Comedia „Două lozuri“ continuă cu studenţi de la şcoala de actorie deschisă de Dragoş Bucur şi Alexandru Papadopol

În perioada 15 noiembrie 2021 – 15 mai 2022, Actoriedefilm.ro susţine în colaborare cu Studioul 2DB Film un nou atelier dedicat actoriei de film. Cursurile şcolii Actoriedefilm.ro sunt pentru toţi cei pasionaţi de actorie şi care cred că au ceva de oferit marelui ecran, fie că sunt actori profesionişti, amatori sau începători, tineri sau bătrâni, slabi sau mai plinuţi, frumoşi sau mai puţin frumoşi. Cursurile vor dura 6 luni, cu o frecvenţă de două ori pe săptămână, iar la final cei prezenţi vor avea ocazia să ia parte la un casting realizat de regizorul Paul Negoescu. Şi astfel să joace în continuarea filmului „Două lozuri”, care se va filma în toamna anului 2022.

Dragoş Bucur, Dorian Boguţă şi Alexandru Papadopol, cei trei actori care i-au interpretat pe Sile, Dinel şi Pompiliu în căutarea frenetică şi hilară a biletului de loterie pierdut, promit că umorul de situaţie, comicul dialogurilor şi, desigur, o poveste la fel de captivantă vor fi din nou la ele acasă, pe marele ecran. „A durat 5 ani să ne urnim, dar acum am hotărât cu toţii că este momentul potrivit pentru începerea acestui nou proiect. Ştim că aşteptările spectatorilor sunt foarte mari, având în vedere succesul primei părţi, dar odată luată decizia nimic nu ne va mai opri să facem o nouă comedie de calitate”, declară Alexandru Papadopol. „În ultimii 5 ani mi s-au adresat aceleaşi două întrebări: <Ce culoare are maşina?> şi <Când o să apară Două lozuri 2?> Acum pot răspunde: <Culoarea maşinii este albă, iar Două lozuri 2 se va filma anul viitor”, adaugă Dorian Boguţă. La rândul său, Dragoş Bucur spune că „povestea celor trei personaje există, noi suntem pregătiţi, mai lipsesc doar noii cursanţi şi un nume genial pentru film! Aşteptăm propuneri din partea fanilor:)!”.

Mai multe informaţii despre înscrieri şi cursuri sunt disponibile pe site-ul www.actoriedefilm.ro.

Filmul „Două lozuri” este unul dintre cele mai iubite filme româneşti din ultimii ani, a fost selecţionat în festivaluri de film din toată lumea (Zurich, Shanghai, Salonic, Namur, Hong Kong, Beijing, Calcutta, Minneapolis, São Paolo, Monte Carlo etc) şi a câştigat premiile „Best Comedy Feature” la Fort Lauderdale International Film Festival din Statele Unite ale Americii, „Premiul publicului” la Premiile Gopo, „Premiul juriului - Best Film” la Monte-Carlo Comedy Film Festival, Menţiune specială „International Feature Film” la Zurich Film Festival, împreună cu 10 nominalizări la Beijing International Film Festival, Premiile Gopo, Namur International Festival of French-Speaking Film, São Paulo International Film Festival, Transilvania International Film Festival (TIFF) şi Zurich Film Festival. De asemenea, a beneficiat de cronici excelente în cele mai prestigioase ziare şi reviste de film precum „Variety”, „Hollywood Reporter” sau „New York Times” unde a fost nominalizat la Critic's Pick (alegerea săptămânii), iar revista Slant Magazine l-a adăugat în topul celor mai bune filme distribuite în S.U.A. în 2021.