SPECIAL Viaţa de film a lui Sergiu Celibidache: s-a hrănit cu buruieni şi a fost vânat de Securitate

Dictator, tiran, despot şi chiar megaloman, dar, dincolo de toate, geniu. Aşa era considerat Sergiu Celibidache de unii şi de alţii, în funcţie de cât de apropiaţi îi erau, iar de studenţii săi un pedagog de excepţie sau, mai degrabă, un guru. Deşi putea părea infatuat şi inuman, în fapt erau doar feţe ale severităţii, pe care o avea în primul rând faţă de el însuşi – „înfometare sau perfecţiune“, aşa cum îi declarase unui ziarist american, adăugând „sunt servitorul muzicii, nu o pot trăda; cu cât orchestra este mai bună, cu atât am nevoie de mai multe repetiţii“.

La Berlin, oraşul care l-a botezat Celi, l-a prins şi războiul, o perioadă în care a trăit din buruieni culese de pe lângă şinele tramvaielor sau „din vreun măr cules dintr-un pom rătăcit sau adus de vreo prietenă mai înlesnită“ şi în care locuia într-o văgăună, la familia unui conductor de tramvai, „care-l luase tot războiul sub aripa ei protectoare“. Ani mai târziu, când devenise celebru, maestrul nu i-a uitat pe cei care l-au ajutat să supravieţuiască şi le-a oferit o călătorie la Veneţia, nefiind nicidecum singurul act de recunoştinţă sau de ajutor făcut pentru semenii lui.

Nici măcar la repetiţiile orchestrei admiratoarele nu îi dădeau pace şi formau în jurul lui un „harem“, în timp ce nu mai conteneau cu tot felul de comentarii care mai de care mai înălţătoare „Ai văzut ce păr buclat are? Ce mâini? Ce surâs?“. Sergiu Celibidache părea să fie idolul suprem, dar măreţia nu i-a furat minţile – maestrul avea ceva de desăvârşit şi nu se lăsa acaparat de pleiada de femei ce îl înconjurau şi încercau să îl impresioneze, ci din contră, era „indiferent şi nepăsător“.

În acele săptămâni, Ioana şi Sergiu vorbeau puţin, dar privirile li se întâlneau des, iar timp de un an, cea care avea să devină mama singurului fiu al dirijorului a aşteptat cu nerăbdare o nouă întâlnire: „Aşteptarea următorului turneu îmi devenise insuportabilă. Zilele treceau prea încet, nu-mi găseam liniştea, număram minutele“. Sfârşitul acelei stagiuni avea să fie un nou început pentru viitorii soţi Celibidache, iar o conversaţie telefonică despre ce altceva decât muzică, primul pas decisiv în destinul amoros al celor doi – „fără să ştim, începu un drum lung de culori, de basm şi de sonorităţi de pe alte lumi, unde dragostea învingătoare a avut ultimul cuvânt“.

Eşecul Securităţii de a-l racola este trecut într-un Referat din 26 decembrie 1959, în care se consemnează faptul că „din studiul efectuat până în prezent (n.r. – început în 1951 de Serviciul II, Biroul Germania) şi din măsurile luate în vederea creării posibilităţilor de recrutare, nu s-a putut face nimic deoarece «Kolb» nu are domiciliu stabil prin profesia sa de dirijor – cutreieră toată lumea, stând câte 4-5 luni în fiecare ţară. Prin rudele din ţară nu s-a putut realiza acest lucru, neavând nici una din ele posibilităţi să-l influenţeze să lucreze cu noi“. De asemenea, se specifică faptul că un alt impediment în vederea recrutării este situaţia financiară bună a lui Celibidache, astfel încât nu se puteau face presiuni asupra lui din acest punct de vedere.

Sergiu Celibidache mărturiseşte că „singurele dăţi în care am palpat «fenomenul muzical» au fost împreună cu el“. Astfel că Furtwängler i-a oferit o învăţătură unică, atât din punct de vedere muzical, cât şi al carierei şi succesului: „Am învăţat de la el, mai întâi de toate, ce anume să nu fac, am învăţat că a face este cu putinţă şi că era cu neputinţă să îl copiezi. Că succesul nu are nimic local, determinat, dimpotrivă, el este un flux ce apare dacă laşi planta să crească“. Însă, complimentul suprem pe care i-l face este recunoaşterea faptului că datorită lui a avut marea revelaţie a ceea ce poate însemna muzica.