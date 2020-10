Noul serviciu lansat de Bavaria Mobility se numeşte BMW xChange. Acest serviciu este propus în patru pachete: Mobility, Explorer, Premium şi Exclusive.

Pachetul Explorer include, spre exemplu, trei modele: BMW Seria 3, BMW X1, BMW X2.

Pentru fiecare dintre cele patru abonamente există şi opţiunea „prepay”, prin intermediul căreia clienţii pot achita în avans zile de închiriere (minimum 30 zile) şi îşi pot alege ziua sau zilele, plus maşina sau maşinile pe care doresc să le conducă, la un preţ mult mai avantajos faţă de închirierile repetate pe termen scurt. Toate acestea cu o valabilitate de un an de zile.

„Credem că acest model de business va prinde foarte bine, mai ales în contextul actual, când clienţii nu sunt neapărat deschişi la angajamente pe termen lung, cum ar fi leasing-ul operaţional, din cauza situaţiei economice incerte. Contractele au o durată mai scurtă la noi, iar clienţii pot schimba maşinile pe durata contractului şi pot utiliza cele mai noi modele”, a declarat Rodion Pop, director general Bavaria Mobility.

Compania este parte din grupul de firme Automobile Bavaria, deţinut de omul de afaceri Michael Schmidt, aşa că întreg ecosistemul de servicii auto poate funcţiona armonios pentru fiecare client şi maşină în parte: de la ofertare, vânzare/închiriere, service, trade in şi mai apoi comercializare pe piaţa second hand.

Bavaria Mobility este specializată în închirieri auto, mai concret închirieri BMW şi închirieri MINI. Componenta de închirieri auto pe termen lung este de bază pentru Bavaria Mobility, dar cererea din piaţă pentru mai multă flexibilitate a dus la apariţia serviciului BMW xChange, adică abonamentul de mobilitate, disponibil şi prepay.

„Cu serviciul prepay ne adresăm celor care închiriază frecvent în condiţii de short-term, adică în special celor care călătoresc în interes de afaceri, expaţi, project manageri”, a explicat Andy Vasilescu, director vânzări Bavaria Mobility.

Faţă de serviciile de rent a car clasice, soluţia BMW xChange de la Bavaria Mobility presupune flexibilitate mai mare, varietate de modele în baza unui singur cost fix, avans 0 (zero), fără costuri analiză dosar. Totodată, toate costurile aferente utilizării maşinii sunt incluse (mentenanţă, asigurări, anvelope de iarnă (plus hotel de anvelope şi înlocuire sezonieră), taxe şi impozite, maşină la schimb, parcare în aeroportul Otopeni Henri Coandă (plus transfer la terminal) etc.