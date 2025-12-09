123Credit a celebrat relațiile care stau la baza succesului din 2025

Articol publicitar

În data de 4 Decembrie 2025, la Aria TNB din București, s-au reunit reprezentanți importanți din sectorul financiar-bancar, imobiliar, auto și tehnologie într-un eveniment dedicat recunoașterii parteneriatelor care au contribuit la succesul 123Credit și pentru a celebra legăturile autentice și colaborările care definesc povestea acestui brand.

123Credit Partners Appreciation Night jpg

Evenimentul a fost organizat într-un cadru informal, fără prezentări comerciale sau agende instituționale. Scopul declarat al organizatorilor a fost de a marca, într-un mod personal, recunoștința față de cei care au sprijinit compania în procesele de digitalizare și extindere din 2025.

Reprezentanții 123Credit au transmis că parteneriatele durabile, construite pe încredere și obiective comune, au fost esențiale pentru progresul înregistrat în acest an. Fără aportul rețelei de parteneri, multe dintre rezultatele obținute nu ar fi fost posibile.

"Ne-am dorit să ne oprim puțin din ritmul alert al businessului și să privim înapoi, cu recunoștință, la tot ce am construit împreună. Această seară a fost despre oameni - cei care ne-au sprijinit, ne-au provocat și ne-au inspirat să fim mai buni." - Duncan McGinley, co-fondator și managing partner 123Credit

Evenimentul a oferit cadrul pentru interacțiuni directe între reprezentanții partenerilor și echipa extinsă a companiei. Aria TNB a fost aleasă pentru capacitatea de a susține un format social, fără formalism, dar într-un decor elegant. Muzica live și atmosfera inspirată din cultura pop a anilor '90 au completat cadrul unui eveniment gândit pentru dialog și consolidare relațională.

123Credit a încheiat 2025 cu o rețea extinsă de colaboratori, peste 100 de specialiști activi în întreaga țară și parteneriate funcționale cu multiple instituții bancare. Dezvoltarea unor fluxuri automatizate și integrarea unor soluții digitale de eligibilitate au accelerat procesele interne, reducând timpul de accesare a unui credit la doar câteva minute.

"123Credit Partners Appreciation Night a fost, pentru mine, mai mult decât un eveniment – a fost felul nostru de a spune un sincer mulțumesc tuturor partenerilor care au crezut în viziunea 123Credit și au pus umărul la tot ceea ce am construit până în prezent. Într-un an în care am vorbit foarte mult despre digitalizare, procese automatizate și tehnologii noi, ne-am dorit ca, măcar pentru o seară, să punem cifrele pe pauză și să ne uităm în primul rând la oameni. Suntem recunoscători băncilor, instituțiilor financiare și partenerilor strategici care au ales să fie alături de noi, iar seara de 4 decembrie a confirmat încă o dată că relațiile autentice sunt cel mai important activ al nostru. Abia așteptăm ca în 2026 să ducem aceste parteneriate la următorul nivel, cu proiecte și mai ambițioase și cu aceeași energie bună." - Sebastian Piu, co-fondator și managing partner 123Credit

Mesajul transmis de organizatori a fost clar: în ciuda accentului pus pe tehnologie, 123Credit își fundamentează modelul de creștere pe interacțiuni reale și parteneriate solide. Compania urmează o filozofie de lucru în care fiecare partener este tratat cu aceeași atenție ca un client.

"Știm, în calitate de lider de piață, că niciuna dintre realizările noastre nu ar fi fost posibilă fără partenerii noștri. Asta înseamnă fiecare membru al fiecărei bănci, fiecare instituție non-financiară, partener strategic, broker, furnizor, angajat și oricine altcineva care a fost parte din acest drum. Una dintre filozofiile de business pe care le urmăm este: 'Tratează fiecare partener ca pe un client'. Acest motto al companiei ne-a ajutat enorm în procesul de extindere, în menținerea unor parteneriate durabile, în retenția angajaților și, mai presus de toate, în satisfacția clienților. Respectarea acestui principiu a transformat 123Credit dintr-un vis într-o companie de încredere pentru, ceea ce am bucuria să spun, zeci de mii de oameni - și toate acestea în mai puțin de trei ani. Este nevoie de parteneriate ca visele să devină realitate." - Duncan McGinley, co-fondator și managing partner 123Credit

Seara a fost despre oameni, nu despre prezentări. Echipele 123Credit, managerii de rețea și partenerii din diverse domenii au avut ocazia să discute liber, să împărtășească experiențe și să contureze noi planuri de colaborare. Aria TNB a oferit cadrul ideal – un spațiu elegant, dar relaxat, perfect pentru conversații autentice.

La finalul evenimentului, mesajul transmis de echipa 123Credit a fost simplu și sincer: tehnologia ajută, dar relațiile umane susțin adevărata dezvoltare. Într-o lume financiară dominată de digitalizare, respectul, transparența și cooperarea rămân elementele care diferențiază companiile de succes de restul pieței.

