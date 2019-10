Americanii, mai îngrijoraţi de ce se va întâmpla în viitor, decât de OUG 114: Dacă aţi muta resursele din Marea Neagră în Ungaria, le-ar exploata imediat

"Aceasta este o mare îngrijorare a noastră. În prezent, avem impozitul special aplicat şi sectorului offshore, devastator pentru investitori, dar şi OUG 114 care este ostilă investitorilor. Mai îngrijorat sunt însă de ce se va întâmpla în viitor. În cursul discuţiilor avute cu politicienii (grupuri parlamentare etc - n.r.) am remarcat că există o mică facţiune ostilă. Cu alte cuvinte, nu contează ce se întâmplă cu Legea offshore sau cu OUG 114, pentru că există o altă iniţiativă după colţ, OUG 115 sau cum s-o chema ea”, a declarat, în cadrul Profit Energy.forum, CEO-ul companiei, Mark Beacom.

El a remarcat că statele care au primit cele mai multe investiţii străine sunt cele mai dezvoltate state din lume ţi a pledat pentru o schimbare radicală de perspectivă.

“Dacă aţi muta resursele din Marea Neagră în Ungaria, le-ar exploata imediat, la fel Germania sau Canada. În Nigeria sunt probleme. România vrea să fie comparată cu Norvegia sau cu Nigeria?”, a întrebat retoric Mark Beacom.

Operatorul român de transport al gazelor naturale, Transgaz, a semnat la sfârşitul lunii august cu americanii de la Black Sea Oil & Gas ordinul de începere a lucrărilor pentru preluarea gazelor din Marea Neagră.

Proiectul Transgaz „Extindere SNT Vadu-T1” constă în construirea unei conducte cu diametrul de Ø20” (Dn 500), proiectată pentru a transporta gaze naturale la o presiune de 55 bar, în lungime totală de aproximativ 24,37 km, care va conecta Ţărmul Mării Negre cu Sistemul Naţional de Transport - conducta T1 pe direcţia Ţărmul Mării Negre - Corbu - Săcele - Cogealac - Grădina.

Termenul estimat de finalizare este anul 2021.

Proiectul MGD constă în săparea a cinci sonde de producţie (o sondă pe zăcământul Doina şi patru sonde pe zăcământul Ana), un ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina care va fi conectat printr-o conductă de 18 km la platforma de producţie automatizată amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 121 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, unde urmează 4,1 km de conductă subterană până la noua staţie de tratare a gazelor („STG”). Gazele tratate vor fi livrate prin staţia de măsurare a gazelor localizată în perimetrul STG către SNT operat de Transgaz. Se estimează că producţia de gaze va începe în trimestrul 1 al anului 2021.