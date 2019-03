Dăncilă: Avem bani pentru mărirea pensiilor şi salariilor. Bugetul pe 2019 prevede cea mai mare alocare de fonduri pentru sănătate din istoria României

„Anul trecut am crescut substanţial salariile în sănătate, anul acesta ne concentrăm atenţia asupra investiţiilor astfel încât să le oferim românilor acces la servicii de sănătate performante”, a spus Viorica Dăncilă.

De asemenea, premierul a precizat că educaţia primeşte 9,9 miliarde lei în plus în acest an faţă de anul 2018. „Investind în copii investim de fapt în viitorul României”.

„Avem bani şi pentru mărirea pensiilor şi salariilor, aşa cum am dovedit că am avut şi anul trecut. Prin modificările pe care guvernul le-a făcut legii plafoanelor bugetare, am asigurat şi creşterea alocaţiilor pentru copii de la 84 lei la 150 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi, de la 200 lei la 300 lei”, a mai declarat Dăncilă.

