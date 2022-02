„A Ballet of Lepers”, un roman de Leonard Cohen nepublicat anterior, va fi lansat în toamnă în Marea Britanie

Scris la Montreal în 1956, anul în care Cohen şi-a publicat prima colecţie de poezie, „A Ballet of Lepers” se concentreză pe „relaţiile toxice şi eforturile de a le menţine”, potrivit unui comunicat.

Aşa cum detalia în biografia lui Cohen „Various Positions” de Ira B Nadel, cartea de 91 de pagini „spune povestea unui funcţionar de vânzări în vârstă de 35 de ani care îşi ia bunicul în vârstă” să locuiască împreună într-o pensiune aglomerată. Bunicul este supus acceselor de violenţă şi naratorul (fără nume) descoperă violenţa în sine”.

Cartea se deschide cu frazele: „Bunicul meu a venit să locuiască cu mine. Nu mai avea unde să se ducă. Ce s-a întâmpla cu toţi copiii lui? Moarte, decădere, exil - nu-mi dau seama”.

Romanul demonstrează „o mai bună conştientizare a istoriei şi tragediei evreieşti”, scrie Nadel, o temă care s-a dezvoltat în poezia ulterioară a lui Cohen şi a reflectat „dificultăţile cu care s-a confruntat Cohen cu propriul său bunic senil, deşi fără gradul de violenţă”.

Cartea a fost iniţial respinsă de două edituri. Cohen, care a murit în 2016, a spus odată că „A Ballet of Lepers” a fost „probabil un roman mai bun” decât primul său roman „The Favourite Game”, publicat în 1963.

Noua editare a romanului va fi însoţită de 15 nuvele şi scenariul unei piese de teatru radiofonic din arhivele lui Cohen, toate scrise între 1956 şi 1961 şi intitulate „A Balet of Lepros: A Novel and Stories”.

Scrierile explorează teme „de la ruşine şi nedemnitate până la dorinţa sexuală în toate dimensiunile ei sacre şi profane, până la dor, indiferent dacă este de dragoste, familie, libertate sau transcendenţă”, şi „sondează demonii interiori ai personajelor sale”.

Canongate va publica „A Ballet of Lepers: A Novel and Stories” în Marea Britanie pe 11 octombrie 2022.