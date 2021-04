ING Bank primeşte cereri pentru Noua Casă 2021. Câţi români au aplicat pentru credite în martie

”În cei şase ani de când ne-am alăturat programului Prima Casă, acum în noua sa formă Noua Casă, am ajutat peste 15.000 de persoane să îşi cumpere o locuinţă. Mai mult, în acest timp, am avut cea mai performantă utilizare a fondurilor primite şi ne-am crescut constant limita primită de la FNGCIMM. Îi aşteptăm pe clienţi cu consultanţă personalizată şi cu mai multe opţiuni,adaptate nevoilor şi preferinţelor lor.”, a declarat Roxana Cristea – Head of Lending ING Bank România.

Sursa citată menţionează că, pentru a accesa aceste credit, clienţii programează o vizită în office-ul ales şi pot primi aprobarea financiară pe loc dacă are veniturile înregistrate la ANAF. Aprobarea financiară este independentă de imobilul ales şi are o valabilitate de 90 de zile.

Românii care se află la a doua locuinţă sau nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pot apela la creditul ipotecar standard.Cei care au posibilitatea de a achita un avans de minimum 25% din valoarea locuinţei beneficiază de o dobândă apropiată de cea a creditelor Noua Casă şi anume 3,83% pentru rata integral variabilă, respectiv 4,19% fixă în primii şapte ani şi 3,93% variabilă din anul opt pentru cei care preferă ratele fixe.