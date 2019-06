Deschiderea TIFF. Publicul, entuziasmat după vizionarea „Parking”, filmul lui Tudor Giurgiu. Regizorul a anunţat şi lansarea unei platforme de streaming

Proiectat în premieră absolută, „Parking”, cel mai recent film în regia lui Tudor Giurgiu, a deschis, vineri seară, cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF). Deşi au sperat până în ultimul moment că previziunile meteo optimiste se vor adeveri, iar vremea se va stabiliza, organizatorii şi publicul s-au retras în sălile de cinema. Deschiderea s-a dovedit a fi un real succes, „Parking” stârnind aplauze îndelungate la final, şi hohote de râs pe parcursul proiecţiei.

Rugat să spună câteva cuvinte despre film, scriitorul Marin Mălaicu-Hondrari a făcut o glumă, apreciată de întreaga sală care i-a oferit o ploaie de aplauze.

Cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu spune povestea lui Adrian, un poet din Sângeorz-Băi care emigrează ilegal în Spania anului 2002. Ajuns în Cordoba, se angajează paznic de noapte într-un parc auto iar existenţa lui pendulează între imposibila poveste de dragoste cu o cântăreaţă spaniolă şi dorul de casă, de familie. Călătoria lui în căutarea marii iubiri se va transforma într-o poveste surprinzătoare, sensibilă şi plină de provocări.

„Întâlnirea cu Marin Mălaicu Hondrari mi-a dat ocazia să înţeleg mai bine ce se întâmplă cu un emigrant aflat la mii de kilometri depărtare de casă. De la dorinţa de a nu deranja, de a trece neobservat, până la frica de a te îmbolnăvi şi a nu mai putea lucra, teama de eşec sau insucces. Am adoptat deopotrivă cu drag şi sfială personajele lui şi mă bucur că, în fine, aventura acestui poet bistriţean idealist şi visător vede lumina ecranului” -Tudor Giurgiu.

Din distribuţie fac parte actori spanioli de talie internaţională precum Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, dar şi actori români: Carmen Florescu, Valentin Popescu, Emilian Oprea, Fülöp Erzsébet, Paul Cimpoieru. În rolul principal, iubitorii de teatru şi film îl vor recunoaşte pe Mihai Smarandache, unul dintre cei mai apreciaţi actori ai Teatrului Odeon din Bucureşti.

O platformă de vizionare a filmelor

Înainte de vizionarea filmului, preşedintele festivalului, producătorul şi regizorul Tudor Giurgiu, a anunţat lansarea platformei TIFF Unlimited. Platforma le va permite abonaţilor să vadă filmele selectate de echipa artistică a festivalului. Până pe 9 iunie, cei care se vor abona la platformă vor avea parte de preţuri reduse.

TFF Unlimited este prima platformă de streaming realizată de un festival, în Estul Europei,a punctat Tudor Giurgiu, adăugând că mai există proiecte asemănătoare la Rotterdam şi Goteborg. Ideea ar fi apărut în urma întrebărilor din partea cinefililor care îşi doreau să vadă anumite filme şi după ce TIFF lua sfârşit.

„Marea noutate pe care o propunem în acest an la TIFF este TIFF Unlimited, prima platformă de streaming realizată de un festival de film în România şi, cred, în Estul Europei.. Acest proiect la care lucrăm de peste un an îl lansăm oficial vineri. E un loc unde se pot vedea filmele premiate de la TIFF, filme noi, filme din oferta distribuitorilor, filme de artă... Am făcut nebunia asta", a spus regizorul Tudor Giurgiu, în cadrul galei de deschidere a TIFF.

Michel Gondry şi uzina de filme

Organizatorii i-au dedicat, în deschiderea festivalului, un moment regizorului Michel Gondry care a venit pe scenă pentru a vorbit despre „Uzina de filme”, proiect internaţional şi un concept creat de renumitul regizor, scenarist si producator francez Michel Gondry (Oscar 2005 pentru Cel mai bun scenariu original “Eternal Sunshine of the Spotless Mind »).

Timp de 3 ore, publicul are la dispoziţie un studio cinematografic construit de la zero în CREIC – Centrul de Excelenţă pentru Industriile Creative (Strada Lombului FN), Cluj-Napoca, cu peste 15 decoruri şi toată aparatura necesară pentru a realiza propriul film. Totul, de la scenariu, distribuţie, regie, până la crearea coloanei sonore, este realizat de către participanţi, sub îndrumarea instructorilor Uzinei. La final, filmul va intra în posesia autorilor care îl pot distribui, pentru a obţine binemeritata apreciere a prietenilor.

Vineri seara, Michel Gondry a explicat că proiectul său nu urmăreşte să funcţioneze ca un soi de şcoală de film, fiind mai degrabă o distracţie prin care oamenii îşi pot pune la treabă creativitatea, sau de ce nu, o pot descoperi.

