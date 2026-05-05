ANUNT VANZARE - ELECTROMAGNETICA SA - imobilul situat în București, Str. Veseliei, nr. 19 (fosta Calea Rahovei, nr. 266-268), Sector 5

ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000019408, având CIF RO 414118 (denumit în continuare “Vânzătorul” sau "ELECTROMAGNETICA S.A.”), organizează în data de 20.05.2026, ora 11:00 și 27.05.2026, ora 11:00 la adresa din București, Calea Rahovei, nr. 266-268, București, Sector 5, Licitație competitivă deschisă cu strigare (”Licitația”) pentru vânzarea imobilului situat în București, Str. Veseliei, nr. 19 (fosta Calea Rahovei, nr. 266-268), Sector 5, înscris în cartea funciară nr. 203630 (nr. CF vechi 11506), număr cadastral 203630 ( nr. cadastral vechi 3273), compus din teren intravilan în suprafață de 16.095 mp și din Construcția C1, identificată cu nr. cadastral 203630-C1 compusă din: locuință de serviciu în suprafață construită de 60 mp, tribună, utilități în suprafață construită de 319,90 mp, corp administrativ, utilități în suprafață construită de 257,4 mp și hidrofor în suprafață de 63,60 mp, cunoscut sub denumirea de Bază sportivă Veseliei (denumit în continuare Activul).

Activul are regimul juridic de bază sportivă, cu toate consecințele decurgând din acest regim prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 pe care participanții la licitație și le asumă în mod expres.

Vânzarea se face în întregime, conform detaliilor prezentate în capitolul II, pentru întregul Activ, nu pentru o parte a acestuia.

La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine, sub rezerva de a fi cetățeni ori persoane juridice rezidente ale unor state din Uniunea Europeană, care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației („Regulamentul Licitației”). Se pune la dispoziția participanților prezentul Caiet de Sarcini și Regulamentul Licitației. Acestea sunt disponibile pe site-ul ELECTROMAGNETICA S.A., la adresa https://electromagnetica.ro/anunturi-licitatii-vanzari.

Prețul de pornire al Licitației pentru Activul ce face obiectul Licitației, este:

2.000.000 EUR la care se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale, care va fi stabilit ȋn lei la cursul valutar BNR valabil ȋn data semnării contractului de vânzare dar nu mai mic decât cursul valutar BNR valabil ȋn data adjudecării Activului, reprezentând valoarea Activului.

Garanția de participare la Licitație este de 500.000 EUR, la care se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale. Garanția se achită în lei, la cursul BNR din data plății.

Taxa de participare la Licitație este in valoare de 10.000 lei+TVA și este nerambursabilă.