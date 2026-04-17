Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Avertisment FMI pentru România și UE: „Nu repetați greșelile costisitoare!” De ce reducerea accizei la motorină ajută mai mult bogații

Fondul Monetar Internaţional a avertizat guvernele europene să nu recurgă la măsuri temporare, cum ar fi reducerea taxelor pe combustibili pentru a amortiza preţurile ridicate la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, argumentând că astfel de măsuri sunt ineficiente şi prost direcţionate.

Colaj foto cu o pompă de carburanti lângă butoaie de petrol și un grafic bursier
FMI: Reducerea taxei pe combustibil nu frânează explozia prețurilor energiei. Foto Shutterstock

Deși factorii de decizie politică ar putea fi tentați să limiteze creșterea prețurilor prin plafonări sau reduceri ale taxelor pe combustibili, FMI a declarat într-un briefing despre Europa că „acestea sunt măsuri neînțelepte”, scrie aNews.

Sprijinul larg avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu venituri mai mari, care tind să consume mai multă energie, se arată într-un raport publicat vineri.

FMI și-a bazat evaluarea pe lecțiile desprinse din criza energetică declanșată de invazia rusă a Ucrainei. Acesta a îndemnat guvernele să nu repete ceea ce a descris ca fiind „greșeli costisitoare”.

„Măsurile de sprijin largi și deschise sunt greu de anulat și ar trebui evitate”, a sfătuit creditorul de criză cu sediul la Washington și organismul de supraveghere economică globală.

FMI a adăugat că astfel de politici slăbesc, de asemenea, stimulentele pentru gospodării și întreprinderi de a reduce consumul sau de a investi în alternative și eficiență.

Conform datelor FMI, guvernele europene au cheltuit în medie 2,5% din produsul intern brut (PIB) pe pachete de ajutor energetic în timpul crizei din 2022 declanșate de războiul din Ucraina.

Peste două treimi din aceste cheltuieli de sprijin nu au fost direcționate către un anumit obiectiv, a declarat organizația. Analiza sa a constatat că doar 0,9% din PIB ar fi fost suficient pentru a compensa integral creșterea costurilor energiei pentru cele mai sărace 40% din gospodării.

În Germania, cea mai mare economie a Europei, coaliția de guvernare a propus reducerea taxelor la motorină și benzină cu aproximativ 0,17 euro pe litru, inclusiv TVA, pentru o perioadă limitată de două luni, ca răspuns la ultima criză a aprovizionării cu energie creată de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Conform unui proiect de propunere, ratele reduse s-ar aplica de la 1 mai până la 30 iunie. Parlamentul analizează în prezent planul, iar aprobarea ar putea veni săptămâna viitoare.

Și România a redus taxe temporar

Și România a decis reducerea temporară a accizei la carburanți. Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră. 

Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA. Măsura se aplică până la data de 30 iunie 2026.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

