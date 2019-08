ANIVERSARE Tamara Buciuceanu-Botez, la 90 de ani. „Când nu veţi mai mirosi flori de câmp pe scenă seara/, Poate vă veţi întreba unde-o fi plecat Tamara?”

Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut la Tighina (Republica Moldova), pe 10 august 1929. A avut patru fraţi, Nicuşor, Costică, Lizon şi Iulia Buciuceanu, cea care avea să devină una dintre cele mai mari cântăreţe de operă din România.

"Când m-am născut eu, noaptea, doctorul i-a spus mamei: doamnă, e o lumina afara…ca ziua…fetiţa asta o să aibă noroc…o sa aibă o stea!", povesteste Tamara Buciuceanu-Botez, în volumul monografic "O viaţă închinată scenei", de Bogdana Darie. "Momentul acesta…luminos s-a petrecut în casa unui om de vază al oraşului Tighina din Basarabia.

"Când m-am născut eu, noaptea, doctorul i-a spus mamei: doamnă, e o lumina afara…ca ziua…fetiţa asta o să aibă noroc…o sa aibă o stea!", povesteste Tamara Buciuceanu-Botez, în volumul monografic "O viaţă închinată scenei", de Bogdana Darie. "Momentul acesta…luminos s-a petrecut în casa unui om de vază al oraşului Tighina din Basarabia. (…) Copiii familiei Buciuceanu luau lecţii de canto, de pian, de balet sau de recitare ca nişte adevăraţi elevi ai unor scoli superioare. Asş se face că, la vârsta de opt ani, Tamara canta la pian Concertul in Do Major de Mozart, în Sala de Concerte din Tighina: Abia ajungeam saă pun piciorul la pedala. Mi-a plăcut întotdeauna să ma asculte mai multi oameni. Cand aveam sase ani, iar Iulia – patru, eu cantam, iar ea dirija. Era obiceiul familiei să avem invitaţi în fiecare sâmbătă şi duminica, iar eu cu Iulia faceam program artistic. Nu ne ruga nimeni, ne plăcea".

În acest context, in anul 1936, in luna decembrie are loc primul spectacol organizat in care debuteaza fetele familiei Buciuceanu. Tamara, fiica cea mare, si Iulia, cea mica, aveau rolurile de ingerasi. In spectacolul “Irozii”, micuţa actrita s-a dovedit lipsita de emotie distructiva, aducand cu ea o nota de buna dispozitie si de umor si prezenta scenica.

“Au fost odată doua fete. Una bruneta si alta blonda. Celei brunete ii placea sa spuna poezii, iar cea blonda canta foarte frumos. In serile cand se adunau prietenii parintilor, ele făceau un mic spectacol. Tamara recita şi canta la pian, iar Iulia interpreta frumos melodii. Aşa a inceput cariera lor de artiste”, sublinia actriţa în monografia " Tamara Buciuceanu, O viata închinată scenei".

Actorul Mihai Constantin, nepotul ei

Iulia Buciuceanu, sota actriţiei, a fost căsătorită cu actorul George Constantin, cu care a avut un copil, devenit, la rândul lui, un actor de mare succes, Mihai Constantin, care avea să-i dea replica mătuşii sale în celebra serie ”Liceenii”.

Omagiată de oficialităţi

Reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale au vizitat-o acasă, sâmbătă, pe marea actriţă Tamara Buciuceanu-Botez pentru a-i dărui, cu o zi înainte de aniversare, o diplomă pentru întreaga sa carieră."Tamara Buciuceanu-Botez nu şi-a pierdut deloc umorul, şi la cei 90 de ani, ne-a impresionat ce memorie bună are şi ce amintiri vii păstrează în suflet. La mulţi ani distinsă doamnă a teatrului şi filmului românesc şi mulţumim pentru toate bucuriile spirituale aduse publicului românes",a scris secretarul de stat Alexandru Pugna, pe pagina sa de Facebook.

Actriţa Tamara Buciuceanu-Botez a fost sărbătorită şi anul trecut, în decembrie, la aniversarea celor peste 65 de ani de la debutul ei pe scena românească, în cadrul Galei Teatrului Metropolis. "Doamna comediei româneşti", aşa cum a fost prezentată de directorul Teatrului Metropolis, George Ivaşcu, a spus că se bucură că nu a fost uitată. "Să ştiţi că bucuria mea de astăzi este că nu m-aţi uitat. (...) Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag. Dacă m-aţi aplaudat 65 de ani, înseamnă că aţi înţeles ce am vrut să spun pe scenă", a spus Tamara Buciuceanu-Botez când a urcat pe scena Teatrului Metropolis.

Actriţa a ţinut să le mulţumească tuturor celor care nu au uitat-o, recitându-le şi câteva versuri: „Când nu veţi mai mirosi flori de câmp pe scenă seara / Poate vă veţi întreba atunci unde-o fi plecat Tamara?”.

Printre numeroasele buchete de flori primite cu acest prilej s-a aflat şi unul compus din 100 de trandafiri albi în formă de inimă, acesta fiind oferit de George Ivaşcu.

De la întâlnirea aniversară cu marea doamnă a comediei nu puteau însă să lipsească foştii săi „elevi” din filmul "Liceenii", Mihai Constantin, Oana Sârbu şi Ştefan Bănică Jr. Din distribuţia filmului lansat în 1986 a făcut parte şi George Ivaşcu, acesta având un rol mai mic decât al colegilor săi.

Personalitate unică, îndrăgita artistă a scris pagini de istorie, interpretând roluri în teatru dramatic, teatru de revistă, operetă, televiziune şi film, în cei peste 65 de ani de carieră.

Din cele peste 1500 roluri memorabile, publicul îşi aminteşte de Aneta Duduleanu din „Cuibul de viespi”, regia Horea Popescu, Chiriţa din „Chiriţa în provincie”, regia Alexandru Dabija, Isoscel din „Liceenii", regia Nicolae Corjos. Rămâne fără îndoială ca o carte de vizită a actriţei personajul Vicăi Delcă din piesa „Dimineaţă pierdută” după Gabriela Adameşteanu.

De asemenea, Tamara Buciuceanu a făcut o carieră impresionantă şi în Televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. În 2006, TVR Media a lansat DVD-ul „Tamara Buciuceanu” ce cuprinde o selecţie din apariţiile sale memorabile în programele de divertisment ale Televiziunii Române. În octombrie 2014, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Castelul Peleş din Sinaia, actriţa a primit din partea Casei Regale a României decoraţia Ordinul Coroana României în grad de Ofiţer cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a fostului rege Mihai I al României, decoraţie inmânată de principesa Margareta.

A urmat, între 1948-1951, cursurile Institutului de Teatru ''Vasile Alecsandri'' din Iaşi. În ultimul an s-a transferat la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1952 (clasa profesorului Ion Bălţăţeanu), notează www.cinemagia.ro. În cei peste 65 de ani de activitate a jucat pe scenele mai multor teatre din Bucureşti, precum Teatrul Giuleşti (actualul Odeon, unde a debutat în piesa ''Marfă din Makkar''), Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul Naţional ''I.L. Caragiale'' sau Teatrul de Operetă, într-o serie de roluri, principale sau secundare, îndrăgite de public, în : ''Pălăria florentină'', ''Gaiţele'', ''Contesa Maritza'', ''Văduva veselă'', ''Lăsaţi-mă să cânt'', ''Vânzătorul de păsări'', ''Voievodul ţiganilor'', ''Sânge vienez'', ''Marco Polo'', ''My Fair Lady'', ''Nepotul'', ''Azilul de noapte'', ''Joc de pisici'', ''Titanic vals'', ''Interviu'', ''Reţeta fericirii'', ''Tartuffe'', ''Dimineaţă pierdută'', ''Somnoroasa aventură'', ''Romeo şi Julieta la început de noiembrie'', ''Scaunele'', ''Cumetrele'', ''Doctor fără voie'', ''Domnişoara Nastasia'', ''Mamouret'', "Însemnările unui necunoscut", ''Aşteptând la arlechin'', ''Divorţul de aur'', ''Aplauze... aplauze'' (invitată de onoare în spectacolul dedicat celor peste 30 de ani de carieră a cuplului Stela Popescu - Alexandru Arşinel, în cadrul stagiunii 2012-2013 a Teatrului de Revistă ''Constantin Tănase''). A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez (decedat în 1996) Şi-a împrumutat vocea unor personaje faimoase în animaţii şi a jucat în numeroase spectacole radiofonice şi de televiziune. La 22 noiembrie 2008, Teatrul Naţional Radiofonic a prezentat premiera absolută a spectacolului ''Curajul femeii în dragoste sau Femeia secolului XXI'' de Felix Anton Rizea, având-o în distribuţie pe Tamara Buciuceanu-Botez, alături de alţi mari actori precum Ileana Stana Ionescu, Virgil Ogăşanu, Monica Ghiuţă, Ion Haiduc ş.a. Tamara Buciuceanu-Botez a jucat alături de mulţi dintre marii actori români, precum George Constantin, Gheorghe Dinică, Ovidiu Iuliu Moldovan, Coca Andronescu, Ileana Stana Ionescu, Tora Vasilescu, Dem Rădulescu, Ion Lucian, Puiu Călinescu, Marius Pepino, Radu Zaharescu, Nicu Constantin, Toma Caragiu, Mitică Popescu, Sebastian Papaiani, Alexandru Arşinel, Stela Popescu, Virgil Ogăşanu, Gheorghe Cozorici.

Deţine peste 20 de premii pentru interpretare, dintre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate artistică din partea Ministerului Culturii şi Cultelor (4 aprilie 2002), premiul UNITER pentru întreaga activitate (5 aprilie 2004), Premiul pentru întreaga carieră la Gala de închidere a festivalului TIFF 2008, Premiul de excelenţă din partea TVR Internaţional (2009) şi Premiul de excelenţă la Gala Premiilor UNITER (2011), Premiul Gopo pentru întreaga activitate (2012), Premiul "Aristizza Romanescu" pentru întreaga creaţie teatrală şi cinematografică, în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Academiei Române pe anul 2011, desfăşurată în Aula Academiei Române (2013). Preşedinţia României i-a acordat, la 23 iunie 2014, distincţia Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, "în semn de înaltă apreciere, pentru remarcabilele interpretări artistice susţinute pe cele mai importante scene din ţară, pentru dragostea, dăruirea şi talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale". La 23 octombrie 2014, a fost decorată cu Ordinul Coroana României în grad de Ofiţer, în cadrul unei ceremonii, distincţia fiindu-i acordată de către Principesa Margareta, în numele regelui Mihai.

