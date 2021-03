Test de cultură generală: Ultima noapte de dragoste

1. Cine a scris romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război“?

a. George Călinescu.

b. Liviu Rebreanu.

c. Camil Petrescu.

2. Care pictor american este celebru pentru o pictură ce o înfăţişează pe mama sa?

a. James McNeill Whistler.

b. George Inness.

c. Jackson Pollock.

3. Care dintre următoarele ţări nu a făcut parte din URSS?

a. Republica Dominicană.

b. Kazahstan.

c. Tadjikistan.





4. Cine era mama zeului grec Apolo?

a. Venus.

b. Leto.

c. Diana.

5. Cine a regizat filmul „Pe aripile vântului“ (1939)?

a. Clark Gable.

b. Lois Weber.

c. Victor Fleming.

6. Cine a devenit prim-ministrul Marii Britanii în 1783, la 15 ani după ce tatăl său a părăsit acelaşi post?

a. William Pitt cel Tânăr.

b. George Grenville.

c. Robert Jenkinson.

7. Care dintre următoarele insule a fost descoperită de Cristofor Columb?

a. Insula Madeira.

b. Insula Santa Cruz.

c. Insula Margarita.

8. Ce atletă română, medaliată cu aur la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, a câştigat vreme de zece ani toate concursurile la care a participat, intrând şi în Cartea Recordurilor?

a. Gabriela Szabo.

b. Iolanda Balaş Soter.

c. Doina Melinte.

9. Cine a fost prima femeie de care Carol al II-lea s-a îndrăgostit nebuneşte şi pentru care s-a gândit să renunţe la tron?

a. Zizi Lambrino.

b. Ella Filitti.

c. Elena Lupescu.

10. Ce cântăreaţă italiană a făcut celebră melodia „L'appuntamento“?

a. Ornella Vanoni.

b. Iva Zanicchi.

c. Patty Pravo.

11. Cum se numeşte ramura biologiei care se ocupă cu prezentarea organismelor în ordinea apariţiei lor pe Pământ?

a. Ihtiologie.

b. Taxonomie.

c. Paleontologie.

12. Cine i-a interpretat pe Bonnie şi Clyde în filmul omonim din 1967?

a. Warren Beatty şi Annette Bening.

b. Warren Beatty şi Faye Dunaway.

c. Dustin Hoffman şi Faye Dunaway.

13. Cărui laureat al Premiului Nobel îi datorăm descoperirea efectului fotoelectric?

a. Joseph John Thomson.

b. Wilhelm Conrad Röntgen.

c. Philipp Lenard.

14. Danzig este denumirea germană pentru care oraş polonez?

a. Gdańsk.

b. Cracovia.

c. Varşovia.

15. Ce rege al Angliei a fost executat în 1649, fiind acuzat de trădare împotriva poporului?

a. Henric al VIII-lea.

b. Carol I.

c. William al II-lea.

16. Ce naţiune este denumită uneori „rivala de demult a Scoţiei“?

a. Irlanda.

b. Anglia.

c. Franţa.

17. Pentru ce civilizaţie antică erau sacrii scarabeii?

a. Babilonieni.

b. Romani.

c. Egipteni.

18. În ce an a izbucnit Revoluţia Franceză?

a. 1789.

b. 1889.

c. 1989.

19. Cine sunt protagoniştii romanului „Dragoste în vremea holerei“, de Gabriel García Márquez?

a. Florentino Ariza şi Fermina Daza.

b. Heathcliff şi Catherine.

c. Sarah Miles Maurice Bendrix.

20. Ce domnitor a respins primul atac al turcilor împotriva Moldovei şi a participat la bătălii împotriva cavalerilor teutoni?

a. Radu cel Frumos.

b. Ştefan cel Mare.

c. Alexandru cel Bun.

21. Cine cântă melodia „Fericirea are chipul tău“?

a. Angela Similea.

b. Mihaela Runceanu.

c. Mădălina Manole.

22. Care este cel mai populat dintre continentele lumii?

a. Europa.

b. Africa.

c. Asia.

23. Cine este autorul citatului „Trebuie să iubeşti pe oricine, orice, oricum, numai să iubeşti“?

a. Alexandre Dumas.

b. Lev Tolstoi.

c. Antoine de Saint-Exupéry.

24. Care este cel mai înalt punct din Sahara?

a. Muntele Ras Dejen.

b. Muntele Emi Koussi.

c. Muntele Owaynat.

25. Cu cine a fost căsătorită pictoriţa Frida Kahlo?

a. Diego Rivera.

b. José Clemente Orozco.

c. Guillermo Kahlo.

26. De cine se îndrăgosteşe personajul interpretat de Audrey Hepburn în „Mic dejun la Tiffany“?

a. De un actor.

b. De un cântăreţ.

c. De un scriitor.



27. Cine a urcat „Pe culmile disperării“?

a. Eugen Ionescu.

b. Emil Cioran.

c. Mircea Eliade.

Răspunsurile corecte:

1. c. Camil Petrescu.

2. a. James McNeill Whistler.

3. a. Republica Dominicană.

4. b. Leto.

5. c. Victor Fleming.

6. a. William Pitt cel Tânăr.

7. c. Insula Margarita.

8. b. Iolanda Balaş Soter.

9. b. Ella Filitti.

10. a. Ornella Vanoni.

11. b. Taxonomie.

12. b. Warren Beatty şi Faye Dunaway.

13. c. Philipp Lenard.

14. a. Gdańsk.

15. b. Carol I.

16. b. Anglia.

17. c. Egipteni.

18. a. 1789.

19. a. Florentino Ariza şi Fermina Daza.

20. c. Alexandru cel Bun.

21. b. Mihaela Runceanu.

22. c. Asia.

23. a. Alexandre Dumas.

24. b. Muntele Emi Koussi.

25. a. Diego Rivera.

26. c. De un scriitor.

27. b.Emil Cioran.