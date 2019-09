MAE: Românii afectaţi de falimentul Thomas Cook pot cere consulatelor repatrierea

„Cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice sau oficiului consular competent din statul de reşedinţă, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă sau la telefonul de urgenţă al ambasadei sau consulatului. Numerele de telefon se regăsesc pe pagina web a MAE: www.mae.ro/romanian-missions.

În context, precizăm că în astfel de cazuri sunt aplicabile prevederile Directivei (UE) 2015/2302 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului”, se arată în rpspunsul MAE.

Potrivit acestuia, luni seară, din informaţiile deţinute de Centrala MAE, la nivelul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în străinătate nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară în legătură cu această situaţie.

„Ministerul Afacerilor Externe a întreprins demersuri pe lângă Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România în vederea obţinerii unor informaţii privind numărul de cetăţeni români care au achiziţionat pachete turistice prin intermediul firmei de turism menţionate, precum şi destinaţiile alese”, se arată în documentul citat.

Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat luni intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekendului să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în "lichidare imediată".

Autoritatea pentru Aviaţie Civilă (CAA) în Marea Britanie a anunţat că grupul şi-a încetat imediat activitatea. Circa 160.000 de persoane care şi-au rezervat bilete pentru zilele de luni şi marţi au rămas blocaţi pe aeroporturi, biletele de avion rezervate nemaifiind valabile după falimentul companiei.

Potrivit informaţiilor „Adevărul”, printre ei s-ar putea afla şi români, pentru repatrierea cărora autorităţile vor demara procedurile.

Contactaţi telefonic, reprezentanţii Ministerului Turismului ne-au spus că apelează la românii care au cumpărat vacanţe de la Thomas Cook, fie şi prin subcontractori, să-i sesizeze cu privire la locul unde se află şi dacă au nevoie să fie repatriaţi.

„Din informaţiile noastre sunt doar câteva agenţii de turism din România care au subcontractat pachete turistice de la Thomas Cook. Le cerem românilor să sesizeze Ministerul Turismului”, au precizat pentru „Adevărul” reprezentanţi ai Ministerului Turismului.

Cea mai veche companie de turism din lume, Thomas Cook, şi-a anunţat falimentul luni dimineaţă, după ce negocierile prin care se încerca salvarea firmei au eşuat. La momentul intrării în faliment, acolo lucrau 9.000 de oameni care gestionau vacanţele a circa 600.000 de turişti.

Autoritatea de aviaţie a anunţat luni, la ora 2 dimineaţa, că cea mai veche companie de vacanţe din lume a intrat în administrare specială şi că toate zborurile şi rezervările au fost anulate, potrivit The Guardian, citat de Hotnews.

Peter Fankhauser, directorul executiv al Thomas Cook, a declarat că regretă profund falimentul şi şi-a prezentat scuze milioanelor de clienţi şi miilor de angajaţi.

Guvernul şi ACA au declanşat cea mai mare operaţiune de repatriere din Marea Britanie, denumită „Operaţiunea Matterhorn”. Potrivit The Guardian, în operaţiunile de repatriere, care vor avea loc până în 6 octombrie, şi care ar putea costa circa 150 de milioane de lire, vot fi utilizate avioanele British Airways şi easyJet.

Ministrul de Externe, Dominic Raab, i-a asigurat duminică pe cei aflaţi în vacanţă că nu vor rămâne blocaţi în străinătate şi că guvernul britanic se va ocupa de repatrierea lor.

Întâlnirea dintre executivii companiei de turism şi reprezentanţii acţionarilor (cel mai mare acţionar al firmei fiind conglomeratul chinez Fosun), desfăşurată timp de 11 ore la sediul unei firme de avocatură din centrul Londrei nu s-a soldat cu niciun rezultat.

Clienţii Thomas Cook aşteaptă acum nerăbdători să se poată întoarce acasă. Tour-operatorii plătesc de regulă hotelurile la 90 de zile după plecarea oaspeţilor, astfel încât hotelierii sunt îngrijoraţi acum că nu îşi vor mai vedea banii.

Clienţii unui hotel din Tunisia spun că au fost sechestraţi de agenţii de securitate ai unui hotel, executivii respectivului hotel dorind plata unei garanţii că îşi va primi banii pe vacanţele turiştilor. În final, disputa a fost rezolvată, iar turiştii au fost lăsaţi să plece.

Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani însă compania era afectată de o concurenţă acerbă între touroperatori şi un mediu economic incert în special în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.

