Băncile concediază cel puțin 15.000 de angajați: se inversează angajările în masă din ultimii ani

De teama recesiunii o serie de mari bănci au anunțat că vor face concedieri, de ordinul zecilor de mii de persoane de la toate filialele lor, inversând astfel angajările masive făcute în ultimii ani.

Băncile se pregătesc pentru cea mai mare rundă de concedieri de la criza financiară globală, deoarece directorii sunt supuși presiunii să reducă costurile cu forța de muncă în urma prăbușirii veniturilor bancare de investiții, scrie Financial Times.

Concedierile – care se așteaptă să fie de zeci de mii în întreg sectorul – inversează angajările în masă făcute de bănci în ultimii ani și reticența de a concedia personal în timpul pandemiei de Covid-19.

„Reducerile de locuri de muncă care urmează vor fi super brutale”, a spus Lee Thacker, proprietarul companiei de recrutare de personal Silvermine Partners. „Este o resetare, pentru că au supraangajat în ultimii doi-trei ani.”

Bănci, inclusiv Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley și Bank of New York Mellon, au început să reducă peste 15.000 de locuri de muncă în ultimele luni, iar observatorii din industrie se așteaptă ca alții să le urmeze exemplul, încurajați de planurile anunțate deja.

„Am văzut câteva fotografii de avertizare din SUA”, a spus Thomas Hallett, analist la Keefe, Bruyette & Woods.

„Investitorii trebuie să vadă managementul acționând în funcție de costuri și încercând să mențină un profil de rentabilitate rezonabil. Europenii vor tinde să urmeze băncile americane.”

Ana Arsov, co-șeful departamentului bancar global la Moody’s, a spus că se aștepta ca reducerile de locuri de muncă să fie mai puțin severe decât în timpul crizei financiare, dar mai grele decât colapsul piețelor după prăbușirea dotcom din 2000.

„Ceea ce vedem este o recuperare a disponibilizărilor normale ale băncilor care au fost puse în pauză în ultimii ani”, a spus ea. „Vom vedea o reducere în francizele europene, dar nu la fel de mare ca la băncile din SUA.”

3.200 de angajați, disponibilizați de la Goldman Sachs

Directorii băncii au spus că disponibilizările de la Goldman - parte din cea mai mare măsură de reducere a costurilor de la criza financiară, care include totul, de la avioane corporative la bonusuri – au creat un precedent pe care alte bănci ar căuta să-l urmeze.

Banca de pe Wall Street a început săptămâna trecută un proces de concediere a până la 3.200 de angajați, ceea ce echivalează cu 6,5% din forța de muncă, pe măsură ce presiunile crescând asupra directorului executiv David Solomon pentru a îmbunătăți randamentul băncii asupra capitalurilor proprii.

Goldman reduce un număr similar de personal ca în 2008, în plină criză financiară globală, dar forța de muncă era atunci două treimi din dimensiunea actuală.

Morgan Stanley concediază 1.800 de oameni

Morgan Stanley a concediat 1.800 de angajați în decembrie, puțin peste 2% din forța de muncă. În ciuda faptului că are o afacere puternică de gestionare a averii, banca de investiții a creditorului a suferit, împreună cu rivalul său feroce Goldman Sachs, din cauza unei aproape jumătate a veniturilor de fuziuni și achiziții anul trecut.

Morgan Stanley a spus că nu sunt iminente alte reduceri de personal.

„Sincer, eram puțin întârziați”, a spus directorul executiv James Gorman analiştilor. „Nu făcusem nimic de câțiva ani. Am avut o creștere foarte mare și vom continua să monitorizăm asta.”

Alți 1.500, concediați de la Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon, cea mai mare bancă de custodie din lume, intenționează să reducă cu puțin sub 3% din forța de muncă - aproximativ 1.500 de angajați - în prima jumătate a anului.

Directorul executiv Robin Vince a declarat pentru Financial Times că banca a fost „foarte atentă să recunoască” că lăsarea oamenilor să plece în timpul pandemiei de Covid ar fi „rupt contractul social” cu angajații.

Dar el a adăugat că „în cursul obișnuit al activității, revizuim nivelurile de personal. Ca o afacere bine condusă, trebuie să fim buni administratori ai bazei noastre de cheltuieli.”

Credity Suisse dă afară 9.000 de oameni

De departe, cele mai mari reduceri anunțate până acum sunt de Credit Suisse, care se află în mijlocul unei renovări strategice radicale care vizează consolidarea băncii elvețiene afectate de scandal. În octombrie anul trecut, banca a declarat că va renunța la 9.000 de posturi din cei 52.000 de angajați în următoarele trei săptămâni.

În timp ce 2.700 dintre reduceri au fost planificate anul trecut, banca a început deja consultări pentru concedieri pentru 10% din rolurile bancare de investiții din Europa, a raportat Financial Times săptămâna trecută.

Dimensiunea restructurării la Credit Suisse este mai mare decât a trecut banca în timpul crizei financiare, când a fost forțată să concedieze peste 7.000 de angajați în 2008, dar a evitat salvarea statului.

Nu toate băncile se așteaptă să facă reduceri mari ale numărului de angajați, deși iau alte măsuri pentru a menține costurile la un nivel scăzut.

Bank of America nu face concedieri

Bank of America, care are 216.000 de angajați la nivel global, a declarat că „nu are niciun plan pentru concedieri în masă”, deși adoptă o abordare disciplinată a costurilor și va angaja doar pentru cele mai importante roluri.

Directorul executiv Brian Moynihan a declarat pentru Bloomberg din Davos că mai puțini oameni au părăsit banca decât se aștepta anul trecut, ceea ce îi afectează politica de recrutare.

„Am depășit rezultatele în ceea ce privește angajarea și am depășit numărul țintă”, a spus el. „Și acum putem face o încetinire a angajării.”

Citigroup a oferit până acum puține detalii despre câte dintre cei 240.000 de forțe de muncă globale ale sale vor fi afectate de disponibilizări, dar directorul financiar Mark Mason a declarat jurnaliştilor că există presiuni pentru reducerea costurilor în cadrul băncii sale de investiţii.

„Ca parte a [business as usual], combinăm în mod constant talentul pentru a ne asigura că avem oamenii potriviți în rolurile potrivite și, acolo unde este necesar, pentru a ne restructura, facem și asta”, a spus el.

UBS spune că nu a făcut angajări masive în ultimii ani

Cu toate acestea, cel puțin o bancă globală caută să-și întărească rândurile, deși într-un mod țintit. Directorul executiv al UBS, Ralph Hamers, a declarat, la Davos, că creditorul elvețian „depășește tendința” când a fost vorba de recrutare.

Spre deosebire de rivalii săi, UBS nu s-a angajat agresiv în ultimii ani și, prin urmare, nu se află sub aceleași presiuni de a reduce rolurile.

De asemenea, a dedicat mai multe resurse managementului averii în ultimul deceniu, iar directorii de rang înalt de la bancă consideră că acum este un moment bun pentru a investi mai mult în banca de investiții – împreună cu angajări în gestionarea averii și a activelor – pe măsură ce concurenții se retrag.

Aceste eforturi includ alegerea furnizorilor nemulțumiți de la firmele de consultanță tip boutique, au declarat pentru FT personalități de rang înalt de la UBS.

Prin comparație, UBS a fost forțată să-și reducă 10% din forța de muncă în 2008 – majoritatea rolurilor venind de la banca sa de investiții – deoarece creditoarea a fost salvată de guvernul elvețian după ce a suferit pierderi mari la creditele ipotecare subprime.

Ce bănci au făcut concedieri în 2008

Câteva dintre cele mai mari reduceri de locuri de muncă din 2008 au venit de la băncile care salvaseră rivali puși în genunchi de criza financiară. Când Bank of America a preluat Merrill Lynch, de exemplu, a concediat 10.000 de angajați, în timp ce a concediat 7.500 de angajați de la creditoarea ipotecară Countrywide Financial.

JPMorgan a lăsat să plece 9.200 de angajați ai Washington Mutual atunci când a preluat cea mai mare asociație de economii și împrumuturi din SUA, pe lângă faptul că a redus o 10 parte din propria forță de muncă.

Între timp, prăbușirea Lehman Brothers și Bear Stearns a dus la șomaj a zeci de mii de bancheri. În total, peste 150.000 de bancheri și-au pierdut locul de muncă în timpul crizei financiare.

Și la fel ca în urmă cu 15 ani, perspectiva de a găsi rapid reangajare pentru cei care acum sunt fără loc de muncă este sumbră, potrivit recrutorilor.