Recuperatorii se plâng că nu pot colecta 75% dintre creanţe pentru că nu-i mai găsesc pe datornici

Proiectul de lege aflat în dezbatere în Parlament, care propune limitarea sumei recuperabile dintr-o creanţă cumpărată la cel mult dublul sumei cu care a fost achiziţionată, va mări costul creditării, va îngrădi accesul la finanţare şi va încuraja neplata datoriilor la nivelul întregii pieţe, a declarat, într-un interviu acordat News.ro, managing director-ul companiei de achiziţionare şi colectare de creanţe DCA România, Dimana Vlaeva.

La începutul lunii august, Guvernul a dat aviz favorabil unui proiect care propune ca suma pe care societăţile de recuperare a creditelor de la debitori să fie plafonată. Proiectul, iniţiat anul trecut, prevede că recuperatorii de creanţe nu pot cere debitorilor să plătească mai mult decât dublul sumei cu care au fost cumpărate datoriile respective de la bănci.

Vlaeva atrage atenţia că acest proiect va afecta atât industria de colectare şi cumpărare a creanţelor, dar şi băncile şi debitorii.

”De ce este important pentru noi să putem colecta până la 100% din valoarea unei creanţe? Pentru că dintr-un portofoliu de, să zicem, 1.000 de creanţe pe care îl putem cumpăra de la o bancă, circa 75% din aceste creanţe noi nu le putem colecta niciodată, din simplul motiv că nu reuşim să găsim acei debitori”, a spus Vlaeva.

Ea atrage atenţia că o firmă specializată cumpără, de obicei, credite neperformante încheiate şi acum 8-10 ani, timp în care oamenii îşi schimbă adresele de domiciliu şi numerele de telefon, iar alte modalităţi de a contacta debitorii noi nu există, potrivit cadrului de reglementare a acestei industrii.

”În momentul de faţă, durează în medie 4 – 5 ani până reuşim să colectam doar preţul pe care l-am plătit pe o creanţă. Aşadar, business-ul de colectare de creanţe este o industrie ce vizează investiţii pe termen lung, iar noi suntem oricum acel segment al sectorului financiar cu cele mai mici rate de profit şi cu cele mai mari riscuri”, a afirmat Vlaeva.

Ea a atras atenţia că, deşi poate părea că legea aduce avantaje debitorilor, aceasta va duce la condiţii de creditare mai dure.

”În realitate sunt estimate numai dezavantaje pentru oameni şi companii. Preţul la creditare va creşte considerabil pentru că băncile vor trebui să-şi recupereze banii. În plus, condiţiile de creditare se vor înăspri aşa încât multe categorii sociale nu vor mai avea acces deloc la creditare”, a spus Vlaeva.

Creşterea creditelor neperformante

Totodată, alternativa propusă de acest proiect de lege, care nu se regăseşte nici în legislaţia europeana şi nici în legislaţiile altor ţări membre ale UE, va induce un comportament de neplată a datoriilor atât în rândul cetăţenilor cât şi în rândul companiilor, consideră Vlaeva.

”Oamenii vor înceta să-şi mai plătească creditele şi facturile sperând că datoriile lor vor fi vândute la un moment dat unui colector de creanţe care le va cumpăra la un preţ mai mic decât valoarea creanţei, să zicem de circa 25%. Asta înseamnă că în final ar ajunge să achite circa 50% din suma împrumutată iniţial”, a afirmat Vlaeva.

În cazul în care proiectul trece de Parlament în forma propusă, Vlaeva consideră că, într-o primă fază, debitorii vor înceta să-şi mai achite datoriile.

”Principalul efect va fi acela că băncile se vor confrunta cu o creştere a creditelor neperformante. Mai departe, întrucât colectorii de creanţe nu vor putea colecta mai mult decât două ori preţul plătit pe creanta, aceştia îşi vor pierde interesul să mai cumpere, pentru că nu va mai fi profitabil un astfel de business”, a spus acesta.

Totodată, în ceea ce priveşte reglementarea care limitează deductibilitatea pierderilor înregistrate că urmare a unor operaţiuni de cesiune a creanţelor, Vlaeva a atras atenţia că aceasta a dus la o scădere semnificativă a volumului de creanţe negarantate disponibil în piaţă spre vânzare.

”În cadrul DCA România, am realizat un studiu pentru care am analizat recent o serie de indicatori de performanţă în perioada ianuarie-august 2018 versus perioada similară din 2017. Am descoperit că volumul de creanţe negarantate disponibil în piaţă spre vânzare a scăzut cu circa 55%, în vreme ce valoarea sa a scăzut cu doar 35%”, a spus Vlaeva.

Totodată, în perioada analizată, se constată şi o scădere a numărului total de licitaţii cu circa 20%, precum şi o dublare a valorii medii a creanţelor negarantate de la 850 euro în 2017 la 1.700 euro în 2018.

Companiile de telefonie mobilă şi utilităţi, cele mai multe creanţe negarantate

Totodată, la nivelul pieţei de cesiune de creanţe din România, cel mai mare volum de creanţe negarantate disponibile spre vânzare, în ianuarie-august 2018, a venit de la companiile de telefonie mobilă şi alte utilităţi, reprezentând circa 75% din total, versus 45% în ianuarie-august 2017.

”Tot aici se poate observa o scădere cu 20% a numărului de creanţe disponibile. Cu toate acestea, valoarea portofoliilor a crescut cu 10% în 2018, faţă de ianuarie – august 2017”, a afirmat Vlaeva.

Pe locul doi ca volum de creanţe negarantate disponibile spre vânzare, la distanţă mare faţă de sectorul utilităţilor, au fost creanţele venite de la instituţiile financiare nebancare, deşi acestea au înregistrat o scădere de 84% de la un an la altul, în vreme ce valoarea lor a coborât cu doar 21%.

”Dacă în perioada ianuarie – august 2017 creanţele IFN-urilor reprezentau circă 42% din total, în ianuarie – august 2018, acestea au coborât la 15% din total”, a spus Vlaeva.

Totodată, pe locul trei se află creanţele negarantate venite din sectorul bancar, numărul acestora scăzând cu circa 70% în 2018 faţă de 2017, în vreme ce valoarea portofoliilor a coborât cu doar 57%. Din totalul de creanţe negarantate disponibile spre vânzare, acestea reprezentau anul trecut circa 13%, coborând în 2018 la 8%.

DCA România face parte din grupul norvegian B2Holding, listat la Bursa de la Oslo şi prezent în 26 de ţări europene. DCA România se concentrează pe creanţele negarantate ale persoanelor fizice şi are o companie sora, B2Kapital, care gestionează creanţe garantate de la persoane juridice. În momentul de faţă, DCA Romania gestionează circa 600.000 de creanţe cu o echipă de circa 150 de oameni, fiind activă pe piaţa locală de 5 ani.