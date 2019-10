Cum au pus, tată şi fiică, bazele unei afaceri de succes: de la catedră la croaziere de lux

Ioan Băsea şi-a început cariera ca profesor, în mediul universitar, însă explozia afacerilor pe cont propriu de după Revoluţia din 1989 l-a cuprins şi pe el. După mai multe încercări, s-a gândit la un business în care să lucreze cot la cot cu fiica sa.

„Am făcut un studiu de piaţă propriu, pe segmentul pieţei de turism din România şi am constatat că segmentul croazierelor era slab reprezentat. La vremea aceea, fiica mea era o adolescentă cu procupări inerente vârstei, o elevă care a fost tare încântată de idee, dar i-a trecut repede entuziasmul după ce am angajat-o efectiv şi i-am cerut ca, de a doua zi, după orele de liceu, să vină la muncă.

Şi acum îmi aduce aminte că, în timp ce colegii ei ieşeau după-amiaza în oraş, la terase, la distracţii, ea trebuia să vină la muncă, iar asta îi creea o stare de nemulţumire faţă de mine şi de decizia mea de a o angaja.

La scurt timp, am înscris-o la Cursul de Tiketing Amadeus, curs pe care l-a absolvit cu laudele de rigoare, fiind primul absolvent minor din istoria lor” , a declarat Băsea, într-un interviu acordat „Adevărul”.

La început a fost crunt

Ca proaspăt om de afaceri, perioada de început i-a ridicat multe dificultăţi. „Perioada de început a fost cruntă, deoarece în piaţa românească nu exista literatură de specialitate pentru acest segment. Trebuia găsită o soluţie pentru a ne informa, a ne educa, a ne perfecţiona în acest domeniu.

Singura soluţie era acreditarea agenţiei ca şi agenţie CLIA (The Cruise Lines International Association), iar mai apoi înscrierea la cursurile lor de specializare. Am crezut în acest proiect, am acreditat agenţia ca şi agenţie CLIA şi am absolvit mai apoi atât eu, cât şi fiica mea un Masterat CLIA Cruise Academy SUA, fiind singurii europeni care am absolvit acest masterat”, a adăugat omul de afaceri.

S-ar muta în SUA, dar nu se poate decide

Ambiţia de a deveni cât mai bun nu l-a părăsit: „Ne dorim să creştem an de an, atât ca vânzări cât şi ca notorietate a brandului în piaţa românească. Nu ştiu dacă suntem cei mai buni pe acest segment dar ştiu că vrem să devenim cei mai buni. Investim sume importante în dezvoltarea profesională, în promovarea produsului şi a brandului.

Produsul croaziere începe să iasă din sfera unui turism de nişă, tot mai mulţi turişti îl experimentează şi peste 80% dintre cei care au navigat revin pentru noi destinaţii, noi experienţe” a spus fondatorul croaziere.net.

Întrebat dacă şi-ar dori să se mute în Statele Unite, Băsea a spus că nu i-ar displăcea acest lucru, dar nu se poate decide încă.

„Locuiesc în Cluj Napoca, dar cochetez cu ideea de a mă muta în SUA şi să deschid biroul de aici, dar deocamdată nu-s foarte hotărât. Mi-ar plăcea să locuiesc în Key West, SUA.

Turismul de croazieră a luat amploare în Europa

Croaziere.net este singura agenţie din Europa acreditată CLIA (The Cruise Lines International Association), fiind un fel de for director a tot ce înseamnă linii, vase de croazieră, agenţii de croazieră acreditate. Asta deoarece în America, pentru a putea vinde croaziere, trebuie să fii acreditat CLIA.

Compania are patru sedii proprii, în Cluj, Braşov, Constanţa şi Bucureşti, iar alte circa 300 de agenţii la nivel naţional le revând pachetele.

Pentru acest an estimează o majorare cu 15-18% a afacerilor, dar şi a numărului de pasageri, până la 15.000.

În 2017 a avut aproximativ 8.000 de pasageri, iar în 2018 a ajuns la 11.000 de turişti şi o cifră de afaceri de 6 milioane euro.

Compania vinde serviciile a peste 300 de nave de croazieră, reprezentate de peste 30 de linii de croazieră. Cei mai mari jucători din industria de croazieră: Carnival Corporation, Royal Caribbean International şi Norwegian Cruise Line, dar şi MSC.

Ca segment de vârstă, sunt persoane cu vârste cuprinse între 15-16 ani (însoţiţi de un adult) şi 70-80 de ani, dar cea mai mare parte sunt cei de 40-50 de ani.

În ce priveşte costurile, o croazieră de trei zile poate costa 200 de euro, fără bilete de avion, în timp ce una de 10-12 zile pe o linie de croazieră asemănătoare unui hotel de cinci stele poate costa şi 7.000 de euro, iar pe un astfel de vas există un angajat sau chiar doi la fiecare turist. Anul trecut, cea mai scumpă croazieră vândută de companie a fost una de 130 de zile, de aproximativ 40.000 de euro.

Comparativ, în 2008, turismul de croazieră în Europa număra 2 milioane de turişti, iar acum se apropie de 5-7 milioane.