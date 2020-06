După Ikea, şi Unilever returnează banii pentru şomajul tehnic

„Am avut colegi în şomaj tehnic, dar ne-am asigurat ca toţi să primească venitul integral. Siguranţa colegilor noştri este prioritatea noastră numărul 1 şi îi sprijinim chiar şi în cele mai dificile momente. În acelaşi timp, am onorat toate ofertele de angajare pe care le-am făcut înainte de declararea Stării de Urgenţă şi am continuat să recrutăm colegi pentru funcţii cheie în cadrul companiei. Am făcut toate acestea fără să solicităm ajutor de la stat, deoarece există companii care au mai multă nevoie de aceste fonduri decât avem noi în momentul actual.”, a declarat pentru „Adevărul” James Simmons, CEO Unilever South Central Europe.

La finalul săptămânii trecute, Ikea anunţa că că se vor iniţia discuţii cu Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Irlanda, Portugalia, România, Serbia, Spania şi SUA.

Oncu a adăugat că Ikea a crezut că afacerile vor scădea cu 70-80% la începutul crizei. Însă acum toate cele 23 de magazine ale companiei s-au redeschis şi au un număr mare de clienţi.

„Acum ştim mai mult decât în februarie şi martie, şi este corect să ne întoarcem şi să spunem:„ hei, mulţumim foarte mult că ne-aţi ajutat în această perioadă dificilă şi acum vrem să vedem cum putem înapoia ce am primit", a spus Oncu pentru Financial Times.

Ikea abia a început discuţiile cu autorităţile naţionale, şi, din cauza diferenţelor în modul în care sunt înfiinţate schemele de şomaj tehnic sau de program redus de lucru, compania nu ştie încă cum va plăti guvernele banii.

Oncu a spus că retailerul nu ştie câţi bani va înapoia sau câţi lucrători au fost implicaţi în cele nouă ţări.

El a declarat că prioritatea Ikea la începutul crizei, în februarie şi martie, a fost protejarea angajaţilor, în condiţiile în care a închis cea mai mare parte a celor 374 de magazine din întreaga lume.

Oncu a adăugat că acţiunea de a rambursa banii este pur şi simplu „un lucru corect”. „Este important să păstrăm relaţii bune cu societăţile şi comunităţile de care suntem apropiaţi”.

Luni, ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a mulţumit luni IKEA că nu a folosit bani de la bugetul de stat pentru plata şomajului tehnic, afirmând că cei 850.000 de lei vor fi direcţionaţi către cei care au mare nevoie de ei.

„Mulţumesc IKEA şi vă asigur că fondurile respective vor merge în acele segmente ale societăţii care au mare nevoie de ajutor”, a transmis Cîţu.

”Tocmai am terminat o video-conferinţă cu doamna Sara Del Fabbro, CEO IKEA Southeast Europe şi doamna Violeta Nenita, Market Manager IKEA România în legătură cu decizia companiei de a nu folosi suma de 858.504 lei necesară plaţii şomajului tehnic pentru perioada 17 martie - 12 iunie”, a anunţat, luni, pe Facebook, Florin Cîţu.