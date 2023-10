ARMO: Se anticipează o creștere a comerțului electronic între 5% și 10% anul acesta

Șeful Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), Cristi Movilă susține că industria de comerț electronic din țara noastră ar urma să înregistreze o creștere de până la 10% anul acesta, comparativ cu anul anterior.

În plus, această majorare a comerțului online ar urma să constituie cheltuieli de până la șapte miliarde de euro, după cum a explicat șeful ARMO, Cristi Movilă, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Naționale a Comerțului Electronic.

„Întotdeauna, finalul de an, ultimul trimestru, coincide cu Black Friday, cu sezonul cadourilor, cumpărăturile de Crăciun. Şi atunci ar trebui să crească toată partea de comerţ online şi toată partea de comerţ spre final de an. Unele companii pot să-şi recupereze ce au pierdut faţă de anul 2022. Astfel, ne aşteptăm la o creştere a industriei între 5 şi 10%, pe tot acest an, până la o sumă de şapte miliarde de euro. Dacă adăugăm şi serviciile - facturi, biletele electronice şi aşa mai departe - probabil ne ducem spre zece miliarde de euro. E un an de consolidare, aş putea spune. Ne continuăm cumva accelerarea sau ne continuăm parcursul într-o poziţie de consolidare, urmând trendurile din vest. Cu siguranţă, creşterea nu va fi precum cea din 2019 - 2022, pentru că atunci au fost cumpărături de necesitate, pentru că nu aveam posibilitatea să mă deplasez sau să cumpăr offline. Per total, toată piaţa a crescut şi asta e foarte important”, a afirmat Movilă.

Acesta a adăugat că, la momentul actual, media de consum în online se situează la 10-11%, la nivel naţional, la jumătate faţă de situaţia înregistrată în ţările din Vest.

„Categoria de Fashion este în continuare predominantă, însă a crescut foarte mult categoria de bunuri de frecvenţă, adică toată partea de cosmetice, de pet-food, toate produsele pe care le folosim cu frecvenţă, inclusiv produse alimentare şi toată piaţa de produse proaspete, odată cu intrarea şi mai multor companii în acest domeniu, cu investiţiile pe care le-au făcut. Dacă în Vest avem o medie de consum în online din total piaţă de 20%, la noi suntem undeva 10-11%, deci potenţialul e destul de rapid de dublare, însă se va face treptat. Nu ne aşteptăm la o dublare peste noapte. Majoritatea consumatorilor din România care pot să cumpere online au acces la Internet, însă doar 66% dintre ei au postat o comandă online în ultimul an. 99% dintre români folosesc internetul pentru comunicare, pentru social media, pentru informare, comunicare etc. Ce ne aşteptăm e să crească această pondere, iar portretul-robot al consumatorului din mediul online este consumatorul cu precădere din mediul urban, cu venituri medii sau peste medie, din sectorul de vârstă 18 - 35, spre 45 de ani. Evident, că şi în mediul rural am văzut o creştere foarte mare în 2022, de la o pondere foarte mică, pentru că magazinele au venit cu foarte multe avantaje pentru consumatorii care trăiau în zone greu accesibile, au reuşit să livreze şi să ofere nişte servicii de calitate”, a menţionat şeful ARMO.

Antreprenori şi profesionişti din sectorul de e-commerce participă, miercuri, la un eveniment dedicat Zilei Naţionale a Comerţului Electronic, organizat de Asociaţia Română a Magazinelor Online.