Test de cultură generală: Dor de ducă

1. De cine este regizat filmul „Midnight in Paris“?

a. Woody Allen

b. Sam Mendes

c. Clint Eastwood

2. Ce premiu în matematică este considerat a fi echivalentul Premiului Nobel?

a. Premiile Academiei Americane

b. Premiul Rolf Nevanlinna

c. Medalia Fields

3. Care din următoarele reprezintă un dispozitiv antic de măsurare a timpului prin scurgerea treptată a unui fir de nisip?

a. clepsidra

b. arta seika

c. arta nageira

4. Ce partid politic britanic are porecla de „Tories“?

a. Partidul Laburist

b. Partidul Conservator

c. Partidul Liberal

5. Ce a dat numele Americii?

a. o corabie

b. o insulă

c. un comerciant şi navigator

6. Cine a scris romanul „Doamna Bovary“?

a. Daniel Defoe

b. Gustave Flauber

c. Lev Tolstoi

7. Piesa „Englishman in New York”, compusă de Sting, a fost lansată pe albumul:

a. Sacred Love

b. ... Nothing like the Sun

c. Ten Summoner's Tales

8. Ce lider al opoziţiei filipineze a fost asasinat la Manila în 1983?

a. Benino Aquino

b. Ferdinand Marcos

c. Fidel Ramos

9. În ce oraş a avut loc, de două ori, Unirea Ţărilor Române?

a. Iaşi

b. Alba Iulia

c. Bucureşti

10. Cine a fost primul om care a ajuns la Polul Sud?

a. Robert E. Peary

b. Robert Falcon Scott

c. Roald Amundsen

11. Care este numele celui mai înalt vulcan activ din Europa?

a. Vezuviu

b. Stromboli

c. Etna

12. Cine joacă rolul principal în filmul „In Bruges“?

a. Colin Farrell

b. Adrien Brody

c. Gerard Butler

13. Unde îşi are originea arta bonsai?

a. Tibet

b. China

c. Japonia

14. Cine este autorul cărţii „Călătoriile lui Gulliver“?

a. Jonathan Swift

b. Lewis Carroll

c. Mark Twain

15. Cine este zeul cutremurelor în mitologia greacă?

a. Poseidon

b. Hades

c. Pegas

16. Cine a construit primul motor cu aburi?

a. William Murdock

b. Thomas Savery

c. John Smeaton

17. Unde a avut loc primul festival internaţional de film?

a. Berlin

b. Melbourne

c. Veneţia

18. Care este cel mai lung curs de apă din lume?

a. Mississippi

b. Nil

c. Amazon

19. Cine a scris „Zbor deasupra unui cuib de cuci“?

a. Harper Lee

b. Toni Morrison

c. Ken Kesey

20. Cine a fost mama regelui Carol al II-lea?

a. Regina Maria

b. Prinţesa Josephine

c. Regina-Mamă Elena

21. Cine este regizorul filmului „Tăcerea mieilor“ (1991)?

a. Jonathan Demme

b. Ridley Scott

c. Brett Ratner

22. În ce an a lansat formaţia Pink Floyd albumul rock opera „The Wall”?

a. 1975

b. 1979

c. 1981

23. Care este actorul care l-a interpretat pe Winston Churchill în filmul „Darkest Hour“ (2017)?

a. Michael Gambon

b. Gary Oldman

c. Brian Cox

24. Care dintre locurile următoare este faimos deoarece aici a fost exilat Napoleon?

a. Toscana

b. Elba

c. Waterloo

25. Cine este considerat a fi părintele conceptului de moleculă în fizica atomică?

a. Isaac Newton

b. Joseph John Thomson

c. Amedeo Avogadro

26. Cum se numeşte personajul principal din romanul „O călătorie spre centrul pământului“ de Jules Verne?

a. Căpitanul Nemo

b. Samuel Fergusson

c. Axel Lidenbrock

27. Unde s-a născut marele explorator Cristofor Columb?

a. Florenţa

b. Genova

c. Napoli

Răspunsuri corecte

1. a. Woody Allen

2. c. Medalia Fields

3. a. clepsidra

4. b. Partidul Conservator

5. c. un comerciant şi navigator

6. b. Gustave Flauber

7. b. ... Nothing like the Sun

8. a. Benino Aquino

9. b. Alba Iulia

10. c. Roald Amundsen

11. c. Etna

12. a. Colin Farrell

13. b. China

14. a. Jonathan Swift

15. a. Poseidon

16. b. Thomas Savery

17. c. Veneţia

18. b. Nil

19. c. Ken Kesey

20. a. Regina Maria

21. a. Jonathan Demme

22. b. 1979

23. b. Gary Oldman

24. b. Elba

25. c. Amedeo Avogadro

26. c. Axel Lidenbrock

27. b. Genova