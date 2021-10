Un nou record pentru Bansky: Cu cât s-a vândut o lucrare a artistului distrusă în urmă cu trei ani

Redenumită „Love is in the Bin”, opera vândută la Sotheby's, depăşeşte astfel precedentul record atins de o lucrare a lui Banksy.

În martie, „Game Changer”, o pânză care era dedicată îngrijitorilor în perioada pandemiei de coronavirus, a fost vândută pentru 16,75 milioane de lire sterline (19,5 milioane de euro), veniturile ajungând la serviciul public britanic de sănătate.

Înainte de vânzarea de joi, Sotheby's estimase opera între 4 şi 6 milioane de lire sterline (între 4,6 şi 7 milioane de euro).

Vineri, o versiune diptică „Girl with Ballon” va fi pusă în vânzare, tot la Londra, dar la casa Christie's.

Realizată în 2005, pânza în două părţi este estimată între 2,5 şi 3,5 milioane de lire sterline (între 2,9 şi 4,1 milioane de euro).

Artistul, care a devenit celebru printr-o serie de graffiti-uri ce apar pe clădiri, păstrează misterul cu privire la identitatea sa.