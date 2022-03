Philip Morris International Inc. (PMI) suspendă investiţiile şi activează planul de reducere a producţiei în Rusia

"Philip Morris International a anunţat suspendarea investiţiilor planificate în Federaţia Rusă, inclusiv a lansărilor de noi produse şi a proiectelor de investiţii în activităţile comerciale, în inovare şi în producţie. PMI a activat, de asemenea, planul de reducere a operaţiunilor de producţie din Rusia, pe fondul perturbărilor continue ale lanţului de aprovizionare şi al schimbărilor cadrului de reglementare. Vom continua să monitorizăm situaţia pe măsură ce aceasta evoluează", a transmis compania.

„Am urmărit şocaţi războiul din Ucraina şi condamnăm violenţele în termenii cei mai vehemenţi cu putinţă. Suntem solidari cu bărbaţii, femeile şi copiii nevinovaţi care suferă” a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer, Philip Morris International, adăugând: „Ne alăturăm numeroaselor voci care cer încetarea imediată a războiului şi restabilirea păcii.”

„Prioritatea noastră imediată este siguranţa şi securitatea celor peste o mie de angajaţi ai noştri şi a familiilor lor din Ucraina. Am acţionat în trei direcţii esenţiale: am ajutat la evacuarea a peste 800 de persoane, până în prezent, inclusiv din zonele cele mai afectate, am oferit un ajutor esenţial angajaţilor care au rămas în Ucraina şi le-am oferit celor care au părăsit ţara sprijin logistic, medical, financiar şi alte tipuri de sprijin practic în ţările vecine. Continuăm să plătim salariile tuturor angajaţilor noştri din Ucraina în această perioadă”, a afirmat Jacek Olczak.

Conform lui Olczak, având în vedere situaţia, Consiliul de Administraţie şi echipa de conducere au decis să suspende toate investiţiile planificate în Rusia şi să activeze planurile de reducere a operaţiunilor de producţie.