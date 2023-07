Record istoric la listarea unei companii energetice pe BVB: Hidroelectrica a atras 1,87 miliarde de euro

Hidroelectrica (H2O) a încheiat cu succes cea mai mare ofertă publică iniţială (IPO) realizată vreodată pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), într-o operaţiune care a atras în total 9,28 miliarde lei (1,87 miliarde euro).

Potrivit unui comunicat al BVB, oferta Hidroelectrica, derulată la BVB în perioada 23 iunie - 4 iulie 2023, a devenit, astfel, cea mai mare ofertă din Europa şi a treia cea mai mare din lume luând în calcul IPO-urile realizate până acum în acest an.

Hidroelectrica a debutat pe 12 iulie 2023 pe Piaţa Reglementată a BVB şi a intrat la tranzacţionare sub simbolul H2O. Preţul pe acţiune stabilit în cadrul IPO a fost de 104 lei (21 euro), ceea ce oferă companiei o capitalizare de 46,77 miliarde lei (9,45 miliarde euro).

Raportat la întreaga valoare de piaţă a companiilor listate la BVB, Hidroelectrica reprezintă aproximativ 22% din capitalizarea tuturor companiilor listate pe piaţa de capital din România, nivel care a atins 211,77 miliarde lei (42,7 miliarde euro) la finalul primului semestru din acest an.

Fondul Proprietatea (FP), fond de investiţii alternativ administrat de Franklin Templeton International Services, a vândut un pachet de 89,7 milioane de acţiuni reprezentând 19,94% din numărul total al acţiunilor emise de Hidroelectrica. FP a deţinut o participaţie minoritară în Hidroelectrica încă de la înfiinţarea Fondului, în 2005. Statul român reprezentat de Ministerul Energiei în calitate de acţionar majoritar şi-a păstrat participaţia de 80,06% din Hidroelectrica.

"Statul român nu va putea vinde din acţiunile Hidroelectrica în primele 12 luni ulterior listării, cu anumite excepţii prevăzute în prospect. Oferta publică iniţială a fost suprasubscrisă de mai multe ori, iar societatea şi vânzătorul au decis să realoce acţiuni din tranşa investitorilor instituţionali către tranşa investitorilor retail, aceasta fiind suplimentată de la 15% la 20%", se menţionează în comunicat.

La fiecare 100 de acțiuni subscrise, investitorii de retail au primit 32 de acțiuni

Astfel, investitorilor instituţionali le-au fost alocate 80% din acţiunile din ofertă, iar investitorilor de retail 20% (incluzând acţiunile suplimentare supraalocate în scop de stabilizare).

"La fiecare 100 de acţiuni subscrise, investitorii de retail au primit 32 de acţiuni. Investitorilor de retail care au subscris în primele cinci zile li s-a acordat un discount de 3% din preţul de ofertă. În cele 8 zile ale ofertei, investitorii de retail au plasat aproape 52.000 de ordine de aproximativ 6,3 miliarde lei (1,27 miliarde euro), valoare record pentru subscrierile tranşei de retail la un IPO în România", se mai precizează în comunicat.

Preţul final de ofertă pentru investitorii care au subscris cu discount a fost de 100,88 lei pe acţiune. Investitorii de retail care au subscris pentru pachetul minim din ofertă (50 de acţiuni) şi care au primit după alocare câte 16 acţiuni au plasat aproape 30% (15.268) din numărul total al tranzacţiilor.

Acţiunile Hidroelectrica pot fi cumpărate în mod transparent prin intermediul brokerilor autorizaţi.

Investitorii care doresc să aibă expunere pe emitentul Hidroelectrica în mod indirect pot investi în fonduri mutuale sau ETF-uri care includ acţiuni listate la BVB, inclusiv Hidroelectrica.

"Felicităm Hidroelectrica şi acţionarii companiei pentru succesul celui mai mare IPO din istoria pieţei de capital româneşti! Pe parcursul derulării ofertei am văzut mii de români care şi-au deschis conturi de tranzacţionare, aceştia au contact cu fenomenul bursier datorită reputaţiei Hidroelectrica", a afirmat Radu Hanga, preşedintele BVB.

8 milioane de români investesc indirect pe bursă

Potrivit acestuia, listarea aceasta deschide noi oportunităţi atât pentru cei 8 milioane de români care investesc indirect pe bursă prin intermediul fondurilor de pensii administrate privat, cât şi pentru românii care doresc să investească în companiile strategice ale României tranzacţionate la bursă, inclusiv pentru cei 500.000 de clienţi ai Hidroelectrica.

"Suntem într-un context bogat în oportunităţi pentru companiile româneşti, iar piaţa locală de capital şi cea bancară sunt pilonii care susţin finanţarea acestora. Noi, ca Bursă, ne îndeplinim cu succes rolul de a asigura companiilor şi statului acces la finanţare, dovadă fiind cele peste 160 de listări din ultimii cinci ani şi a căror valoare se apropie de 10 miliarde euro, incluzând şi această ofertă. Credem că mesajul cel mai important pe care Hidroelectrica îl dă tuturor companiilor Made in Romania este că pot deveni lideri pe piaţa locală şi chiar regională, printr-un model solid de business, şi că piaţa de capital poate finanţa dezvoltarea celor mai ambiţioase planuri", a subliniat Radu Hanga.

La rândul său, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton România & Portfolio Manager Fondul Proprietatea, a afirmat că "dimensiunea şi succesul răsunător al listării Hidroelectrica reprezintă un rezultat extraordinar pentru numeroşii ani de pregătire, muncă grea şi coordonare care au fost necesari pentru a face din această tranzacţie o realitate".

"Echipa Franklin Templeton din România a realizat un lucru de care poate fi cu adevărat mândră şi şi a contribuit încă o dată la scrierea istoriei pe piaţa de capital românească. Aş dori să-mi exprim recunoştinţa şi felicitările mele sincere tuturor părţilor implicate. Echipei de la Hidroelectrica, care astăzi îşi începe călătoria ca entitate listată la bursă, vă mulţumesc pentru angajamentul faţă de proces şi vă felicit pentru atingerea acestei realizări. Vă doresc cel mai mare succes în administrarea perlei coroanei pieţei de capital din România", a spus Johan Meyer.

Badea: Listarea este un moment crucial pentru Hidroelectrica

Totodată, Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica, a apreciat că listarea Hidroelectrica este cu siguranţă cel mai important eveniment al pieţei de capital din România în ultimii ani şi reprezintă un moment crucial pentru companie, căreia i se deschid noi oportunităţi de dezvoltare şi creştere.

"Am depus un efort considerabil pentru a ajunge aici, iar când vorbesc despre acest efort mă refer la întreaga echipă: Hidroelectrica, acţionari, autorităţi, consultanţi şi consorţiu de bănci. Am dedicat ani de pregătire, depăşind diverse provocări, printre care menţionez rezolvarea blocajelor decizionale privind investiţiile istorice ale companiei şi obţinerea unei opinii fără rezerve din partea auditorilor. Am urmărit cu atenţie dezvoltarea sănătoasă a afacerii noastre, concentrându-ne exclusiv pe zona energiei verzi, obţinute din surse regenerabile. Am acţionat cu responsabilitate şi grijă, iar rezultatele obţinute în ultimii ani confirmă abordarea noastră", a susţinut Badea.

Potrivit acestuia, finalizarea IPO-ului nu este doar o realizare remarcabilă pentru Hidroelectrica, ci şi o dovadă a potenţialului imens pe care piaţa de capital românească îl are în contribuţia la creşterea României ca economie, ţară şi naţiune.

"Suntem conştienţi de importanţa acestui moment şi suntem hotărâţi să maximizăm avantajele pe care le oferă listarea, atât în consolidarea poziţiei noastre pe piaţă, cât şi în atragerea de investiţii durabile şi promovarea transparenţei. În numele întregii companii, doresc să adresez sincere mulţumiri tuturor celor care au contribuit la această listare de referinţă, în special echipei noastre şi colegilor, pentru angajamentul, consecvenţa, grijă şi munca asiduă depuse în realizarea acestui proiect. Dedicarea şi profesionalismul demonstrat de-a lungul întregului proces sunt evidente în interesul semnificativ manifestat de investitori, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceasta reprezintă o confirmare a calităţii afacerii noastre şi a perspectivei sale viitoare", a punctat preşedintele Hidroelectrica.

Punct de referinţă pentru piaţa de capital

La rândul său, Adrian Tănase, directorul general al BVB, a declarat că listarea Hidroelectrica este un punct de referinţă pentru piaţa de capital din România.

"Listarea Hidroelectrica a declanşat o energie nemaiîntâlnită pe Bursă, pentru că a pus România în centrul atenţiei unor investitori internaţionali de calibru şi a mobilizat energii considerabile în rândul investitorilor români care au subscris ordine la un nivel record pentru un IPO local. Succesul listării Hidroelectrica a contribuit considerabil la intrarea de noi investitori în piaţă şi împreună cu schimbarea sistemului de impozitare a câştigurilor pe piaţa de capital, continuarea programului de titluri de stat Fidelis şi viitoarele listări anunţate creează premisele ca, pe termen scurt, să depăşim pragul de 200.000 de investitori în piaţa de capital", a menţionat Tănase.

În opinia sa, efectul Hidroelectrica trece, totodată, graniţele României pentru că o listare de asemenea anvergură are implicaţii semnificative pe mai multe planuri, upgrade-ul de piaţă fiind unul dintre ele.

"Decizia MSCI cu privire la promovarea României în rândul pieţelor emergente depinde şi de acest succes, dar şi de îndeplinirea criteriilor calitative şi cantitative ale furnizorului de indici. Suntem în dialog cu MSCI pentru că o promovare la statutul de Piaţă Emergentă şi din partea lor ar fi o recunoaştere suplimentară a tuturor eforturilor stakeholderilor pieţei de capital", a adăugat el.