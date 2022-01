România, pe locul 32 din 64 la costul alimentelor de bază. Unde poţi trăi din salariul minim

Studiul a acoperit ţările cu un salariu minim stabilit de guvern – în total 64 de ţări din Europa, America de Nord şi de Sud, Africa, Asia şi Australia. Aceste ţări diferă în ceea ce priveşte povara fiscală: în mai multe ţări, o persoană care câştigă salariul minim este scutită de impozitul pe venit şi de contribuţii (Hong Kong, Filipine, Nigeria), în timp ce în alte ţări diferenţa dintre venitul brut şi cel net poate ajunge până la câteva zeci de procente (în România – 40,2%), precizează picodi.com Din acest motiv, lista include doar sumele nete, adică banii pe care angajatul îi primeşte efectiv în numerar sau în contul său bancar.

Salariile minime în întreaga lume în 2022

Din cele 64 de ţări incluse, în 10 ţări salariul minim nu s-a modificat faţă de anul precedent. Printre acestea se numără Israel, Filipine, Thailanda, Vietnam şi Peru, iar în Slovenia, la momentul redactării acestui raport, suma finală nu fusese acceptată.

Cea mai mare creştere a salariului minim a fost înregistrată în Muntenegru. Ca urmare, printre altele, a unor modificări fiscale favorabile. Ţara fostei Iugoslavii a crescut de la 222 de euro la 450 de euro net (o creştere de 103%). De asemenea, am remarcat o creştere majoră a salariului minim în Argentina (55%), Turcia (50%) şi Kazahstan (41%).

România a ocupat locul 18 în acest clasament: de la 1 ianuarie 2022, salariul minim din ţara noastră a crescut cu 10% (de la 1 386 PLN la 1 524 PLN net). În Spania, salariul minim a crescut cu 1% de la an la an (locul 53), în Marea Britanie cu 5,9% (locul 33) şi în Germania cu 3,1% (locul 41).

Alimentele de bază

În scopul acestui studiu, am creat o listă contractuală de produse alimentare de bază şi am comparat preţurile acestor produse cu salariul minim. Lista este alcătuită din 8 grupe de produse: pâine, lapte, ouă, orez, brânză, carne, fructe şi legume. Lista este foarte limitată, dar, în cantităţile indicate, aceste produse sunt suficiente pentru a satisface cerinţele nutritive minime ale unui adult mediu.

Lapte (10 litri) – 48,30 lei

Pâine (10 franzele a câte 500 g) – 30,70 lei

Orez (1,5 kg) – 7,68 lei

Ouă (20 buc.) – 16,27 lei

Brânză (1 kg) – 24,38 lei

Carne de pasăre şi de vită (6 kg) – 158,64 lei

Fructe (6 kg) – 29,88 lei

Legume (8 kg) – 26,65 lei

Valoarea produselor alimentare de bază la începutul anului 2022 este de 343 lei.

Alimentele de bază suficiente pentru a satisface cerinţele minime de nutrienţi au o valoare de 22,5% din salariul minim. Acum un an, aceste produse valorau 24,3% din salariul minim de anul trecut. Acest lucru înseamnă că majorarea salariului minim a depăşit uşor creşterea preţurilor.

Unde poţi trăi din salariul minim

Deoarece preferinţele alimentare şi percepţiile privind un trai confortabil variază de la o regiune la alta şi chiar de la o persoană la alta, am decis să comparăm preţurile produselor alimentare de bază cu salariul minim pentru a vedea cât din venitul minim trebuie să cheltuiască o persoană pentru produsele necesare.

Costul alimentelor de bază

Ţările care ocupă primele locuri în acest clasament sunt Regatul Unit, Irlanda şi Australia: raportul dintre produsele de bază şi salariul minim variază între 6,6% şi 7,3%.

În acest clasament, România s-a clasat pe locul 32 din 64 de ţări cu un rezultat de 24.3%, înaintea unor ţări precum Bulgaria (29,4% şi locul 40), Albania (32,5% şi locul 41) şi Ucraina (35,7% şi locul 47).

Situaţia salariaţilor cu salariul minim din Rusia, Kazahstan sau India nu este uşoară: în aceste ţări, costul minim al produselor alimentare de bază consumă aproximativ jumătate din salariul lor. Pe de altă parte, în Nigeria, salariul minim nu este suficient nici măcar pentru un coş modest de produse.