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123Companii.ro — primul broker online dedicat exclusiv creditelor pentru firme din România

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123Credit, platforma românească de brokeraj online de credite, anunță lansarea oficială a 123Companii.ro — al doilea sub-brand al grupului, după 123Leasing, și primul instrument digital din România dedicat exclusiv comparării și accesării de credite pentru companii.

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Platforma vine ca răspuns direct la una dintre cele mai acute probleme ale mediului de afaceri românesc: accesul limitat la finanțare. Conform datelor Băncii Europene de Investiții, 12% dintre firmele din România sunt dependente de finanțare externă — un procent semnificativ mai mare față de media UE — în timp ce 81% dintre companii nu au accesat niciodată finanțare bancară, descurajate de birocrație, lipsă de informații și procese greoaie. În plus, 30% dintre antreprenori consideră dificultatea accesului la capital drept una dintre principalele presiuni financiare cu care se confruntă.

Un comparator și un consultant, în același loc

123Companii.ro nu este un simplu agregator de oferte. Platforma combină două niveluri de serviciu:

Comparare online — pentru produsele standardizate, utilizatorul poate compara instant ofertele disponibile de la 20+ parteneri financiari — bănci și IFN-uri — și poate continua aplicarea 100% digital, fără drumuri la sucursale.

Consultanță dedicată — pentru produsele care implică o complexitate mai mare, un broker specializat preia dosarul, ghidează antreprenorul prin întregul proces și negociază în numele lui cu instituțiile financiare.

Ce poate obține o firmă prin 123Companii

Platforma acoperă 8 tipuri de produse de finanțare pentru persoane juridice:

  • Linie de credit — plafon revolving, plătești dobândă doar pe suma utilizată
  • Credit IMM — finanțare cu și fără garanții, inclusiv pentru firme noi (sub 1 an)
  • Credit PFA — soluții adaptate activităților independente, cu IFN-uri flexibile
  • Factoring — transformă facturile neîncasate în lichiditate în 24–48 ore
  • Overdraft — descoperire de cont autorizată, disponibilă instant
  • Capital de lucru — combinații optime de instrumente pentru fluxul zilnic al afacerii
  • Scrisoare de garanție bancară — pentru licitații, contracte corporate și exportatori
  • Credit de investiții — finanțare pe termen lung pentru imobile, echipamente și extindere

Firmele eligibile includ SRL, SA, PFA, II, IF, chiar și Certificate de producător cu vechime de la 6 luni. Pentru firmele noi sau fără garanții imobiliare, platforma identifică finanțatorii IFN care aprobă în 24–72 de ore, fără garanții reale.

Primele rezultate: peste 100 de IMM-uri în primele săptămâni

Chiar din primele săptămâni de la lansare, peste 100 de IMM-uri au accesat platforma și au arătat interes pentru zona de microfinanțări — un semnal clar că nevoia există și că există și apetit pentru o soluție digitală accesibilă.

„Antreprenorii români pierd săptămâni întregi navigând printre oferte bancare incomplete, documente și drumuri la sucursale. 123Companii rezolvă această problemă la modul concret: o singură cerere, 20+ finanțatori analizați în paralel, un broker dedicat care se ocupă de tot. Iar pentru firmele care considerau că nu se califică — pentru că sunt prea mici, prea noi sau nu au garanții — descoperă că există soluții pe care băncile nu le promovează activ", a declarat Sebastian Piu, Co-fondator și Managing Partner 123Credit.

Parte a ecosistemului 123Credit

123Companii este al doilea sub-brand lansat de grupul 123Credit, după 123Leasing.ro — primul comparator online care acoperă toate tipurile de leasing din România, lansat în martie 2026.

Cele trei platforme — 123Credit, 123Leasing și 123Companii — formează un ecosistem financiar digital integrat, prin care orice persoană fizică sau juridică din România poate accesa, compara și obține finanțare fără să pună piciorul în bancă.

123Companii beneficiază de infrastructura deja construită: o rețea națională de 130+ brokeri specializați, prezenți în 28 de județe și 40 de orașe, parteneri cu 20+ instituții financiare, inclusiv BT, BCR, Raiffeisen, ING, BRD, CEC Bank, Alpha Bank, OTP Bank, Patria Bank, TBI Credit, Instant Factoring, PragmaGo.

Platforma este, de asemenea, partener oficial FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM), ceea ce permite firmelor să acceseze programe garantate de stat direct prin 123Companii, fără birocrație suplimentară.

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