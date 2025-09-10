Într-o nouă ediție a Interviurilor Adevărul, Antoaneta Banu discută cu Mihaela Feodorof, Executive Coach & Business Consultant cu peste 30 de ani de experiență în HR, despre: cum îți poți schimba jobul inteligent în perioade de criză și pașii pentru o reconversie sănătoasă și eficientă

Sumar

- Discuția e despre reconversia profesională în contextul crizelor actuale și cât de importantă a devenit stabilitatea locului de muncă și a salariului.

- Un procent mare de români (75%) spun că ar face o reconversie profesională pentru a trece mai ușor peste instabilitatea economică.

- Invitata subliniază că reconversia nu înseamnă doar să schimbi domeniul pentru un salariu mai bun sau stabilitate, ci contează foarte mult să știi ce poți și ce-ți place să faci.

- Succesul în reconversie vine dacă identifici ce abilități și interese ai și le adaptezi la ce cere piața, nu doar să urmezi trendurile.

- E important să nu acționezi doar pe fond de panică; mai degrabă e nevoie de claritate, răbdare și să nu trimiți CV-uri la întâmplare.

- Recalificarea și reconversia nu sunt același lucru – recalificarea e despre a face cursuri noi, reconversia presupune să te cunoști mai bine și să-ți potrivești abilitățile cu piața muncii.

- Oricine poate face o schimbare profesională, la orice vârstă, cât timp există deschidere și dorință.

- În perioade dificile, e ok să iei joburi temporare sau să-ți monetizezi hobby-urile, important e să-ți păstrezi demnitatea și să-ți cunoști valoarea.

- E bine să comunici deschis cu angajatorul despre nevoile tale, dar să înțelegi și contextul economic al firmei, și să cauți soluții realiste împreună.