Autostrada Sibiu - Pitești: Primii 14 kilometri ar putea fi dați în folosință în acest an

Primii 14 kilometri ai Autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschişi circulaţiei în acest an, în timp ce pe primii kilometri ai Autostrăzii Moldovei s-ar putea circula din 2024, potrivit CNAIR.

"A7 (Autostrada Moldovei), pe secţiunea de 320 de km, finanţată prin PNRR, cuprinsă între Ploieşti şi Paşcani lucrurile evoluează foarte bine.

Sunt şanse reale ca în 2024 să fie deschisă circulaţia pe primii kilometri", a scris pe Facebook Cristian Pistol.

Acesta a participat joi, la Timişoara, la cel de al 16-lea Congres al Asociaţiei Profesioniştilor în Drumuri şi Poduri.

În context, el a amintit şi de deschiderea circulaţiei pe primii 40 de km de drum expres Craiova - Piteşti şi de semnarea celor 3 contracte pentru proiectarea şi execuţia secţiunilor 2, 3 şi 4 ale autostrăzii Sibiu - Piteşti.

"Un aspect care merită consemnat este că seriozitatea în abordarea proiectelor face posibilă deschiderea încă din acest an a primilor 14 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti. Iar aici mă refer la secţiunea 1, Sibiu-Boiţa", a arătat sursa citată.

CNAIR a semnat contracte de 4 miliarde de lei

Şeful CNAIR a vorbit despre un record în ceea ce priveşte contractarea proiectelor în ultimele 12 luni, arătând că valoarea contractelor de lucrări semnate în acest an este de 16,7 miliarde lei, fără TVA, în condiţiile în care, în anul 2021, CNAIR a semnat contracte de lucrări în valoare de 4 miliarde lei.

Pe de altă parte, Pistol a precizat că în 2022 CNAIR are unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani iar o componentă importantă o reprezintă întreţinerea infrastructurii rutiere existente.

"Pentru că activităţile de întreţinere înseamnă şi intervenţia pe timp de iarnă, am anunţat că săptămâna asta am semnat contractul pentru cantităţile de sare necesare. În scurt timp vine iarna. Deja la munte a nins şi a fost nevoie să intervenim pe Transalpina şi pe Transfăgărăşan în ultimele zile. Avem utilajele proprii necesare pentru astfel de intervenţii rapide, dar şi contracte subsecvente semnate cu terţi. Facem tot ce ţine de noi pentru a menţine întreaga reţea rutieră deschisă în condiţii de siguranţă. Reamintesc ce am spus şi anul trecut: viaţa şi integritatea oamenilor au prioritate, iar dacă acestea ar putea fi puse în pericol de fenomenele meteo (viscol sau freezing-rain) vom închide circulaţia pe anumite sectoare de drum până când aceste fenomene periculoase vor înceta", a subliniat directorul general al CNAIR.

La deschiderea lucrărilor celui de-al 16-lea Congres al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri a participat şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.