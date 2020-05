Câţi bani face statul din ţigări: 80% din preţul unui pachet ajunge la buget

Spre exemplu, British American Tobacco, cel mai mare producător din ţara noastră, a plătit în 2019 peste 9 miliarde de lei către bugetul de stat, sub formă de accize, TVA, taxe salariale şi alte taxe. Suma ajunsă în visteria statului a fost mai mare cu circa 15% faţă de 2018, în principal datorită reducerii traficului ilicit. Compania este cel mai mare jucător din industria tutunului, cu o cotă de piaţă de peste 53%.

Sumele suplimentare ajunse la stat s-au datorat în primul rând creşterii încasărilor din acciză, în contextul în care anul trecut s-au vândut legal mai multe ţigări pe fondul scăderii contrabandei cu circa 15%. Accizele reprezintă circa 60% din preţul unui pachet de ţigări, peste care se adaugă TVA-ul, ajungându-se ca taxele să însemne 80% din suma plătită pe un pachet de ţigări.

„Cele câteva miliarde de lei încasate în plus de către stat sunt dovada clară că reducerea contrabandei are efecte benefice imediate: statul are mai mulţi bani pentru a-şi finanţa priorităţile, companiile care-şi platesc taxele pot funcţiona într-un mediu concurenţial corect iar fumătorii sunt protejaţi de produse de calitate şi origine incerte” a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic şi Relaţii Publice în cadrul British American Tobacco, liderul pieţei de tutun din România.

Un alt mare producător din România, Japan Tobacco International (JTI) a anunţat că doar pentru luna martie a virat anticipat 318 milioane de lei, în aceeaşi lună toţi producătorii din industrie plătind 1,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 18 miliarde de lei pe an (aproximativ 3,75 miliarde de euro, calculat la un curs de 4,8 lei/euro).

Potrivit execuţiei bugetare anunţate la finalul trecute, comparativ cu perioadele similare din anul precedent, în luna martie veniturile bugetare din accize la produsele din tutun au crescut cu 25,2%, iar în primul trimestru al acestui an creşterea a fost de 15,3%. În contextul scăderii abrupte a încasărilor din accizele provenite din sectorul energetic, tutunul devine cel mai solid contribuabil la bugetul statului.