic, nu se poate controla etc. Dacă îl întrebi pe tipul care a fost simbolul mişcării, care a investit câteva zeci de mii de dolari în acţiuni, răspunsul va fi diferit. Mie îmi place să cred că partea pozitivă este că a apărut această responsabilizare faţă de voinţa majorităţii, în sensul în care sper că aceste corporaţii şi entităţi care până acum făceau jocurile în spatele porţilor închise să fie acum mai cumpătate tocmai din frica de a nu stârni ceva similar. Orice organ de control mi se pare bun, atât timp cât e cumpătat. Din păcate, reacţia a fost atât de extremă tocmai pentru că foarte mult timp nu a existat nimic - de la criza din 2008, de la nebunia cu Dot-com din 2000, când valoarea companiilor a explodat doar pentru că nişte oameni cu foarte mulţi bani spuneau că ele valorează atât.

Adevărul: Crezi că va urma o mişcare similară după GameStop? Se va muta comunitatea de pe WallStreetBets către o altă companie?

Matei Psatta: Dacă nu se mai întâmplă ceva drastic în următoarele zile, probabil că încet-încet îşi va pierde din combustibil povestea asta. Cred însă că va rămâne în continuare grupul ca un fel de watchdog (n.r.: câine de pază) împotriva unor companii care exagerează manipularea. Vor reacţiona mai degrabă atunci când sunt situaţii la limita moralităţii - chiar dacă ele sunt legale, pentru că până la urmă şi ce făceau hedge funds-urile era un lucru legal, dar nu chiar moral.