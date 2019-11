"Efectul Tartuffe: fascinaţia teatrală a imposturii", un nou volum semnat de Octavian Saiu. Lansare şi dezbatere despre impostură, la Teatrelli

Această ediţie pune în lumina reflectorului un subiect important şi controversat: „Toamna noastră este primăvara lor: teatralitatea imposturii”. Evenimentul va fi urmat de lansarea unui nou volum semnat de Octavian Saiu, „Efectul Tartuffe: fascinaţia teatrală a imposturii", apărut la Editura Paidea. Pornind de la unele personaje din teatrul universal, cartea abordează câteva tipologii deja clasice ale imposturii spaţiului public.

„Despre impostură se tot vorbeşte în ultima vreme. Uneori cu patimă, alteori cu detaşare clinică. De fiecare dată, totuşi, este trecut cu vederea un detaliu esenţial, care ţine de felul în care acest fenomen se defineşte: orice impostor îşi creează un personaj, îl joacă fără efort, iar cei din jur devin publicul pasiv al unui scenariu de spectacol. Micii şi marii impostori au în comun o abilitate histrionică, o forţă de convingere bazată pe farmec personal sau tehnică bine studiată, un soi de efect hipnotic. Impostorii sunt actori de ocazie, iar cei care-i tolerează se transformă în spectatori fără voie ai unor farse. Adevărul dispare, iar falsul se instalează acolo unde bunul simţ e abandonat", spune Octavian Saiu.

"Moliere, Gogol şi Caragiale ne-au lansat avertismentele cele mai dure cu privire la acest proces. În teatru, prin teatru, aceşti autori ne vorbesc astăzi despre minciuna care se insinuează sub aparenţele adevărului. Despre jocul de simulare şi disimulare pe care, asemeni unui cabotin versat, îl practică orice impostor. Despre pericolul de a rămâne nepăsători în faţa celor care se simt bine doar atunci când mint, când exagerează, când se pretind a fi ceea ce nu sunt şi nu pot să fie”, subliniază teatrologul Octavian Saiu

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Japonia, Hong Kong şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la mai multe universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski.

În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival“ din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor de la Wrocław. Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Este Secretar General Adjunct al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale.

Este autorul volumelor: „În căutarea spaţiului pierdut” (Nemira, 2008) / „In Search of Lost Space” (UNATC Press, 2010), „Beckett. Pur şi simplu” (Paideia, 2009), „Fedra, de la Euripide la Racine, de la Seneca la Sarah Kane” (Paralela 45, 2010), „Ionescu/Ionesco: un veac de ambiguitate” (Paideia, 2011), „Posteritatea absurdului” (Paideia, 2012), „Teatrul e vis” (Paideia, 2013), „Hamlet şi nebunia lumii” (Paideia, 2014) / „Hamlet and the Madness of the World” (Editura ICR, 2016), „Lecţia, o meditaţie cu şapte teme” (Nemira, 2015), „Teatrul la persoana I” (Nemira, 2016), "Clipa ca imagine. Teatru şi fotografie" (Nemira, 2017).

A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013.