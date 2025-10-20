Anunț publicitar

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului “Cafenea/bistro” în suprafață utilă de 556,19 mp, la care se adaugă terasa exterioară descoperită spre mare, în suprafață de 324,00 mp, aflat la P+S din cadrul Cazinoului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. Elisabeta, nr. 4, Jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța.

1. Informații generale privind titularul dreptului de administrare: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

Titular al dreptului de administrare: PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J2025020525007

Cod unic de înregistrare: 51496511

Sediul social: Jud. Constanța, Mun. Constanța, Str. Ștefan cel Mare, nr. 15, spațiu comercial Galeriile de Artă, bl. M1, et. parter (cod poștal: 900659)

Telefon:0723 334292

Email: juridic@cazinoul.com

Persoană de contact Mirela Cetean

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică:

Spațiului “Cafenea/bistro” în suprafață utilă de 556,19 mp, la care se adaugă terasa exterioară descoperită spre mare, în suprafață de 324,00 mp, aflat la P+S din cadrul Cazinoului Constanța, situat în municipiul Constanța, bd. Elisabeta, nr. 4, Jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.304 din data de 25.09.2025.

3. Informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire; denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul titularului dreptului de administrare de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației;

Compartimentul Juridic și guvernanță corporativă, adresa Municipiul Constanța, bd. Elisabeta, nr.4;

Solicitarea privind obținerea documentației privind organizarea licitației se poate transmite și la adresa de e-mail:juridic@cazinoul.com, însoțită de dovada achitării acesteia.

Taxa pentru obținerea documentației

Documentația de atribuire (caiet de sarcini, fișă de date, contract-cadru de locațiune, formulare) sunt puse la dispoziția solicitanților în baza unei cereri formulate și înregistrate și a achitării contravalorii de 500 lei. Contravaloarea documentației nu se restituie.

Contravaloarea documentației de atribuire se poate achita prin următoarele modalități:

Ø virament bancar în contul bancar RO 34BTRLRONCRT0694164801, deschis la Banca Transilvania, Benficiar PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Ø numerar în contul societății.

4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.12.2025 ora 16.00, la adresa de email: juridic@cazinoul.com

5. Informaţii privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2025, ora 16.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Cazino Constanța - Municipiul Constanța, bd. Elisabeta, nr. 4, Jud. Constanța.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Cazino Constanța - Municipiul Constanța, bd. Elisabeta, nr. 4, Jud. Constanța.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal al Tribunalului Constanța, în termenele și condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare., adresa Str. Traian, 31, Constanta, Constanta, 900725, tel 0241 551 345.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14 octombrie 2025.