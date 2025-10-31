Black Friday 2025. Un mare retailer și-a lansat ofertele promoționale

Un nou marketplace a dat startul campaniei de Black Friday 2025 vineri, cu reduceri valabile până pe 11 noiembrie. Promoțiile acoperă o gamă largă de produse, de la modă, frumusețe și articole pentru casă, până la electronice, jucării, produse pentru copii și bunuri de supermarket.

Trendyol a informat că a lansat vineri 31 octombrie prima sa campanie de Black Friday 2025, care se va termina pe 11 noiembrie. Aceasta va fi urmată de o a doua campanie sincronizată cu Black Friday-ul internațional, între 25 noiembrie și 2 decembrie.

Este al doilea an consecutiv în care Trendyol organizează campania de Black Friday în România și prima ediție care include comercianți și branduri locale românești. În urma succesului campaniei de anul trecut, compania a demarat un proces de integrare pentru partenerii locali, iar în prezent peste 4.000 de comercianți români sunt activi pe platformă și participă la evenimentul din acest an. Mai mult, campania de Black Friday a Trendyol din România va fi cea mai amplă campanie a companiei din toate piețele sale internaționale în acest an, după Turcia, țara sa de origine.

Printre cele mai populare branduri disponibile în timpul campaniei de Black Friday se numără Tommy Hilfiger, Nike, Guess, Adidas, UGG, U.S. Polo Assn., Philips, Stanley, Lego, Gerovital ori Răspundel Istețel, alături de numeroase alte branduri locale și internaționale îndrăgite de consumatorii români.

Fashion Days - 31 octombrie - 9 noiembrie

Fashion Days a anunțat luni că lansează Black Friday 2025 pe 31 octombrie, oferind reduceri de până la 90% la o selecție de peste 500.000 de produse. Campania se desfășoară în aplicația mobilă și pe website-ul fashiondays.ro până pe 9 noiembrie.

Pentru a avea parte de o experiență de shopping rapidă și eficientă, Fashion Days recomandă utilizatorilor descărcarea sau actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune, pregătirea listei de favorite, abonarea la newsletter și activarea notificărilor. Stocurile, deși generoase, sunt limitate și interesul pentru eveniment este foarte mare, deci accesul rapid poate fi cheia pentru a prinde produsele dorite la cele mai bune prețuri din an.

Fashion Days introduce o noutate captivantă în campania Black Friday 2025 prin lansarea programului exclusiv "Mystery Gifts", o inițiativă care recompensează fiecare client care plasează cel puțin o comandă în perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, cu un cadou surpriză garantat, asociat automat contului de utilizator.

Mecanismul programului asigură o experiență gamificată pentru consumatori: mystery gift-urile se activează în conturile clienților la finalizarea comenzii și devin disponibile pentru utilizare după o perioadă de 40 de zile. Printre mystery gifts se regăsesc vouchere valorice de 50, 100, 300 și 500 de lei sau vouchere de discount procentual de până la 30% pentru branduri sport ca Nike, Puma, adidas sportswear, dar și pentru branduri premium precum Calvin Klein, Armani Exchange, Karl Lagerfeld și Tommy Hilfiger. Condițiile pentru concursul „Mystery Gifts” sunt detaliate în regulamentul oficial disponibil atât pe website-ul Fashion Days, cât și în aplicația mobilă.

Produse vedetă la Flanco

Campania cu cele mai atractive reduceri din an va avea loc la Flanco în perioada 24 octombrie – 30 noiembrie, atât online, pe flanco.ro, cât și în cele 162 de magazine din toată țara.

În premieră, clienții care utilizează aplicația Flanco Smart Discounter vor beneficia de acces anticipat la ofertele de Black Friday, cu o zi înaintea lansării oficiale, pe 23 octombrie. Aplicația poate fi descărcată gratuit în Google Play și App Store.

„Black Friday este, în fiecare an, un moment de vârf pentru retail și o ocazie să ne reconfirmăm promisiunea: discounturi la cele mai căutate și dorite tehnologii, produse de calitate și cumpărături simple, rapide și avantajoase”, spune Dragoș Sîrbu, CEO Flanco.

Flanco a pregătit oferte atractive la sute de produse electro-IT, de la telefoane și laptopuri, la aparate electrocasnice mari și mici. Printre produsele vedetă ale acestei ediții se numără smartphone Samsung Galaxy A56 (8GB + 128GB) la 1.399 lei, iPhone 15 (128GB) la 3.299 lei, laptop Lenovo IP3 Slim 15.6” la 1.799 lei, televizor QLED Android 100 cm la 799 lei, friteuză cu aer cald Tefal (7L) la 399 lei sau espressor automat Philips la 999 lei.

Clienții Flanco au la dispoziție și în acest an soluții flexibile de finanțare, cu până la 60 de rate fixe, disponibile pe loc, online sau în magazine. De asemenea, în cadrul campaniei vor fi active inclusiv programele Rabla desfășurate de retailer, valabile pentru o gamă extinsă de produse: telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice mari și espressoare automate. Prin intermediul acestora, clienții pot recicla echipamentele uzate pentru un comportament de consum mai responsabil și beneficiază de discounturi suplimentare la achiziția de produse noi, care se adaugă ofertelor deja existente de Black Friday, prețul final fiind unul extrem de competitiv.

Produse vedetă la evomag

evomag desfășoară campania de Black Friday 2025 în perioada 24 octombrie – 9 noiembrie, în 3 etape distincte (24 - 30 octombrie, 31 octombrie – 6 noiembrie și 7 – 9 noiembrie) și oferă reduceri de până la 70% la zeci de mii de produse din toate categoriile: televizoare, electrocasnice mari și mici, telefoane, laptopuri, gadgeturi smat, produse de gaming, trotinete electrice etc.

Compania estimează o creștere de până la 15% a vânzărilor în ediția Black Friday 2025, pe fondul unei disponibilități crescute a produselor aflate în stoc propriu. Datorită noilor fluxuri operaționale, compania estimează că peste 90% dintre comenzi vor fi livrate în cel mult 7 zile de la încheierea fiecărui episod de reduceri.

Cele mai mari reduceri din an vor viza aproape toate categoriile de produse, cele mai mari reduceri fiind la electrocasnice, televizoare, telefoane mobile și laptopuri.

Printre produsele cu prețuri reduse de Black Friday la evomag se află:

• Samsung Galaxy A06 – reducere de 11%, preț final 399,99 lei;

• Samsung Galaxy Buds FE R400 – reducere de 16%, preț final 269,99 lei;

• TV QLED TCL – reducere de 15%, preț final 1.099 lei

• Candy mașină de spălat rufe 10kg – reducere de 22%, preț final 1.199 lei;

• Aspirator Karcher KWD 3 – reducere de 9%, preț final 299,99 lei;

• Trotinetă electrică Etwow S2 Booster – reducere de 15%, preț final 1.999,99 lei;

• Uscător de păr Dyson Supersonic HD07 Gift Edition – reducere de 13%, preț final 1.999,99 lei;

• Cameră video de acțiune GoPro MAX 360 – reducere de 13%, preț final 1.299,99 lei;

• Laptop Lenovo V15 – reducere de 7%, preț final 2.499 lei;

• SSD Samsung 870 EVO 1TB – reducere de 13%, preț final 469,99 lei;

• Mateko Purificator de aer MAP-KH-U3365-H33W – reducere de 70%, preț final 179,99 lei;

• Perie electrică Revlon One Step Double Straight RVST2204E – reducere de 50%, preț final 99,99 lei.

Altex organizează Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie

Altex a anunțat că va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie, ceea ce înseamnă o campanie de 21 de zile. În aceeași perioadă se va ține Black Friday și la celelalte două companii din grup: Media Galaxy și Brico Depot.

Produsele incluse în campanie vor fi disponibile mai devreme în aplicația Altex, iar compania promite că ofertele vor fi actualizate săptămânal.

Black Friday la eMag începe pe 7 noiembrie

eMAG a comunicat faptul că va ține Black Friday pe 7 noiembrie. Evenimentul promite reduceri masive și campanii speciale pentru clienți, fiind așteptat să genereze din nou cele mai mari vânzări din comerțul online românesc.

Până în prezent au demerat sau au anunțat campanii promoționale de Black Friday 2025 companiile Altex (inclusiv Media Galaxy și Brico Depot), Flanco, evomag, Fashion Days, Trendyol și eMag.

* Acest articol conține link-uri de afiliere