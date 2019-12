Dezamăgirile Regelui Mihai: relaţiile tensionate cu Carol al II-lea, cu fiica sa Irina şi cu principele Nicolae

Destinul regelui Mihai I a fost, s-ar putea spune, unul tragic. Părăsit timpuriu de tatăl său, Carol al II-lea, a ajuns pe tron la o vârstă fragedă, când abia învăţa să-şi lege singur şireturile, episod istoric care s-a încheiat cu o detronare nefirească, pusă la cale de acelaşi rege Carol al II-lea care a revenit în ţară cu amantă, cu năravuri, cu tot. Adolescenţa regelui Mihai a fost umbrită de personalitatea impulsivă a tatălui: despărţit de mamă, care i-a fost singurul sprijin, înconjurat de apropiaţii lui Carol şi în apropierea Elenei Lupescu. Dar poate că cea mai grea situaţie a fost aceea în care Carol al II-lea a părăsit tronul în toiul celui de-Al Doilea Război Mondial, lăsând ţara şi armata în mâinile tânărului său fiu de 18 ani. După opt ani de domnie grea, Mihai a fost nevoit să abdice şi să plece în exil. Nici aici viaţa nu a fost uşoară, însă regele şi-a găsit liniştea alături de familia sa – s-a căsătorit cu Ana de Bourbon-Parma în 1948, iar împreună au avut cinci fiice (Margareta, Elena, Irina, Sofia şi Maria).

Regele Mihai, despre relaţia cu tatăl său, Carol al II-lea:

„Cu el n-a fost chip să trăiesc într-o relaţie firească de la tată la fiu. Între noi a fost întotdeauna o tensiune care, mai ales în copilărie şi adolescenţă, îmi făcea rău. Tensiunea aceasta n-am întreţinut-o eu, e de la sine înţeles“, declara regele Mihai în interviul-documentar „Nimic fără Dumnezeu“.

Aceste sentimente de respingere s-au născut chiar din vara lui 1930, când Carol al II-lea a revenit în ţară, alături de Elena Lupescu, şi a cerut să fie reinstituit rege – ceea ce însemna detronarea fiului. Conform memoriilor reginei Elena, la auzul veştilor, micul rege Mihai ar fi spus atunci că poate ar fi fost mai bine ca tatăl său să fi primit pedeapsa capitală, aşa cum auzise că se întâmpla în alte monarhii în care regii părăseau ţara pentru diverse aventuri sentimentale.

„Noi nu am avut o relaţie foarte bună. Chestiunea asta a început de când s-a întors el în ţară, în iunie 1930. Ştiam că se întâmplă lucruri care nu trebuiau să se întâmple. O vedeam pe mama mea care era foarte tristă, din când în când o vedeam plângând, dar nu prea înţelegeam de ce“, spunea regele în acelaşi interviu cu Mircea Ciobanu.

Foto: Regele Carol al II-lea, prinţul Mihai şi principele Nicolae, fratele lui Carol

Dincolo de orice neînţelegeri ce au survenit în familia regală din cauza relaţiei proaste care s-a dezvoltat între Carol al II-lea şi soţia sa, Elena, regele Mihai i-a reproşat întotdeauna tatălui său faptul că i-a permis Elenei Lupescu să aibă o influenţă atât de nefastă asupra lui. „Sfârşitul oricăror bune relaţii pe care le-aş fi putut nutri faţă de tatăl meu a fost ziua în care mi-a comunicat că pot să mă adresez doamnei Magda Lupescu ca propriei mele mame. Eram adolescent – şi unui adolescent nu i se recomandă o altă mamă cu atâta uşurătate, cu atâta dispreţ faţă de un anumit simţ al dreptăţii. La început, am fost mâhnit de ideea că trebuie s-o întâlnesc. Cu timpul, mi-am dat seama că e o persoană vulgară, nu ştiu cum să spun, o natură ţipătoare, stridentă. N-am găsit-o niciodată frumoasă. Răspândea în jurul ei un fel de nelinişte, ceva rău. Alături de ea nu puteai să scapi de o anumită stinghereală. Chiar şi atunci când voia să-ţi intre în voie o făcea într-un fel agresiv. Era destul să intre pe uşă şi atmosfera se răcea din cauza ei. O prezenţă incomodă e prea puţin zis“, spunea regele la începutul anilor '90.

Relaţiile dintre tată şi fiu n-au fost niciodată remediate. După ce amândoi au plecat în exil, comunicarea dintre ei s-a redus la scrisorile fără răspuns ale lui Carol al II-lea. Regele Mihai nu a putut să participe nici măcar la funeraliile tatălui: „Nu era numai Lupeasca acolo, dar erau toţi cei din anturajul său, aşa-zisele materii cenuşii ale sale, în frunte cu Ernest Urdăreanu. Iar eu cu aceşti oameni nu am mai vrut să am nicio legătură. Ştiu că am fost foarte criticat că nu m-am dus la înmormântarea tatălui meu, dar a fost peste puterile mele morale să mă duc!“, îşi explica regele Mihai gestul.

De ce a dezmoştenit-o pe fiica sa Irina

În octombrie 2014, Casa regală română făcea anunţul: cea de-a treia fiică a regelui Mihai şi a reginei Ana, Irina Walker, împreună cu toţi descendenţii săi, a fost exclusă din ordinea succesiunii la tron, unde se afla pe poziţia a cincea. Irina era, de asemenea, exclusă din Casa regală şi i se retrăgea titlul de principesă a României. Era ultimul act al unui scandal public în care fosta principesă fusese implicată.

Irina Walker, născută pe 28 februarie 1953, la Lausanne, în Elveţia, s-a căsătorit, în 1983, cu John Kreuger, un cetăţean suedez cu care s-a stabilit în Arizona, SUA. Împreună au avut doi copii, pe Michael şi pe Angelica, dar în 2003 cuplul a divorţat. Irina s-a recăsătorit, în 2007, cu John Westley Walker, cu care s-a stabilit tot în Oregon.

În august 2013, Irina şi John Walker au fost arestaţi, sub acuzaţia că au organizat lupte ilegle de cocoşi la ferma lor: procurorii au arătat că 10 astfel de derby-uri au avut loc în perioada aprilie 2012-aprilie 2013, cu un prejudiciu de 2.000 de dolari pe zi adus statului american. Pe 22 octombrie 2013, soţii Walker au fost condamnaţi la trei ani de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 200.000 de dolari. Pentru a putea obţine suma necesară pentru achitarea amenzii, cei doi soţi şi-au vândut ferma din Oregon.

O controversă: Principele Nicolae, scos din linia de succesiune la tron

Pe 1 august 2015, regele Mihai a semnat un act de retragere a titlului de principe al României şi a calificativului de Alteţă Regală nepotului său, Nicolae, fiul principesei Elena. Documentul stipula, de asemenea, şi excluderea lui Nicolae din linia de succesiune la tron, unde ocupa poziţia a treia, după principesa Margareta şi mama lui, Elena.

„În calitate de Şef al Casei şi Familiei Regale ale României, Regele Mihai a luat deciziile de mai sus cu gândul la România timpurilor care vor veni după încheierea domniei şi vieţii fiicei sale, Margareta, Custodele Coroanei. Majestatea Sa a afirmat că Familia Regală şi societatea românească din acele vremuri vor avea nevoie de o cârmuire sub semnul modestiei, bine cumpănită, cu principii morale, respect şi mereu cu gândul la ceilalţi“, se arăta în comunicat, fără a se menţiona explicit motivele deiciziei regelui.

Totuşi, opinia publică a tras rapid concluziile: principele se aflase în mijlocul unui scandal de paternitate cu o româncă, Nicoleta Cîrjan. Situaţia nu e prea greu de explicat: femeia a susţinut că a rămas însărcinată cu prinţul şi urmează să aibă o fetiţă. Nicolae a cerut un test de paternitate, dar a fost refuzat. În urma disensiunilor din cadrul familiei regale, au existat şi voci care au speculat că regele nu ar fi dorit înlăturarea principelui, ci a fost convins să o facă, datorită popularităţii tot mai mari a tânărului Nicolae în detrimentul altor membri ai familiei regale.

Nicholas Michael Medforth-Mills, născut în 1985, în Meyrin, Elveţia, este primul nepot al regelui Mihai şi fiul principesei Elena. Nicolae a primit titlul de Principe pe 1 aprilie 2010, iar ulterior a început să înveţe limba română şi să stea în ţară mai mult.

La vârsta de 33 de ani, Nicolae s-a căsătorit cu Alina Maria Binder, în 2017, fiind o uniune pe care regele Mihai a aprobat-o anterior. La începutul anului 2018, cei doi au anunţat că se vor stabili definitiv în Bucureşti. În ciuda excluderii de la tron, principele Nicolae a participat la funeraliile regelui Mihai din decembrie 2017 şi a apărut de mai multe ori la evenimente publice.