O casă de pariuri investeşte în dezvoltarea sporturilor electronice. Ce premii oferă la competiţia din 24 aprilie

BETANO.com anunţă oficial parteneriatul pentru turneul BETANO Masters de Counter-Strike: Global Offensive pentru amatorii de eSports din România. Parteneriatul marchează o premieră în scena sporturilor româneşti, întrucât BETANO devine prima companie din industrie care investeşte în dezvoltarea sporturilor electronice.

În turneu participă cea mai bună echipă de e-Sports din România, Nexus Gaming, alături de alte nume importante, precum Invictus Aquilas, Red Fear, UDP România şi LF ORG. Toate jocurile din turneu vor fi transmise live pe canalul de YouTube al lui Werty, cel mai bun comentator profesionist de CS:GO din România.

Prima ediţie a turneului naţional BETANO Masters are două etape. Pentru a ajunge în faza finală a turneului, echipele formate din cinci jucători au trecut printr-o etapă de calificări online deschise, în sistemul de ligi FACEIT, desfăşurate în perioada 12-15 aprilie 2020.

Calificările s-au desfăşurat în sistem bracket bO1 (best of one), până au rămas două echipe. Fiecare dintre cele opt echipe calificate va avea ocazia de a concura în play-offul final, care se va juca pe două zile - pe 24 aprilie, meciurile din sferturile de finală bO3 (best of three) fară lower bracket, iar pe 26 aprilie, semifinalele şi finala, în sistem bracket bO3.

Titlul de Campioni Betano Masters va reveni echipei câştigătoare, alături de premiul în valoare de 1500 de euro. Echipa de pe locul doi va primi 1000 de euro, în timp ce locurile trei şi patru vor primi câte 250 de euro.

„Ne bucurăm că am semnat cu GameOne Esports un parteneriat pentru un proiect care surprinde pasiunea şi dedicarea noastră comună pentru mediul digital şi sport. Ne adaptăm constant la contextul social şi ne dorim să ne continuăm misiunea de a susţine o gamă cât mai largă de sporturi, atât tradiţionale, cât şi electronice. Ambele necesită multă pregătire, dedicare şi performanţă”, a declarat Dragoş Mîndreci, Country Manager BETANO România.

„Acest turneu reprezintă o oportunitate pentru toate echipele pasionate de Counter:Strike din România. BETANO, prin acest parteneriat, susţine întreaga scenă naţională de e-Sports, aducându-ne, astfel, cu un pas mai aproape de nivelul pe care ni-l dorim. Suntem convinşi că acesta este doar începutul unei colaborări frumoase şi sperăm că vom lucra împreună şi pentru dezvoltarea unor evenimente mari mari”, a declarat Mihai Neda, CEO GameOne Esports.

BETANO s-a alăturat turneului de Counter-Strike: Global Offensive ca urmare a iniţiativei brandului de a sponsoriza sporturile electronice, oferind şansa tuturor românilor pasionaţi de acest joc să participe în competiţie, în etapa de calificări, şi de a se număra, ulterior, printre câştigători. BETANO este şi partenerul principal al Campionatului Naţional Digital pe Circuit, care are opt etape desfăşurate săptămânal.