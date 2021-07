Mega Image nu mai face afaceri cu eMag

Astfel, în ultimul an, Mega Image a investit puternic pentru a susţine întreaga activitate din platforma proprie online ca parte a strategiei companiei de accelerare a dezvoltării pe partea de e-commerce.

Mega Image este singurul supermarket care a dezvoltat platforma proprie online cu o integrare completă a serviciilor: de la depozit propriu dedicat exclusiv pregătirii şi livrării comenzilor online, la platforma online mega-image.ro şi Aplicaţia de mobil Mega Image, oferind astfel două opţiuni de livrare: rapidă, în maximum două ore sau începând cu a doua zi.

La rândul său, eMAG a investit pe parcursul acestui an în extinderea reţelei easybox la nivel naţional şi a lansat Genius, serviciul premium cu livrare gratuită şi, de curând, livrarea în aceeaşi zi pentru clienţii din Bucureşti. De asemenea, eMAG a investit în platforma tazz by eMAG, care oferă livrare rapidă pentru aproape orice produs de dimensiuni reduse.

„Concentrarea pe platforma proprie online a fost întotdeauna în centrul strategiei noastre pe termen lung. În ultimul an, am accelerat dezvoltarea noastră în zona de ecommerce, am investit într-un depozit propriu dedicat, am lansat aplicaţia de mobil cu serviciul de livrare rapidă în două ore şi ne-am extins în oraşele mari din ţară. Suntem într-un moment în care platforma proprie este foarte bine construită şi vom merge mai departe într-o nouă etapă de consolidare. Mulţumim întregii echipe eMAG pentru parteneriatul din toţi aceşti ani, care ne-a adus rezultate de ambele părţi şi a crescut sănătos, până la maturitate. Pentru fiecare urmează etape separate importante pentru dezvoltarea mai departe, cu beneficii directe pentru clienţi,” spune Mircea Moga, CEO Mega Image.

„Într-o perioadă în care evoluţia ecommerce înregistrează un ritm accelerat de creştere, fiecare dintre noi a identificat noi oportunităţi de dezvoltare. Astfel, eMAG va continua să susţină comerţul online pe plan local prin noi servicii care să îi ajute pe clienţi să economisească timp şi bani si pe antreprenori să îşi dezvolte business-ul online. Dorim să le mulţumim şi colegilor de la Mega Image pentru buna colaborare pe care am avut-o timp de aproape opt ani şi să le urăm succes în proiectele viitoare”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Mai departe, fiecare companie va comunica în curând detalii despre planurile şi investiţiile în e-commerce.

Altex a părăsit platforma eMag în 2019