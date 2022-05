Cel mai mare producător român de uşi şi-a vândut pachetul majoritar de acţiuni către Roca Industry

“Odată cu această tranzacţie ducem mai departe misiunea noastră de a amplifica potenţialul companiilor locale şi a dezvolta branduri made in Romania. Investiţiile pe termen lung au la baza lor un set de valori la care ne uităm, iar acesta este un proces pe care îl facem de fiecare dată când intrăm într-o companie. Credem în puterea parteneriatului şi ne implicăm în profunzime, atât cu resurse, cât şi cu know-how. Totodată, avem o abordare diferită a riscurilor, punând accent în egală măsură pe oportunităţi”, a declarat Ionuţ Bindea, Investment Manager ROCA Investments, Preşedinte al Consiliului de Administraţie ROCA Industry.

Prin concentrarea competenţelor şi resurselor la nivelul holdingului, ROCA Industry creează strategii comune şi sinergii între companiile din domeniul materialelor de construcţii.

Sub umbrela holdingului, EED va intra într-o nouă etapă, iar planurile de dezvoltare includ diversificarea portofoliul de produse, adaptate la nevoile în schimbare ale consumatorilor, dar şi abordarea unor noi pieţe.

“Preluăm o companie solidă, cu oportunitate de creştere, cu un produs care, deşi este unul industrial, vine cu o valoare emoţională dată de design-ul pe care îl aduce în casele consumatorilor. E important să ne folosim de tehnologia avansată pentru a livra produse care să fie la cel mai înalt nivel, într-o ţară de tradiţie în acest sector. Continuăm misiunea ROCA Industry de a reindustrializa România, prin dezvoltarea şi scalarea de branduri autohtone puternice”, declară Liviu Stoleru, CEO ROCA Industry.

Achizitia producătorului român de uşi, cu o experienţă de 27 de ani pe piaţă şi peste 320.000 unităţi vândute în 2021, este a doua tranzacţie perfectată în prima parte a anului de ROCA Industry.

“În ianuarie, la semnare, spuneam că ROCA deschide uşa către un nou capitol în viaţa EED, acum am trecut deja în această nouă etapă de dezvoltare. Apreciez profesionalismul de care a dat dovadă ROCA şi am încredere că sub umbrela holdingului, compania va ajunge la un nou nivel şi va avea un viitor solid”, declară Claudiu Căşvean, fondatorul Eco Euro Doors.

La jumătate de an de la înfiinţare, ROCA Industry grupează în holding companiile: BICO Industries (70%), Sarcom (100%), Terra (100%), Eco Euro Doors (70%) şi se află în procesul de finalizare a tranzacţiei pentru preluarea integrală a Dial.

ROCA Industry (HOLDINGROCK1) a fost listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, în luna ianuarie a acestui an şi este tranzacţionată sub simbolul bursier ROC1. Este inclusă şi în indexul BETAeRO, care cuprinde cele mai relevante companii din această piaţă.

Totodată, holdingul va fi cunoscut, începând de astăzi, sub noua sa denumire, ROCA Industry Holdingrock1, care va dezvolta astfel identitatea companiei.

Cea mai recentă estimare a sectorului local al producătorilor de uşi, era cifrată la o valoare totală de 140 milioane euro la nivelul anului 2020, cu o rată de creştere anuală (CAGR) care ar urma să ajungă la 6% între 2022-2025, potrivit Interbiz Research Consulting.

În această tranzacţie ROCA Industry a fost asistată pe partea de consultanţă juridică de Băncilă, Diaconu şi Asociaţii, iar din partea Eco Euro Doors a fost implicată echipa BICF, în ceea ce priveşte asistenţa de M&A.