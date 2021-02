Trei sferturi dintre români îşi doresc să deţină propria afacere

Antreprenoriatul este în continuare extrem de atractiv pe tot globul, respondenţii continuând să-şi exprime atitudinea pozitivă şi dorinţa puternică de a deţine propria afacere.



Raportul AGER examinează tipurile de afaceri urmărite de respondenţi, împreună cu principalele beneficii şi provocări ale lansării unei afaceri proprii. Constatările sunt deosebit de utile pentru lideri mondiali, companii şi consumatori pentru a înţelege mai bine nuanţele antreprenoriatului ca o oportunitate de carieră viabilă.

„Antreprenoriatul prinde avânt în întreaga lume, întrucât există beneficii evidente în a fi proprietarul unei afaceri”, a declarat Ana M. Romero-Martínez, profesor asociat în management strategic şi antreprenoriat şi vice decan pentru afaceri internaţionale şi economice, Universitatea Complutense din Madrid. „Pe măsură ce această tendinţă continuă să crească, ne putem aştepta la un aflux de antreprenori care urmează o carieră aliniată cu pasiunile lor personale”, arată Martínez.

Rezultate cheie 2020

Raportul a arătat că 57% dintre respondenţii la nivel mondial îşi doresc să deţină propria afacere, fie acum, fie în viitor, iar în România procentul acestora se ridică la 75%. Împreună cu dezirabilitatea, raportul din acest an a examinat tipurile de afaceri pe care oamenii sunt interesaţi să le urmărească (vânzare tradiţională, vânzări directe, social selling, freelancing, franchising, social influencer, etc) şi abilităţile şi resursele de care au nevoie pentru a avea succes. Respondenţii din România s-au declarat interesaţi în proporţie mare de e-commerce – 65% şi freelancing şi dezvoltarea afacerii lor folosind canalele social media în proporţie de 67%.

De asemenea, studiul a dezvăluit principalele provocări legate de începerea unei afaceri şi beneficiile percepute în a deveni proprietar de afacere.

Când pasiunea întâlneşte un scop

Potrivit raportului global din acest an, 68% dintre respondenţi menţionează că primul avantaj al unui antreprenor este abilitatea de a lucra la ceva care îi pasionează. Aceasta este urmată de abilitatea de a fi propriul şef (64%) şi de a avea ocazia unor venituri suplimentare (62%). Acest lucru este valabil mai ales pentru respondenţii sub 35 de ani. În acest caz ponderile din România sunt similare celor globale.

Vârsta nu este doar un număr

Înţelegerea antreprenorilor din diferite grupe de vârstă şi ceea ce îi motivează, le permite organizaţiilor şi consumatorilor să-i sprijine mai bine pe cei care îşi doresc să deţină o afacere. Vârsta are un impact semnificativ asupra optimismului cu care e abordat antreprenoriatul. Raportul din acest an a confirmat faptul că dorinţa de a începe o afacere se diminuează pe măsură ce consumatorii îmbătrânesc. Dintre cei chestionaţi, 66% dintre respondenţii cu vârsta sub 35 de ani consideră că a avea propria afacere este o oportunitate, comparativ cu 52% dintre cei cu vârsta peste 35 de ani. La nivel local peste 77% dintre respondenţi cu vârsta sub 35 de ani sunt mai interesaţi de social selling comparativ cu 62% cu vârsta peste 35 de ani.

Diferenţele de gen continuă să crească

Genul joacă un rol cheie în conturarea spiritului antreprenorial al consumatorilor. Raportul din acest an arată că la nivel global bărbaţii (59%) continuă să exprime un interes mai mare în a-şi începe propria afacere în comparaţie cu femeile (55%). Bărbaţii (38%) sunt, de asemenea, mai încrezători în a deţine abilităţile necesare pentru a începe o afacere în comparaţie cu femeile (32%) şi se simt mai încrezători în a-şi folosi reţelele sociale pentru a face acest lucru. În acelaşi timp, femeile cu vârsta sub 35 de ani au menţionat începerea unei afaceri ca o oportunitate de a fi independente în timp ce lucrează la ceva care le pasionează.

Aptitudinile contează

Începerea unei afaceri necesită identificarea abilităţilor şi resurselor necesare pentru a genera succes. Dintre cei chestionaţi, la nivel global mai mult de jumătate (52% nivel global şi 63% România) dintre respondenţi consideră că posedă abilităţile necesare pentru a începe o afacere, cu toate acestea, doar 35% la nivel global şi 30% în România declară că au resursele necesare pentru a face acest lucru. În România această constatare indică oportunităţile de creştere pentru a umple golurile de calificare şi pentru a spori accesul la resurse, ceea ce face antreprenoriatul mai fezabil.

Depăşirea obstacolelor

Începerea unei afaceri poate prezenta noi provocări şi oportunităţi pentru viitorii proprietari de afaceri. Dintre cei chestionaţi, atât la nivel global cât şi în România 45% menţionează capitalul drept bariera numărul unu în calea intrării în antreprenoriat, aceasta fiind urmată de frica de eşec (33% nivel global, respectiv 32% România) şi de îngrijorările cu privire la recuperarea investiţiei într-un timp rezonabil (31% nivel global şi 28% România).

Ponderea social media

În general, respondenţii consideră impactul reţelelor de socializare pozitiv asupra afacerilor. În România 71% dintre respondenţi declară că îşi vor folosi propria reţea socială dacă vor începe o afacere, comparativ cu 61% la nivel global. Cu toate acestea, aproximativ 1/3 dintre respondenţi nu cred că au o reţea suficient de mare pentru a-şi promova în mod eficient afacerile. Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele în vârstă, deoarece cei cu vârsta sub 35 de ani sunt mai predispuşi să-şi promoveze afacerea prin intermediul reţelelor sociale, comparativ cu omologii lor peste 35 de ani.