O companie din Marea Britanie care oferă drone firmelor intră pe piaţa din România

Cu o cifră de afaceri de 20 milioane de euro, Coprtz va furniza soluţii de analiză a datelor prin intermediul dronelor şi ţinteşte o cifră de afaceri de 1 milion de euro după primul an de activitate pe piaţa românească. Ca mod de intrare, Coprtz se va dezvolta pe piaţa locală alături de un partener masterfrancizat şi va pune la dispoziţie echipe de specialişti pentru vânzarea serviciilor şi implementarea proiectelor din România.

“2021 este momentul deciziei către expansiune internaţională, suntem deja în discuţii avansate cu mai multe pieţe din Europa, inclusiv în România, unde potenţialul de dezvoltare este uriaş. Piaţa dronelor este atractivă datorită adopţiei rapide a tehnologiilor noi, un sector de activitate cu o concurenţă destul de redusă”, a declarat Paul Luen, CEO Coprtz.

Britanicul Paul Luen este antreprenor tech şi investitor în serie, fiind activ în sectoare de activitate precum mobilitatea, energia, educaţia digitală şi real-estate. Antreprenor în serie, dezvoltator imobiliar şi mentor, Paul Luen a creat mai multe start-up-uri care au generat în total venituri de peste 150 de milioane de lire sterline în peste 100 de ţări.

Valoarea pieţei globale de drone va creşte cu 57,5% în perioada 2021 - 2028, potrivit Grand View Research, iar Goldman Sachs preconizează că valoarea totală a pieţei dronelor va fi de 100 de miliarde de dolari, susţinută de cererea tot mai mare de drone din partea sectoarelor comerciale şi guvernamentale. Livrările totale de drone comerciale la nivel mondial sunt prognozate să ajungă la 2,4 milioane în 2023. Tehnologia dronelor se va dezvolta accelerat în 7 domenii de activitate: transport, depozitare, agricultură, construcţii şi minerit, asigurări, media şi telecomunicaţii, administraţia publică.

Coptrz, companie fondată în anul 2016, este unul dintre cei mai mari jucători europeni din piaţa de soluţii pentru drone şi are în prezent 2.500 de clienţi, printre care companii ca BMW, Pfizer, Ford, FED, Bombardier, şi instituţii publice din Marea Britanie, printre care ministere şi universităţi.

“Principala oportunitate pentru acest model de business este lipsa concurenţei la nivel naţional şi faptul că vorbim despre industrie care creşte de la an la an, inclusiv în contextul pandemic, din dorinţa companiilor de a avea acces la date care să le permită să-şi facă operaţiunile mai rapide. În plus, avem oportunitatea dezvoltării unui business antreprenorial în România alături de fondatori experimentaţi care au dezvoltat, scalat şi vândut business-uri cu o componentă puternică de tehnologie la nivel internaţional”, a declarat Paul Voicu, CEO Franchwise.

Nivelul investiţional necesar pentru a începe afacerea la nivel naţional este de 200-250.000 de euro. Printre avantajele francizei se numără accesul la Academia de Training Coptrz, care include instrumente de training pentru vânzarea serviciilor şi implementarea proiectelor, şi la specialişti interni pentru asistenţă în definirea de soluţii de analiză date cu ajutorul dronelor.