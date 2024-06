Aproape 1.700 de copii au învățat să adopte comportamente sustenabile pentru o Românie mai curată, împreună cu RetuRO și Let’s Do It, Romania!

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare în România, și Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din țară, au organizat, în perioada 20 mai – 14 iunie, „Ora Reciclării” – o serie de ateliere educative prin care au prezentat copiilor din ciclul primar importanța și beneficiile returnării ambalajelor reciclabile. Proiectul și-a propus să inspire noua generație să adopte comportamente sustenabile pentru o Românie mai curată, prin conștientizarea de la vârste fragede a impactului pe care îl au ambalajele nereciclate asupra mediului și prin fundamentarea conceptului că o gestionare corectă a ambalajelor reprezintă atât un câștig imediat, cât și un câștig continuu și mult mai valoros pe termen lung. Programul face parte din strategia extinsă a RetuRO de informare a consumatorilor privind importanța implicării fiecăruia dintre noi în eforturile de reciclare, pentru a avea o țară mai verde.

Atelierele interactive s-au desfășurat în 25 de școli din București, Ilfov, Argeș, Dâmbovița și Prahova, ajungând la aproape 1.700 de copii din clasele I-IV. Pe lângă prezentarea beneficiilor reciclării și a Sistemului Garanție-Returnare (SGR) în România, elevii au fost angrenați în activități distractive, cu scopul de a le trezi interesul față de protejarea mediului și economia circulară. Pe parcursul activității „Mate cu Garanție”, copiii au luat contact cu beneficiile imediate ale garanției primite în schimbul returnării ambalajelor SGR. „Concursul de desene” a premiat cele mai creative idei de acțiuni care, luate de noi toți, pot salva mediul înconjurător, iar proiectul care a reunit creativitatea tuturor copiilor a provocat fiecare clasă participantă la realizarea unei strofe pe tema reciclării, pentru ca la final toate acestea să se regăsească în „Cel mai lung poem despre reciclare”.

„Unul dintre scopurile principale ale SGR este de a schimba mentalități și de a crea obiceiuri sustenabile. În momentul de față, când efectele poluării se fac tot mai des resimțite, conservarea și reutilizarea resurselor au devenit obiceiuri de importanță critică, mai ales pentru tinerele generații care vor moșteni această planetă. Entuziasmul cu care a fost primită «Ora Reciclării» în toate școlile pe care le-am vizitat, cât și implicarea de care au dat dovadă viitorii adulți, ne dau încrederea că România va deveni o țară mai curată. Nu în ultimul rând, doresc să transmit mulțumiri reprezentanților Let’s Do It, Romania! și ai școlilor participante pentru sprijinul acordat în implementarea acestei inițiative”, a declarat Ioana Ciobotariu, Consumer Marketing Manager, RetuRO.

„Schimbările în bine se propagă lent și trec adesea neobservate, dar ceea ce am remarcat pe parcursul celor peste 13 ani de când activăm în România este că tinerii și educația sunt principalii vectori ai transformărilor pozitive. Ne bucurăm că am putut face parte din acest demers inițiat de RetuRO și avem toată încrederea că obiceiurile bune promovate împreună vor modela stiluri de viață care vor pune mai mult accent pe comportamentul responsabil față de resurse și natură”, a declarat Agata Bulei, Project Manager,Let’s Do It, Romania!

Pentru a încuraja aplicarea noțiunilor dobândite în timpul proiectului „Ora Reciclării”, copiii au primit câte un kit care include un săculeț de pânză pentru ambalaje, un sticker sheet și un carnețel cu informații despre SGR și pentru adulții de acasă.

Sistemul de Garanție-Returnare implementat în România de RetuRO este cel mai mare proiect de economie circulară din zona de mediu din țara noastră. Raportat la populația deservită și la volumul de ambalaje puse anual pe piață, SGR România este al doilea cel mai mare proiect de acest gen din Europa, după cel din Germania. De la demararea Sistemului Garanție-Returnare, până la finalul lunii mai, peste jumătate de miliard de ambalaje cu logo-ul „Ambalaj cu garanție” au fost returnate de consumatori. Concomitent cu dezvoltarea SGR, RetuRO desfășoară și ample acțiuni de conștientizare, prin care vizează amplificarea gradului de implicare a consumatorilor și a agenților economici.