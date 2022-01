În contextul în care funcţionăm într-un sistem de epuizare a resurselor, cu deficit ecologic, este esenţial să începem să ne gândim la modul în care putem combate risipa. De asemenea, este un bun prilej să înţelegem că risipa unui sistem ar putea fi energia celuilalt, dar şi că există produse şi materiale ce pot fi menţinute în uz mai mult timp, astfel încât să dăm posibilitatea regenerării resurselor naturale şi a întregului ecosistem.

Ce se întâmpla cu planeta şi ce putem face pentru a susţine dezvoltarea sa durabilă sunt doar câteva dintre întrebările pe care le regăsim pe agenda societăţii civile, în strategiile de sustenabilitate ale companiilor şi în atenţia autorităţilor şi a instituţiilor internaţionale şi de reglementare legislativă. Asta şi pentru că se poate observa o creştere uriaşă a amprentei globale de mediu, consumul fiind în prezent de aproximativ 1,7 ori mai mare decât volumul de resurse al planetei.2 Consumul este în creştere, resursele nu sunt folosite în mod sustenabil, iar efectele devastatoare se pot vedea cu ochiul liber. Ne confruntăm cu un moment crucial, în care este necesar să facem trecerea de la această cultură a consumului de deşeuri la economia circulară, care implică reutilizarea şi reciclarea produselor, dar şi reducerea consumului.

Economia circulară

Schimbarea modelului de fabricare şi consum poate ajuta la eliminarea a 45% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.3 Crearea unei economii circulare oferă, de asemenea, o oportunitate economică de 4,5 trilioane de dolari, ajutând la evitarea risipei, stimulând creşterea afacerilor şi creând oportunităţi de angajare.4 Practicile circulare şi sustenabile sunt favorabile mediului de afaceri şi sunt un adevărat câştig pentru toţi, la nivel individual, dar şi de societate.

Recunoaşterea faptului că sănătatea umană şi sănătatea mediului merg mână în mână, poate ajuta felul în care întreprinderile de astăzi funcţionează. Pentru Philips, îngrijirea sănătăţii şi bunăstării generaţiilor viitoare prin atenuarea efectelor schimbărilor climatice a devenit la fel de importantă ca îmbunătăţirea vieţii oamenilor prin inovaţii relevante.

Progresul Philips

În calitate de lider responsabil în domeniul tehnologiei sănătăţii, Philips a investit în mod constant în dezvoltarea ecoinovaţiei şi a produselor şi soluţiilor care utilizează mai puţină energie, durează mai mult şi utilizează mai puţine materiale în procesul de producţie.

Philips şi-a atins obiectivele de mediu pentru 2020 şi este una dintre primele companii de tehnologie medicală din lume care a devenit complet neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon din operaţiunile sale.

Toată energia electrică pe care o consumă Philips în procesul de producţie provine din surse regenerabile.

Compania reciclează 90% din deşeurile operaţionale.

Philips a introdus EcoPassports pentru gamele de produse, subliniind beneficiile de mediu pe care le oferă, cum ar fi utilizarea energiei, materialele si ambalajul, pentru a ajuta în luarea unor decizii mai conştiente şi durabile.





Alegerile noastre ne modelează lumea

Cu o abordare holistică a sănătăţii, Philips înţelege că are responsabilitatea de a acţiona şi de a căuta în mod continuu modalităţi de a îmbunătăţi impactul pe care îl are asupra mediului şi şi-a propus ca până în 2025 să transforme portofoliul de produse astfel încât produsele să fie în totalitate proiectate conform cerinţelor EcoDesign. Aceasta include, printre altele, îmbunătăţirea eficienţei energetice a produselor în timpul fazei de utilizare şi implementarea modelelor de afaceri circulare, pentru a rămâne în conformitate cu scenariul de încălzire globală de 1,5 °C de la Paris.

În plus, este datoria fiecăruia dintre noi să facă o schimbare în societate, pentru că acţiunile consistente şi constante sunt cele care pot face diferenţa. Împreună putem construi o societate mai sănătoasă şi mai durabilă şi putem conduce tranziţia de care avem nevoie pentru a debloca schimbări semnificative.

