La invitaţia Arbor.art.room, Giuliano Nardin se „aventurează“ în realitatea virtuală. „Luni de fiere“ e ceea ce reprezintă artistul pentru publicul online

„Nuntă, bal şi spital“ este cea de-a zecea expoziţie în „realitate virtuală“ găzduită aici, alături şi de reconstrucţia virtuală a atelierului marii pictoriţe Valentina Rusu Ciobanu. „«Lunile de fiere» ale lui Giuliano Nardin”, prin această formulare sintetizează curatorul conceptul expoziţiei, despre care spune că reprezintă “viziunea lui Giuliano Nardin, una lucidă, fără compromis, şi de un cinism dizolvant“.



Expoziţia „Nuntă, bal şi spital“ a fost încărcată aici, în singura galerie virtuală din România şi Republica Moldova (expoziţiile VR sunt accesibile de pe calculatoare şi, în curând, de pe ochelari VR Oculus Quest). Sunt prezente opere ce oferă o privire mult mai cuprinzătoare asupra creaţiei lui Giuliano Nardin, unul dintre pictorii aflaţi în prezent „pe val“, după cum dovedeşte şi invitarea sa recentă, alături de alţi doi artişti, de către curatorul Ilina Schileru pentru a inaugura noua galerie de la subsolul Muzeului Naţional al Ţăranului Român. Accesibilă cu ochelari VR sau de pe un simplu laptop, galeria virtuală oferă senzaţia unei „plimbări“ în voie prin sălile unei galerii.



Manifestările expoziţionale ale lui Giuliano Nardin se situează în zona expoziţiilor de tip feerie, caracterizate printr-o bogată resursă imaginativă şi printr-un accent deosebit pus pe culoare şi imagine. Explozia de imagini şi de culori ieşite din fantezia lui Giuliano Nardin i-a încântat pe bucureşteni în iarnă timp de peste trei săptămâni, cât a rămas deschisă expoziţia de la Arbor.art.room.

„Cu tot cinismul şi luciditatea sa, approach-ul lui Giuliano rămâne, totuşi, unul de o «naivitate» asumată, al unui inocent care se mulţumeşte doar să observe, cu o mirare genuină, aceste triste realităţi: lumea sa, cum spuneam data trecută, pare «desenată pe carton de un copil» – de unul chinuit însă, precum, un alt film îmi vine în minte acum, cel din «Tideland» («Alice in Wonderland»-ul răsturnat al lui Terry Gilliam)“, spune acum curatorul Doinel Tronaru.

Citeşte aici: Cele două texte curatoriale ale expoziţiilor lui Giuliano Nardin organizate de Asociaţia Arbor



A devenit o obişnuinţă interacţiunea dintre Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor şi acest artist, ţinând cont de participarea sa la seria de masterclass-uri pe care Arbor le-a organizat în cadrul instituţiilor de educaţie artistică din Republica Moldova în anul academic 2018/2019, intitulată Arbor Master Classes in Arts. Giuliano Nardin a ţinut atunci un atelier de trei zile cu studenţii Colegiului Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală“ de la Chişinău, tema atelierului fiind interacţiunea culorilor. În iarnă, Arbor.art.room a organizat cea de-a treia expoziţie personală din Bucureşti a artistului. Expoziţia a fost intitulată original şi enigmatic „Nimic nou la Podul Săbăreni“, trimiţând la critica antimilitaristă din romanul „Nimic nou pe frontul de Vest”. Dincolo de celebrul pod care stă să cadă la marginea Bucureştiului, înspre Chitila, Săbăreniul, spune Giuliano Nardin, „este faptul comun, cotidianul, maya“, la care se raportează ca artist. Aşadar, plictis, rutină, conformism, din care se iese (artistul iese) prin imaginaţie şi fantezie.

Mai multe despre proiectul „RoART goes virtual“



Proiectul cultural „RoART goes virtual“ este un proiect cultural care propune publicului o experienţă virtuală de întâlnire cu arta, prin intermediul realităţii virtuale. În perioada aprilie – octombrie 2021, Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor va lansa cinci expoziţii de artă în Realitate Virtuală ale unor importanţi reprezentanţi ai artei contemporane româneşti, reprezentanţi ai generaţiei tinere: Maia Ştefana Oprea, Giuliano Nardin, Elena Bria, Theodor Grigoraş şi Virgil Scripcariu. Expoziţiile vor fi accesibile pe site-ul de expoziţii virtuale din România www.theopen-art.com, iar în scurt timp şi de pe ochelari VR, Oculus Quest.

Foto dreapta: Bride. 2007. Oil on board. 100 x 70 cm



Proiectul „RoART goes virtual“ îşi propune să familiarizeze publicul cu o nouă experienţă culturală, iar mediul artistic cu avantajele pe care le oferă tehnologiile de Realitate Virtuală în contextul promovării produselor culturale.



Proiectul cultural „RoART goes virtual“ este organizat cu sprijinul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.



Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.



Mai multe despre expoziţiile virtuale de pe www.theopen-art.com



Galeria VR de pe platforma Theopen-art.com are o suprafaţă de 300 mp virtuali, distribuiţi în 5 spaţii expoziţionale, care pot găzdui expoziţii de pictură, sculptură, fotografie, multimedia. Expoziţiile VR pot fi accesate de pe orice calculator sau tabletă cu browser de internet, iar prin acestea se poate naviga cu ajutorul mouse-ului şi al săgeţilor. Pentru o experienţă deplină oferită de realitatea virtuală, se recomandă însă vizitarea expoziţiilor de artă şi de pe dispozitive speciale VR, ceea ce va fi posibil în curând printr-o aplicaţie sau la cerere, la adresa info@theopen-art.com.

Foto dreapta: Couple. 2017. Acrylic on canvas. 154 x 146 cm



În lunile august-decembrie 2020, au fost realizate de către galerista (fizică şi „virtuală“) Victoria Nagy Vajda şase expoziţii VR: „INSIDE“ de Diana Tudose, „OMAGIU LIMBII ROMÂNE – Scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu“, „Woman Unchained“ de Irina Greciuhina, „Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naştere“ (varianta virtuală a expoziţiei de la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu), împreună cu atelierul VR al Valentinei Rusu Ciobanu („geniul picturii basarabene“), o reconstrucţie a atelierului identică cu realitatea, şi, la sfârşit de an, „This Present Past“ a artistului Vadim Creţu. A urmat, la început de an, „Mark Verlan. Marioka Son of Rain“ a regretatului mare artist Mark Verlan (imediat după decesul acestuia), curator Natalia Şmurgun, şi, în luna februarie a acestui an, „GIUVAIERGERIE ANTICĂ. Comorile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei“, expoziţie documentară realizată în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. De curând, a fost lansată expoziţia „On the Naturalness of Things“ / „Despre naturaleţea lucrurilor“ a artistei Maia Ştefana Oprea, curator Ana Sultana Cipariu. În total, nouă expoziţii au putut fi vizionate până acum pe Theopen-art.com, iar actuala expoziţie, a lui Giuliano Nardin, este cea de-a zecea.



Platforma Theopen-art.com (www.theopen-art.com) a fost lansată pe 21 august 2020 şi are drept scop susţinerea şi promovarea pe online a artiştilor din spaţiul cultural românesc. Platforma a fost creată de Asociaţia pentru cultură şi arte Arbor şi instituţia satelit de la Chişinău, Arbor Institute for Culture, cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveţiei din Republica Moldova, de pe lângă Ambasada Elveţiei. Este deschisă artiştilor de pe ambele maluri ale Prutului, dar şi pentru artişti internaţionali. Mai multe detalii, la acest link.



Augmented Space Agency se prezintă ca exploratori ai frontierelor virtuale, arhitecţi ai spaţiilor augmentate şi designeri ai noilor experienţe mediate digital. Viziunea lor caută să depăşească barierele dintre spaţiul fizic şi cel virtual prin intermediul soluţiilor tehnologice inovativ creative a noilor tehnologii media. Demersul lor aflat la intersecţia dintre artă şi tehnologie oferă un spectru variat de soluţii tehnologice AR, VR, MR, noi forme de conţinut audiovizual, experienţe imersive şi interactive cu o gamă largă de aplicabilitate.