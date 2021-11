Ca antreprenor, trebuie să determini, prin urmare, cum vei promova afacerea pentru viitorii clienţi şi parteneri, pentru că, în funcţie de acest lucru vor evolua vânzările şi doar tu eşti cel mai în măsură să reuşeşti. Te întrebi de ce? Pentru că tu îţi cunoşti cel mai bine serviciile sau produsele oferite şi eşti cel mai motivat să o faci.

Cursul creat de Alexandru Cuţaru este soluţia pentru a descoperi cele mai eficiente unelte de promovare online, este cursul care te învaţă cum să îţi creşti vânzările în timp record. De ce este eficient acest curs? Simplu! Pentru că cel ce l-a creat are experienţa vastă în optimizare şi promovare online, Alexandru Cuţaru fiind unul dintre pionierii care au exploatat, încă de la început, resursele propuse de Google şi de aceasta industrie.

Publicitatea este un instrument care îţi poate permite să ajungi la clienţii vizaţi rapid. În schimb, are un cost. Astăzi, practicile publicitare sunt multiple şi puternic corelate cu industria ta. De exemplu, un magazin fizic nu va avea aceeaşi strategie publicitară ca o afacere de comerţ electronic.

Având în vedere bugetele, uneori substanţiale, care vor trebui alocate publicităţii, este important să fii informat, să ştii ce decizii să iei şi ce investiţii să faci pentru a-ţi face afacerea vizibilă. Acest curs, te învaţă cum trebuie să te ocupi de dezvoltarea campaniilor de comunicare, totodată te ajută să descoperi şi să selectezi cele mai potrivite canale, în vederea expuneri. Pe parcursul acestui curs vei afla toate detaliile legate de configurarea campaniilor publicitare şi urmărirea acestora, în vederea obţinerii celor mai bune rezultate cu costuri minime.

Ai o afacere în mediul online şi un site? Ar trebui să ştii deja că nu este suficient pentru a câştiga clienţii. Chiar dacă eşti unic pe piaţă prin serviciile sau produsele pe care le oferi, chiar dacă ideea ta poate fi de folos unui număr foarte mare de clienţi, nu este suficient să exişti!

Ceea ce contează cel mai mult este ca afacerea ta să fie situată printre primele în topul căutărilor şi să îţi faci apariţia atunci când un anumit utilizator îţi caută serviciile sau produsele. Trebuie să ştii, că dacă vei învăţa câteva tehnici de promovare online şi le vei aplica, vei putea rămâne cu adevărat surprins de rezultate şi de profit. Acest curs te învaţă cum să foloseşti toate aceste resurse. Ce înseamnă Google Ads şi cum să utilizezi această platformă în favoarea ta.

Acest curs te învaţă cum să promovezi corect şi eficient o idee, un produs sau un serviciu în mediul online, te ajută să ajungi când trebuie, unde trebuie, astfel că dezvoltarea businessului să se realizeze lin.

Anumite instrumentele web de comunicare pot fi foarte eficiente. Pe de altă parte, necesită investiţii, know-how şi răbdare.

Pentru ca site-ul tău web şi / sau paginile tale de pe reţelele de socializare să obţină suficientă vizibilitate cu o strategie SEO, va trebui să ai răbdare. Nu este neobişnuit să dureze câţiva ani pentru a obţine o poziţie de vârf în motoarele de căutare. În plus, nu ai nicio garanţie de realizare iar algoritmul de afişare se schimbă de la an la an.

Dacă te bazezi pe vizibilitatea ta pe internet pentru a-ţi promova noua afacere, trebuie să o faci cu câteva luni în avans. În caz contrar, rezultatele nu vor fi imediate şi nu vei avea nicio certitudine de a le obţine. Iniţial, publicitatea digitală poate face posibilă obţinerea rapidă a vizibilităţii pe internet.

Ai totuşi şansa de a învăţa cum să faci totul corect şi cum să te promovezi singur prin intermediul cursului online, iniţiat şi creat de Alexandru Cuţaru. Vei învăţa cum să generezi mai multe vânzări şi cum să îţi maximizezi profitul, aplicând doar metodele învăţate.

Cursul creat este o unealtă optimă care îţi oferă toate detaliile importante, informaţiile fiind furnizate pe înţelesul tău şi fiind ghidat la fiecare pas. Abordând acest curs economiseşti timp şi resurse financiare iar afacerea ta se va dezvolta constant. Îndrăzneşte să creezi şi să îţi gestionezi singur campaniile de promovare online! Nu trebuie să depinzi de companii terţe ca să ai vizibilitate în acest mediu dinamic! Începe şi tu acum!

Cum să ai mai multe vânzări promovându-te singur cu reclame Google Ads? Descoperă minicursul gratuit

Înainte de a descoperi secretele succesului, este important să afli ce este Google Ads, şi cât de important este această unealtă. Google Ads este cel mai eficient serviciu public, propus de gigantul Google, destinat companiilor şi persoanelor fizice care doresc să îşi promoveze serviciile, produsele, imaginea. Serviciul se bazează pe afişarea de anunţuri pe site-urile partenere şi vine cu numeroase instrumente de organizare, gestionare şi monitorizare a reclamelor, astfel ca eficienţa acestora să fie maximă.

Ştiai că 46% din clicurile pe Google Search ajung pe anunţurile din primele 3 poziţii?

Ştiai că o campanie Google Ads bine setată te ajută să ajungi pe primele 3 poziţii în căutări?

Minicursul gratuit în care înveţi cum să începi promovarea cu Google Ads , creat şi oferit de Alexandru Cuţaru, este un ghid care te învaţă (fie că eşti la început de drum sau că doreşti să te perfecţionezi) cum să funcţionează Google Ads şi cum să-l transformi în partener de nădejde în creşterea afacerii . Din acest curs gratuit vei afla paşii importanţi pe care trebuie să îi faci pentru a crea contul de reclame pe Google Ads, Cum vezi volumul de căutări pe produsele tale dar şi care este structura unui cont de reclame. Vei descoperi secretele unei campanii eficiente, dar şi cum să utilizezi aceste instrumente optim.

Practic, minicursul dezvoltat de Alexandru Cutaru extrage informaţiile de bază, care te vor ajuta să creezi campanii bine optimizate şi să ai o rată de conversie ridicată. Nu trebuie să pierzi timp documentându-te. Timpul înseamnă bani! Nu cheltui bugete exorbitante pe campani ineficiente. Acest minicurs te învaţă de la zero toate secretele unei campanii Google de succes. Poţi oferi valoare business-ului tău din prima zi de lansare a site-ului, aducând rapid persoane direct interesate de produsele tale.

Despre minicursul gratuit:

În primul rând afli cu ce se deosebeşte de alte materiale, şi cu siguranţă, există multe cursuri pe această temă. Alexandru Cuţaru este unul dintre pionieri acestui domeniu şi o experienţă de peste 15 ani, având Badge-ul de Partener Google care certifică faptul că ştie să facă reclame pe Google şi poate să facă acest lucru la nivel profesionist.

Descoperi cum să faci cont de reclama pe Google Ads

Descoperi cum să monitorizezi volumul de căutări pentru serviciile/produsele tale.

Descoperi care este structura unei campanii Google Ads Search.

Înveţi cum să conectezi contul Google Ads cu Partenerii Google.

Simplu, rapid, eficient, pe înţelesul tău. Îndrăzneşte să ai succes!