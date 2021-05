Muncitorii uzinei Ford din India cer suspendarea producţiei şi concedii plătite, pe fondul exploziei numărului de cazuri de COVID-19

Potrivit sursei citate, incidentul este cea mai recentă expresie de nemulţumire şi reticenţă în rândul angajaţilor fabricii din statul sudic, care găzduieşte industria auto înfloritoare a Indiei.

Protestul scurt de joi, despre care surse din apropierea acestui dosar au spus că nu afectează producţia, a venit la o zi după ce Sindicatul angajaţilor de la uzina Ford din Chennai şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranţa lucrătorilor într-o scrisoare trimisă conducerii după ce 230 de lucrători au prins virusul.

„Compania ar trebui să plătească toate cheltuielile medicale ale muncitorilor afectaţi de coronavirus”, susţine sindicatul în scrisoarea trimisă miercuri.

Sindicatul cere suspendarea porducţiei în perioada de carantină

În aceeaşi scrisoare, sindicatul mai cere ca uzina să fie închisă în perioada de carantină totală introdusă în statul Tamil Nadu până luni şi solicită despăgubiri de 10 milioane de rupi (137.890 de dolari) pentru familiile celor doi muncitori care au decedat din cauza COVID-19.

Statul Tamil Nadu este unul din cele mai afectate de pandemie, cu peste 30.000 de cazuri de infecţie înregistrate în fiecare zi. Autorităţile din acest stat au impus o carantină completă până la data de 31 mai, dar a permis unor uzine, inclusiv uzine de producţie de automobile, să continue să funcţioneze.

Echipa de conducere de la Ford poartă discuţii cu sindicatul şi analizează un plan, conform căruia va fi introdusă mai devreme o perioadă de mentenanţă de şase zile, pe parcursul căreia uzina va fi oprită, a declarat una dintre sursele citate de Reuters, adăugând că o decizie finală ar putea fi anunţată chiar joi.

Ford are două uzine de producţie în India, care acoperă atât necesarul pieţei interne, cât şi comenzile la export. Uzina din statul Tamil Nadu are o capacitate anuală de 200.000 de unităţi şi produce modelele SUV EcoSport şi Endeavour. Cealaltă uzină Ford este amplasată în statul Gujarat, în vestul Indiei, şi poate produce 240.000 de autoturisme pe an.

Producţia a mai fost oprită şi în România

În România, Ford Craiova are în acest moment peste 6.000 de angajaţi care lucrează atât pentru producţia de vehicule, cât şi pentru cea de motoare. Aproximativ 1.100 dintre aceştia lucrează doar la uzina de motoare în 3 şi în 4 schimburi, pentru a face faţă cererii actuale de pe piaţă.

De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiţi doar în modernizarea Secţiei de Producţie Motoare.

Ford a oprit temporar producţia de autovehicule şi motoare de la Craiova, în acest an, din cauza crizei de componente auto, care afectează mai mulţi producători.

„Ca urmare a problemei aprovizionării cu semiconductori, care afectează o mare parte din industria auto globală, în perioada 26 aprilie- 21 mai, Secţia de Producţie Vehicule de la Ford Craiova va opera în două schimburi (în loc de trei). În plus, estimăm în acest moment 6 zile fără producţie de vehicule, în data de 29 aprilie, respectiv în perioada 10- 14 mai, precum şi 10 zile fără producţie de motoare, în perioada 26 aprilie- 14 mai.”, transmiteau reprezentanţii companiei.

Compania a mai sistat producţia la Craiova pentru 8 zile, începând cu 26 februarie. Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan ce numără aproximativ 186.000 de angajaţi în întreaga lume.