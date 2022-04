Iar aceştia şi-au dovedit calităţile inclusiv în dezvoltarea de produse inovatoare, destinate gestionării cu succes a situaţiilor generate de pandemia de coronavirus.

Răzvan Negrea lucrează în Systematic încă de la înfiinţarea centrului de dezvoltare din România, în 2017, iar în prezent ocupă poziţia de Senior System Engineer. Încă de la început a lucrat în departamentul Healthcare, iar în timp a avut ocazia să facă parte din proiecte variate, care aveau ca scop digitalizarea spitalelor din Suedia sau gestionarea eficientă a cazurilor de COVID-19.

„De când m-am alăturat Systematic, am participat în diverse proiecte şi, pe lângă ocazia de a lucra pe aplicaţii medicale, am reuşit să văd cum anume sunt folosite acestea. Nu rămânem doar la nivelul codului scris, ci putem să şi vedem rezultatele concrete, fie direct în centre de îngrijire de exemplu, sau indirect, de la distanţă, în statistici şi panouri de monitorizare. Este foarte plăcut să ai posibilitatea să vezi schimbarea în bine pe care o aduce aplicaţia la care ai contribuit chiar tu”, a declarat Răzvan.

El îşi aminteşte că în urmă cu cinci ani s-a alăturat echipei Systematic în rolul de Systems Engineer, unde a început cu un proiect de la zero, Medical Device Integration, pentru câteva spitale din Suedia, care avea ca scop înregistrarea automată, în format electronic, a parametrilor clinici măsuraţi pe pacienţii din spital. Ulterior, s-a alăturat unui alt proiect, de dimensiuni mai mari, tot din domeniul Healthcare, în care, la acea vreme, lucrau aproximativ 150 de persoane. În prezent, lucrează la un proiect destinat gestionării mai eficiente a cazurilor de infectare cu SaRS-Cov2 în Danemarca,

Iar tehnologiile cu care a lucrat de-a lungul timpului au fost diverse: Java EE, Spring, Camel, Angular, JSONB pe baze de date Postgresql, JBoss, Keycloak, Docker, .NET – C#, ASP.NET Core, EntityFramework, MS Sql Server, KeyCloak, şi Ansible.

Răzvan Negrea povesteşte că organizaţia îi oferă oportunitatea de a-şi dezvolta cunoştinţele tehnice, luând parte la o serie de traininguri pentru aplicaţiile dezvoltate. Mai mult, în perioadele cu un volum redus de muncă, Răzvan participă şi la cursuri de dezvoltare a abilităţilor interpersonale, astfel că în ultimul an el a fost activ si ca trainer pentru metodologia Feature Driven Development (curs intern al companiei) şi a ales să participe la cursurile de Train the Trainer, High Impact Presentations şi Presenting with Impact.

Din perspectiva lui Răzvan, până în prezent, succesul a fost reprezentat de faptul că împreună cu echipa sa a reuşit să facă faţă provocărilor, fie ele venite de la client, fie cele trasate chiar de echipă. Iar succesul este sărbătorit cu multe prăjituri, tort şi voie bună.

Cu ce se mândreşte Systematic pe zona de Healthcare

Pe lângă angajaţi profesionişti şi dedicaţi, departamentul de Healthcare al Systematic, se mândreşte şi cu o suită de aplicaţii numită Columna, care reuneşte Columna CIS - Electronical Medical Record Application (EMR), Columna Flow – Task management application şi Columna CURA - Social care application. Iar prin componentele sale, suita Columna are un atu major, acela de a putea sprijini statele scandinave în procesul de digitalizare şi eficientizare a sistemelor de sănătate publică şi asistenţă socială.

În plus, departamentul Healthcare înglobează echipa de specialişti Bespoke, al cărei Project Manager este Lucian Maican, cel care ocupă şi funcţia de Director General al Systematic. Bespoke este echipa responsabilă de proiectele de inovare, proiecte mai mici, care funcţionează ca un hub de idei pentru aplicaţiile viitoare sau care deservesc altor nevoi. De exemplu, proiectele Pandemic Control şi MDI-VNA (Medical Device Integration - Vendor Neutral Archive), create de echipa Bespoke, ajută la automatizarea citirii şi salvării de observaţii medicale într-o bază de date care este folosită pentru cercetare.

Iar din 2018, aplicaţia MDI-VNA este implementată în cadrul celui mai digitalizat spital din Europa, Karolinska, aflat în Stockholm. De atunci, în baza de date de cercetare sunt adunate peste patru miliarde de observaţii medicale de la un număr de peste 35.000 de pacienţi distincţi. Un volum de date valoros pentru cercetare, în special în contextul pandemic trăit în ultimii doi ani.

Parte din Columna, integrarea EMR îi ajută pe clinicieni să integreze automat datele pacientului în fişe electronice medicale. Aceasta funcţie ajută la eficientizarea timpului pe care medicii îl petrec pentru monitorizarea pacienţilor prin eliminarea introducerii manuale a datelor.

De altfel, toate aceste aplicaţii sunt gândite pentru eficientizarea timpului oamenilor care lucrează în domeniul medical şi al asistenţei sociale. În felul acesta, personalul medical câştigă timp şi este mai bine pregătit pentru a salva vieţile mai multor persoane.

Putem conchide că suita Columna contribuie la automatizarea şi digitalizarea sistemului medical, atribut extrem de important, demonstrat chiar de pandemia de SARS-COV-2, care ne-a arătat încă o dată necesitatea de a avea sisteme medicale pregătite şi eficiente. De altfel, în situaţiile de criză, poţi achiziţiona materiale şi echipamentele necesare într-un timp foarte scurt, însă personalul medical nu poate fi pregătit pe repede-înainte. De exemplu, pentru a pregăti un medic specialist de terapie intensivă sunt necesari cel puţin 10 ani, însă pandemia nu stă pe loc în toată această perioadă. Şi atunci, pentru a spori capacitatea medicilor, este necesară automatizarea şi eficientizarea activităţii acestora, în aşa fel încât să poată îngriji mai mulţi pacienţi în acelaşi interval de timp.

Un exemplu legat de modul în care Systematic a eficientizat gestionarea cazurilor de COVID-19 în Danemarca este proiectul Pandemic Control. În doar două săptămâni s-a reuşit crearea unei platforme prin care cetăţenii danezi au putut înregistra singuri datele cu privire la infectarea cu COVID-19 şi la contacţii direcţi, în felul acesta reducând timpul de aşteptare la telefon cu un reprezentant DSP.

Dacă îţi doreşti să te alături companiei, trebuie să ştii că echipa din România continuă să se dezvolte, iar o situaţie actualizată a poziţiilor deschise o poţi găsi pe site-ul propriu, dar şi pe pagina de LinkedIn.