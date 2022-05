Pavilionul Art Safari 2022 prezintă expoziţia artistului-fenomen al secolului XX Marcel Iancu

Alături de pavilionul dedicat lui Marcel Iancu, Art Safari va expune şi arta de patrimoniu a maestrului Theodor Aman, lucrări de Picasso şi Dali în cadrul unei expoziţii acompaniate de muzică, fotografii ale celei mai distinse fotografe germane - Barbara Klemm, precum şi arta zilelor noastre semnată de Irina Dragomir, superstarul artei contemporane.

Marcel Iancu (1895 Bucureşti - 1984 Ein Hod, Israel) a fost un artist-fenomen al secolului XX, atât pentru arta românească, cât şi pentru cea universală. Personalitate complexă, artist cu vocaţie multiplă, pictor, arhitect, grafician şi eseist, Iancu a fost în centrul celei mai importante mişcări de Avangardă şi a avut legătură cu toţi marii artişti revoluţionari ai vremii.

Artistul s-a născut la Bucureşti, în 1895, într-o familie de origine evreiască şi în 1914 a plecat în Elveţia să studieze. A început cu matematica dar, după doar un an, a renunţat în favoarea arhitecturii, în cadrul Academiei Polytechnikum din Zürich.

Marcel Iancu, autorul afişului primei expoziţii a Dadaiştilor

Întoarcerea în Israel, continuarea carierei artistice

După ce a emigrat, artistul nu a mai proiectat deloc locuinţe particulare, latură artistică pe care a lăsat-o moştenire doar Bucureştiului. Marcel Iancu a fost un adevărat spirit avangardist, un artist la fel de important pentru arta internaţională, precum şi pentru arta românească, şi o punte de legătură dintre marele şi efervescentul Vest şi România. În 1953 a consacrat Satul Artiştilor Ein Hod (Ein Hod Artists Village) şi a creat Departamentul de Profesori de Artă la Colegiul Oranim.

„După ani de eforturi comune încununate cu succes şi de strânsă prietenie, pot spune fără ezitare că orice nouă ediţie de Art Safari înseamnă pentru Ambasada noastră un nou imens potenţial de colaborare. Dovada stă în proiectele minunate pe care le-am împărtăşit: fie că am creat artă cu Hanoch Piven, ori că am celebrat Centenarul Dada cu lucrări uluitoare, sau când am făcut selfie-uri cu piesa centrală expusă de Gili Avissar. Anul acesta am decis să fim şi mai ambiţioşi şi să vă invităm să exploraţi universul lui Marcel Iancu. El nu numai că a definit arta de avangardă din România şi Israel, ci a elevat-o la un nivel internaţional de notorietate şi apreciere. Pentru a ne găsi calea prin complexa lume artistică a lui Iancu, avem onoarea de a o avea drept ghid pe Raya Zommer-Tal. Director al Muzeului Janco-Dada din Ein Hod, Israel, ea revine în România şi la Art Safari în calitate de curator al Pavilionului „Marcel Iancu. Reconstruind artele, România-Israel”. Vă invit pe toţi să uitaţi de rutină şi să păşiţi în universul artistic multifaţetat al lui Marcel Iancu”, declară ES David Saranga, ambasadorul Israelului în România.

„Viaţa artistului multidisciplinar Marcel Iancu poate fi împărţită în două capitole: primii 46 de ani în Europa, urmaţi de 43 de ani în Israel. Expoziţia din Art Safari cuprinde lucrări din ambele perioade, este prima expoziţie cuprinzătoare a celor şaptezeci de ani de activitate artistică, pusă în scenă în ţara unde s-a născut. O comparaţie a lucrărilor din cele două capitole din viaţa sa ne arată că, deşi imaginile pot să fi evoluat, peisajele pot fi diferite, iar colorizarea poate să fi suferit modificări, mâna care ţine pensula şi linia trasată păstrează semnătura unică a artistului, rămânând neschimbată de-a lungul vieţii sale”, declară curatorul Raya Zommer-Tal.